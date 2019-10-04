В каких случаях показана компьютерная томография почек, мочеточников и мочевого пузыря

Целью сканирования является получение изображений под разными углами мочевыделительной системы и окружающих структур, которая охватывает область от верхних полюсов почек до лобкового симфиза.

Эти изображения получаются в поперечных срезах, отсюда и терминология «томография». Затем они обрабатываются через компьютер для создания трехмерных изображений в вертикальных сериях, которые предоставляют важные и объемные данные в качестве средства выявления патологий в исследуемой области.

Показания к применению КТ

Острая недиагностированная боль в животе и брюшной полости без четкой этиологии и сопровождающаяся такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея и/или проблемы с мочеиспусканием, является основным показанием для КТ почек, мочеточников и мочевого пузыря. Многие состояния могут быть связаны с признаками и симптомами в этой области. Они включают кишечную блокаду, камни в желчном пузыре или мочевом пузыре, злокачественные новообразования и осложнения воспаления и/или инфекции. Там, где это применимо, контрастный агент можно использовать для получения подробного описания мочевой системы для выявления анатомических нарушений.

Подготовка перед прохождением КТ

Пациенту придется снять некоторые предметы одежды, аксессуары, украшения и металлы, поскольку они часто непрозрачны и могут повлиять на процесс и качество результатов.

О любых лекарствах, принятых в предшествующие дни, необходимо сообщить рентгенологу, чтобы гарантировать, что они не противопоказаны для процедуры. Кроме того, следует исключить возможность беременности, чтобы избежать ненужного воздействия на развивающегося ребенка.

Пациент находится либо в положении лежа на спине, либо в положении лежа на КТ-сканере и должен оставаться неподвижным во время процедуры. В положении лежа есть преимущество, поскольку оно позволяет лучше оценить камни в мочевом пузыре в пузырно-мочеточниковом соединении.

Тем не менее, они все еще быстры, и технология легкодоступна, предоставляя данные, которые позволяют идентифицировать патологии мочеполовой системы и кишечника. Результаты проверяются рентгенологом, который затем создает отчет о результатах и отправляет его врачу, который отвечает за лечение пациента.

Риски при прохождении процедуры КТ

Воздействие ионизирующего излучения является основным фактором риска, связанным с процедурой КТ данной области. Это может привести к повреждению биологических тканей и увеличить склонность, хотя и небольшую, к развитию рака в будущем.

Этот риск накапливается в течение всей жизни и является лишь небольшой ценой за лечение острых состояний, которые могут быть опасными для жизни и требуют срочной визуализации. При беременности предпочтительны альтернативные способы визуализации, где это возможно, такие как ультразвук или МРТ, которые не подвергают беременную женщину воздействию ионизирующего излучения.

Фото: mrt-balashiha.ru

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