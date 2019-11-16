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Автор Александра Балан-Сенчук

Как диагностируется пузырно-мочеточниковый рефлюкс

Здоровье

Обратный отток мочи из мочевого пузыря в мочеточники называется пузырно-мочеточниковым рефлюксом (ПМР). Это заболевание чаще всего наблюдается у детей, но иногда может встречаться и у взрослых.

ПМР может быть первичным или вторичным, если это происходит при наличии нормальных или дисфункциональных мочевых путей, соответственно.

Признаки и симптомы ПМР

У пациентов может быть несколько признаков и симптомов, которые зависят от их возраста. У очень маленьких детей могут отмечаться неспособность развиваться, диарея, анорексия, рвота и вялость. Дети более старшего возраста могут жаловаться на неопределенный дискомфорт в животе, а также на признаки и симптомы, которые сопровождают инфекцию мочевыводящих путей (ИМП), такие как жжение, частоту и срочность мочеиспускания.

Диагностика ПМР

Для диагностики пузырно-мочеточникового рефлюкса обычно требуется серия тестов. Лабораторные исследования, включая анализ мочи, могут быть назначены для подтверждения наличия ИМП. Анализ мочи дополняется использованием визуальных тестов, которые составляют основу всего исследования причины ПМР.

Уродинамические исследования проводятся с помощью манометра, который измеряет давление внутри мочевого пузыря, помогая оценить его функционирование. Эта информация включает результаты о давлениях наполнения мочевого пузыря, а также о его соответствии, емкости и сокращениях.

Анализ мочи

Данный анализ необходим для определения наличия ИМП. Моча может быть получена путем надлобковой аспирации мочи, уретральной катетеризации и др. При надлобковой аспирации любые растущие микроорганизмы считаются очень значительными, но на практике эта процедура не очень популярна.

Лучшая специфичность достигается при использовании катетеризации уретры, и в этом случае 1000 или более колониеобразующих единиц (КОЕ) на мл считается значимым для наличия инфекции.

Визуализация

Визуализация важна для выявления любых структурных нарушений мочевой системы. Ультразвук почек, мочеточников и мочевого пузыря предполагает использование звуковых волн с высокой частотой для получения изображения внутренних структур. Ультразвук также можно использовать во время беременности для выявления гидронефроза.

В дополнение к сонографии может быть выполнена мочеиспускательная цистоуретрография, при которой рентгенолог использует внутрипузырную контрастную краску и проводит рентгенографию мочевого пузыря в различных положениях, пока он заполняется и опорожняется.

Подобно вышеописанной процедуре, может быть проведено радионуклидное сканирование, в котором используются радиоизотопы, а не контрастный краситель.

Фото: ipf.ua

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Как диагностируется пузырно-мочеточниковый рефлюкс
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