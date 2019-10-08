Фибромиалгия - непонятная болезнь, которая в пять раз чаще поражает женщин

Фибромиалгия довольно редкое заболевание, которым страдают всего 2-6% населения в возрасте 35 - 60 лет, в пять раз чаще с недугом сталкиваются женщины. Заболевание существенно снижает качество жизни.

Точная причина фибромиалгии неизвестна, однако несколько факторов связаны с этим условием:

У подавляющего большинства пациентов нет объяснимой причины заболевания, и оно развивается само по себе.

Физическая травма, например, после дорожно-транспортных происшествий может привести к развитию длительной боли в мышцах и волокнистых тканях, развитию болезненных точек и других болевых состояний, связанных с фибромиалгией.

Повторяющиеся травмы на работе и напряжение определенных групп мышц, сухожилий и связок.

Изменения в путях восприятия боли. Наиболее вероятной причиной, лежащей в основе фибромиалгии, является изменение восприятия боли организмом или повышение чувствительности к боли.

Дефицит серотонина в мозге как возможный провокатор фибромиалгии

Серотонин является химическим посредником в мозге. Было высказано предположение, что более низкие уровни этого химического вещества приводят к снижению генерации естественных обезболивающих или эндорфинов в организме, в результате чего может быть снижен болевой порог и может повыситься чувствительность к боли.

Недостаток серотонина в мозге также предрасполагает человека к развитию депрессии. Это состояние обычно наблюдается у пациентов с фибромиалгией.

Кроме того, некоторые мозговые химические мессенджеры, называемые нейротрансмиттерами, могут быть ниже, чем обычно. Они включают в себя серотонин, норадреналин и дофамин. В то время как серотонин связан с настроением и сном, норадреналин контролирует реакцию на стрессовую ситуацию. Допамин, с другой стороны, имеет дело с настроением, поведением, обучением, приятными ощущениями и движениями.

Медики считают, что наследование дефектных генов тоже является провокатором заболевания. Некоторые гены вовлечены в фибромиалгию, и, предположительно, они являются причиной возникновения редкого заболевания в некоторых семьях.

Возможные причины фибромиалгии

Среди предполагаемых провокаторов называются:

Депрессия.

Недостаточная функциональность щитовидной железы.

Волчанка. До 30% больных волчанкой могут в конечном итоге столкнуться с фибромиалгией.

Определенные заболевания костей и суставов. Например, приблизительно у 10-15% пациентов с остеоартрозом может также развиться фибромиалгия. Анкилозирующий спондилит и ревматоидный артрит - это другие состояния, которые предрасполагают человека к фибромиалгии.

Возможные симптомы фибромиалгии

Отмечаются характерные и распространенные симптомы заболевания:

Нарушения сна.

Психологическая травма.

Некоторые вирусные инфекции, такие как гепатит В, гепатит С, ВИЧ/СПИД и т. д.

Фото: sustav.uef.ru

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