Фибромиалгия довольно редкое заболевание, которым страдают всего 2-6% населения в возрасте 35 - 60 лет, в пять раз чаще с недугом сталкиваются женщины. Заболевание существенно снижает качество жизни.
Точная причина фибромиалгии неизвестна, однако несколько факторов связаны с этим условием:
Дефицит серотонина в мозге как возможный провокатор фибромиалгии
Серотонин является химическим посредником в мозге. Было высказано предположение, что более низкие уровни этого химического вещества приводят к снижению генерации естественных обезболивающих или эндорфинов в организме, в результате чего может быть снижен болевой порог и может повыситься чувствительность к боли.
Недостаток серотонина в мозге также предрасполагает человека к развитию депрессии. Это состояние обычно наблюдается у пациентов с фибромиалгией.
Кроме того, некоторые мозговые химические мессенджеры, называемые нейротрансмиттерами, могут быть ниже, чем обычно. Они включают в себя серотонин, норадреналин и дофамин. В то время как серотонин связан с настроением и сном, норадреналин контролирует реакцию на стрессовую ситуацию. Допамин, с другой стороны, имеет дело с настроением, поведением, обучением, приятными ощущениями и движениями.
Медики считают, что наследование дефектных генов тоже является провокатором заболевания. Некоторые гены вовлечены в фибромиалгию, и, предположительно, они являются причиной возникновения редкого заболевания в некоторых семьях.
Возможные причины фибромиалгии
Среди предполагаемых провокаторов называются:
Возможные симптомы фибромиалгии
Отмечаются характерные и распространенные симптомы заболевания:
Фото: sustav.uef.ru
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