Местная анестезия считается более безопасной, чем общая

Локальная потеря чувствительности с последующим уменьшением болевых раздражителей является конечным результатом местной анестезии. Этот способ анестезии считается более безопасным, чем общая анестезия, потому что он обходит системные (то есть, по всему телу) эффекты, наблюдаемые при общей анестезии, такие как потеря сознания и гемодинамические изменения.

Местная анестезия как механизм действия препятствует передаче нервов центральной нервной системе. Хотя пациенты не чувствуют боли в области во время хирургической процедуры, они все равно могут ощущать движение или некоторое давление.

Классификация местных анестетиков

Местные анестетики подразделяются на две основные группы в зависимости от химической структуры промежуточной цепи: одна представляет собой амидную группу, а другая - сложноэфирную группу. Этот тип классификации, основанный на различии в структуре, является клинически полезным, поскольку он помогает предсказать потенциальный аллергический ответ, а также путь, по которому анестетик должен метаболизироваться.

Свойства местных анестетиков

Обычно местная анестезия занимает всего несколько минут, чтобы вызвать онемение или потерю чувствительности. Полное ощущение возвращается через несколько часов, после того, как действие анестетика проходит. Активность местного анестетика в значительной степени зависит от его растворимости в липидах, которая определяется его ароматическим кольцом, а также замещением групп, связанных с его третичным амином. Этот третичный амин и ароматическое кольцо вместе с промежуточной амидной или сложноэфирной цепью составляют три основных молекулярных компонента в структуре местного анестетика.

Побочные эффекты местных анестетиков

Важно отметить, что некоторая боль обычно ощущается при введении местного анестетика. Пациенты могут испытывать эту боль в результате техники, используемой при введении препарата. У чувствительных пациентов также может развиться аллергическая реакция на местный анестетик. Кроме того, в некоторых случаях может образоваться гематома. Существует также риск заражения и разрыва нерва на месте, но, к счастью, это редкие случаи.

Если местные анестетики случайно вводятся в кровеносный сосуд или вводятся в чрезмерных дозах, может возникнуть системная токсичность. Эти эффекты проявляются в виде расстройств центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы.

Фото: varikozbaki.az

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