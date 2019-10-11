Почему развивается пресбиопия, или неспособность видеть предметы вблизи

Пресбиопия - это возрастное заболевание, при котором человек теряет способность четко видеть предметы на близком расстоянии.

Даже если у кого-то было прекрасное зрение в течение всей жизни, у него начнутся проблемы с фокусировкой на близком расстоянии, особенно при выполнении таких задач, как чтение или письмо. Такое состояние является результатом постепенного снижения аккомодационных свойств глаза.

Линза обычно гибкая и мягкая в молодости, но старение заставляет ее становиться все более жесткой, и она теряет свою былую способность легко приспосабливаться. Этот процесс происходит из-за постоянного роста волокон хрусталика в течение всей жизни, что сопровождается уменьшением длины цилиарной мышцы и прямо пропорциональным уменьшением силы мышцы. Цилиарная мышца, согласно теории Гельмгольца, является центральной мышцей в процессе аккомодации. Возраст является наиболее важным фактором риска развития пресбиопии.

Клиническая презентация

Пациенты, как правило, замечают, что им приходится держать свои книги, газеты, смартфоны, планшеты или другие предметы, требующие ближнего зрения, дальше от глаз, чем обычно. Однако по мере удаления объекта от глаза, он становится меньше по размеру. Этот факт делает маневр лишь частично успешным в борьбе с пресбиопией.

Связанные признаки и симптомы

Как и в случае с другими офтальмологическими заболеваниями, люди с пресбиопией подвержены риску возникновения головной боли из-за постоянной нагрузки на глаза. Некоторые люди даже избегают, по возможности, выполнять слишком много задач ближнего зрения из-за усталости глаз, которую они испытывают. Самые ранние признаки и симптомы пресбиопии - помутнение зрения при попытке выполнить задание на нормальном расстоянии для чтения. Это в сочетании с головными болями и тенденцией держать объекты на расстоянии от глаз дальше, чем обычно, наводит на мысль о пресбиопии.

Симптомы особенно усиливаются, когда человек находится в тускло освещенной среде. Другие факторы, которые могут усугубить состояние, включают усталость после долгого дня или слишком много алкоголя. В конечном итоге пресбиопию придется лечить, потому что, как упоминалось ранее, наблюдается дальнейшее снижение аккомодационных свойств глаза. Людям с пресбиопией рекомендуется обращаться за медицинской помощью, если в какой-то момент возникает внезапная слепота на один глаз или если они испытывают какие-либо явления, такие как внезапное затуманенное зрение или черные пятна, вспышки света или ореолы вокруг источников света.

Фото: wikieyes.ru

Читайте также:

Пресбиопия: почему чтение и шитье после 50 лет становятся трудными действиями