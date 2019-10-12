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Автор Александра Балан-Сенчук

Способы лечения пресбиопии для улучшения и стабилизации зрения

Здоровье print

Пресбиопия - это состояние здоровья, связанное с возрастом, которое приводит к потере способности четко видеть предметы на близком расстоянии.

Люди с пресбиопией, как правило, держат предметы, например, книгу или телефон, на каком-то расстоянии от глаз, чтобы более четко видеть детали. Они также могут жаловаться на головные боли, помутнение зрения и напряжении глаз, которые усиливаются в слабо освещенных помещениях или при ощущении усталости.

Для диагностики пресбиопии проводится несколько тестов, таких как исследование сетчатки глаза, а также целостности мышц, щелевой лампы, рефракции, поля зрения и остроты зрения. Затем это состояние лечат несколькими различными способами, такими как очки, линзы и хирургическое вмешательство. Операцию проводят для изменения формы роговицы, облегчая близкое зрение, или естественную линзу заменяют искусственной.

Очки

Очки для чтения помогают с преломлением света, прежде чем он попадает в плоскости глаз. Лицам, которые уже используют очки из-за ранее существовавшей проблемы, может потребоваться новый набор очков в зависимости от их состояния зрения. Цель бифокальных очков состоит в том, чтобы исправить проблемы, как на ближнем, так и на дальнем расстояниях. В этих очках объектив состоит из двух частей, где нижняя половина объектива используется для ближнего зрения, а верхняя - для дальнего зрения.

В отличие от бифокальных, существуют трифокальные и прогрессивные линзы. Трифокальные очки имеют три области внутри линзы, которые обеспечивают дальнее, ближнее и среднее зрение. Прогрессивные линзы отличаются от бифокальных тем, что они имеют постепенное изменение оптической силы от верхней и нижней половин линзы до коррекции зрения от дальнего до ближнего положения. Это позволяет избежать резких изменений на видимой границе, которую можно заметить при использовании бифокальных линз.

Контактные линзы

Контактные линзы являются предпочтительнее для людей, которые по многим причинам, таким как удобство или эстетика, не хотят использовать очки. Для пресбиопии используются два основных типа контактных линз: монозрение и мультифокальные контакты.

Контактные линзы для моновидения работают путем коррекции одного глаза для ближнего зрения, а другого - для большого расстояния. Эти линзы требуют некоторого времени для адаптации, и люди часто жалуются, что эти линзы приводят к потере способности судить о скорости или расстоянии движущихся объектов.

Многофокальные контактные линзы обладают свойством нескольких зон в каждой линзе, которые предварительно настроены на разные оптические силы. Это позволяет человеку одновременно использовать дальнее и ближнее зрение. Однако это занимает некоторое время, так как мозг учится приспосабливаться к новому искусственному устройству.

Фото: antimrakobes.mirtesen.ru

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