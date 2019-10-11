Преимущества и недостатки эпидуральной анестезии

Обратимая и контролируемая индукция потери моторной и сенсорной функции путем введения местных анестетиков в эпидуральное пространство через инжектор или катетер называется эпидуральной анестезией.

Этот вид анестезии благодаря катетеру позволяет непрерывно добавлять местный анестетик на протяжении всей хирургической процедуры и после нее, чтобы облегчить послеоперационную боль.

Хирургические процедуры ниже уровня пупка являются основными показаниями к эпидуральной анестезии. Они включают кесарево сечение, восстановление грыж, ортопедические операции на нижних конечностях, а также гинекологические и мочеполовые процедуры.

Преимущества и недостатки

Эпидуральная анестезия - это процедура, которую довольно легко выполнить, и в большинстве случаев она очень надежна с точки зрения степени и контроля анестезии. В отличие от общей анестезии, угнетение дыхания отсутствует, и пациент поддерживает спонтанную вентиляцию без механической помощи.

Кроме того, по сравнению с общей анестезией, как показывают исследования, частота осложнений - тромбоз глубоких вен и/или образование легочной эмболии - снижается при эпидуральной анестезии. Кроме того, пациенты часто испытывают более быстрое восстановление в отношении функционирования желудочно-кишечной системы.

Среди недостатков эпидуральная анестезия обычно требует большей дозы для начала воздействия, чем ее спинальный аналог. Это означает, что необходимо контролировать дозировку, потому что токсичность может легче и непреднамеренно возникнуть при эпидуральной анестезии. Также частота неудачного обезболивания выше при эпидуральной анестезии, чем при спинальной анестезии. У некоторых пациентов может возникнуть головная боль в зависимости от их положения после эпидуральной анестезии. Иногда это может потребовать дополнительной обработки для ускорения процесса разрешения.

Другое незначительное осложнение - постэпидуральный дискомфорт, специфичный для места инъекции.

Процесс эпидуральной анестезии

Эпидуральная анестезия назначается будущей маме во время родов и при ее желании. Это предпочтительный метод для женщин, которые находятся на преждевременных родах или тех, кто страдает от ранее существовавших заболеваний, таких как гипертония. Эпидуральная анестезия безопасна как для матери, так и для ребенка.

Местные анестетики вводятся в эпидуральное пространство с помощью костных позвоночных ориентиров во время активной стадии родов. Эти агенты блокируют передачу болевых сигналов в мозг. В течение нескольких минут роженица больше не чувствует боли, связанной с родами. Местные анестетики повторно вводят по мере необходимости через катетер, вживляющий эпидуральное пространство, если продолжительность родов увеличивается. Как только ребенок выходит, эпидуральный катетер удаляется, а анестезирующие эффекты обычно стираются в течение часа или двух. Многие пациентки могут испытывать жжение в это время вокруг и внутри родового канала.

Фото: stomator.ru

Читайте также:

Для чего применяется эпидуральная анестезия