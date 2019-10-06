Пресбиопия: почему чтение и шитье после 50 лет становятся трудными действиями

"Пресбиопия" - это термин, обозначающий состояние зрения, при котором человек теряет способность ясно видеть предметы на близких расстояниях. Это довольно предсказуемая часть старения, и такое явление чаще всего развивается после 50 лет. Пресбиопия не возникает в одночасье, а происходит постепенно и прогрессирует с увеличением возраста.

Причины пресбиопии

В молодости линза гибкая и мягкая. Она легко меняет форму в процессе аккомодации (приспособлении органа либо целого организма к изменениям внешних условий), что позволяет фокусировать объекты как на ближних, так и на дальних расстояниях. Однако с возрастом линза становится все более жесткой с соответствующей неспособностью легко приспосабливаться. В результате действия, требующие фокусировки на близком расстоянии, такие как чтение и шитье, становятся более трудными для выполнения. Упрочнение хрусталика, которое происходит со старением, вместе с физиологическим ухудшением функции мышц, участвующих в аккомодации, являются центральными в этиологии пресбиопии.

Наши линзы постоянно растут на протяжении всей жизни, потому что они имеют эктодермальное (то есть самое внешнее из первичных зародышевых слоев) происхождение. Митоз порождает новые нервные расстройства на экваторе хрусталика, что приводит к расширению его роста со скоростью примерно 20 микрометров в год. Это расширение сопровождается уменьшением длины цилиарной мышцы и прямо пропорциональным уменьшением силы мышцы. Эта мышца играет ключевую роль в аккомодационном процессе в соответствии с теорией Гельмгольца.

Читайте также: Глазные капли с атропином замедляют ухудшение зрения

Эта теория постулирует, что во время аккомодации происходит сокращение ресничных мышц и ослабление напряжения в зоне. Это заставляет капсулу эластичной линзы сжиматься с уменьшением диаметра и увеличением ее кривизны передней и задней поверхности. В целом линза становится более округлой, что увеличивает ее оптическую силу. Это очень важно для ближнего видения.

Когда аккомодационное усилие больше не требуется, ресничная мышца расслабляется, и напряжение в зональных волокнах возвращается, тем самым выравнивая экватор линзы и уменьшая диоптрическую силу.

Факторы риска пресбиопии

Возраст является единственным наиболее важным фактором риска для пресбиопии. К сожалению, это то, чего никто из нас не сможет избежать. Другими факторами, которые могут способствовать ускорению процесса пресбиопии, являются определенные заболевания и лекарства, такие как антигистаминные препараты и антидепрессанты.

Люди, страдающие гиперметропией (дальнозоркостью), как правило, испытывают начало пресбиопии раньше, чем люди с нормальным зрением. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рассеянный склероз также связаны с ранним началом пресбиопии.

Фото: npvua.com

Читайте также: Осторожно, гаджеты, или Как сберечь зрение