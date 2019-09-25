Как влияет на человека применение общей анестезии

Общая анестезия - это индуцированная, обратимая и контролируемая потеря сознания. Такое состояние необходимо для выполнения хирургических процедур, которые без применения анестезии могли бы вызывать мучительную боль и потенциально вызвать реакцию организма на стресс. Это, в свою очередь, может затруднить попытки хирургического лечения пациента и чаще всего приводит к травматическим воспоминаниям для пациента.

Пациенты не помнят, что происходило во время операции

Пациенты, находящиеся под общим наркозом, не способны вспомнить, что происходит во время операции. Проще говоря, пациентов отправляют в глубокий сон. Кроме того, они требуют защиты дыхательных путей и/или искусственной вентиляции легких, поскольку паралич мышц препятствует адекватной самопроизвольной вентиляции.

Гемодинамический процесс (движение крови по сосудам) является еще одной группой ключевых клинических параметров, которая изменяется, когда пациент находится под общим наркозом. Обычно это вторичный эффект агентов, используемых для индукции или поддержания общей анестезии, что может вызвать депрессивные или стимулирующие сердечно-сосудистые последствия.

Процесс анестезии

Общая анестезия начинается с предварительной медикаментозной терапии пациента. Это лекарство, которое вводят до операции с целью расслабления пациента и, возможно, индуцирования амнезии, чтобы у него не было никаких воспоминаний даже о входе в операционную. Бензодиазепины чаще всего используются для премедикации.

После премедикации пациенту вводят индукционную анестезию, которая отвечает за усыпление пациента. Анестезиолог гарантирует, что у пациента есть безопасные дыхательные пути, все физиологические мониторы функционируют должным образом, и под рукой находятся поддерживающие и реанимационные агенты. Внутривенные агенты, такие как "Пропофол" или пары анестетика, или их комбинация, могут быть использованы для индукции анестезии. Анальгетики (обезболивающие) также даются в большинстве случаев в дополнение к индукционному агенту.

Как только действие лекарств, вводимых для анестезии, начинает ослабевать, необходимы поддерживающие препараты. Эта фаза поддержания является стабильной во время анестезии, и лекарства могут вводиться теми же путями, что и лекарства для индукции (то есть внутривенно или ингаляционно).

К концу операции анестезиолог начинает уменьшать введенную дозу этих поддерживающих препаратов или может полностью их прекратить. Конкретные агенты используются для отмены расслабляющих мышцы препаратов, и пациенту вводят анальгетики для уменьшения послеоперационной боли. Искусственная поддержка дыхательных путей удаляется после того, как пациент продемонстрировал адекватную спонтанную вентиляцию.

Преимущества и недостатки общей анестезии

Наиболее очевидным преимуществом является устранение сенсорной способности чувствовать боль во время хирургической процедуры. Это полезно не только для пациента, но и для хирурга, которому иначе было бы трудно справиться с физиологической реакцией организма на стресс. Общая анестезия легко и быстро вводится, является обратимой и может использоваться для сложных операций.

С другой стороны, некоторые недостатки общей анестезии заключаются в том, что она может вызывать побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, головная боль и задержка возврата к нормальному функционированию памяти. Иногда анестезиологам приходится сталкиваться с серьезными колебаниями физиологических параметров, когда пациент находится под общей анестезией. Одним из наиболее серьезных, но, к счастью, редких, осложнений, связанных с общей анестезией, является злокачественная гипертермия - генетическое (наследственное) заболевание, которое встречается в анестезиологии. В его основе лежит серьезное нарушение обменных процессов в мышечной ткани, в результате которого у пациента во время применения наркоза или анестезии учащается сердцебиение, появляется одышка, регистрируется высокая температура тела.

Фото: sanmedhastanesi.com

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