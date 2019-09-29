Как диагностируется и лечится дальнозоркость

Офтальмологическое состояние, которое сопровождается дефицитом ближнего зрения, но нормальным дальним зрением, известно как гиперметропия, или дальнозоркость.

Астенопия, или усталость глаз, является частой жалобой пациентов наряду с головными болями, затуманенным зрением и иногда двойным зрением. Другие признаки и симптомы включают покраснение склеры и усиление слезотечения.

Дальнозоркость возникает из-за ошибки в преломляющих свойствах глаза, в результате чего свет фокусируется в точке позади сетчатки. У пострадавших может быть слишком короткое глазное яблоко, патология хрусталика или формы роговицы.

Тесты на определение дальнозоркости

Комплексное обследование глаза с помощью серии различных тестов может быть использовано для диагностики гиперметропии. Во время этих тестов офтальмолог осмотрит сетчатку и проведет проверку целостности мышц, рефракцию, зрительное поле и остроты зрения. Обследование сетчатки называется офтальмоскопией, или фундускопией. Офтальмоскоп позволяет проводить оценку сетчатки, диска зрительного нерва и сосудистой оболочки. Мышечная целостность проводится путем наблюдения за реакцией движения глаз на движущийся объект.

Рефракционные тесты помогают оценить, насколько хорошо роговица и хрусталик преломляют свет. Они также помогают с назначением линз правильной силы. Щелевая лампа используется для увеличения и освещения лобной области глаза, которая включает в себя ресницы, веки, радужную оболочку, роговицу, линзу и жидкостные камеры. Периметрия, или тестирование поля зрения, необходима для выявления возможных дефектов, в то время как острота зрения проверяется с помощью символов различных размеров на графике на стандартном расстоянии от пациента.

Лечение гиперметропии

Наиболее распространенные средства, используемые для лечения гиперметропии, включают в себя очки и/или контактные линзы. Эти средства помогают фокусировать лучи света на сетчатке, что позволяет получить четкое, нормальное изображение. Сферические линзы могут быть использованы для достижения этой цели. Если есть проблема с искривлением роговицы, можно использовать контактные линзы. Доступно несколько типов линз (например, мягкие, жесткие, газопроницаемые, с длительным сроком службы и одноразовые). В дополнение к очкам и контактным линзам проводится рефракционная хирургия, чтобы помочь исправить гиперметропию, даже если это главным образом сделано для пациентов с близорукостью.

Типы рефракционных операций

Существует несколько различных типов рефракционных операций при гиперметропии. При кератомилезе с помощью лазера делается разрез лоскута в роговице, а лазерный луч используется для увеличения формы купола роговицы.

Другим типом рефракционной хирургии является субэпителиальная кератэктомия с помощью лазера, при которой не делается разрез лоскута, но изменяются внешние эпителиальные слои роговицы. Эти процедуры, как и все хирургические процедуры, сопровождаются потенциальными рисками и осложнениями, которые следует принимать во внимание. К ним относятся, но не ограничиваются ими, чрезмерная и недостаточная коррекция, инфекция, воспаление и боль.

Фото: weboptica.ru

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