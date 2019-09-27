Методы колоректальной хирургии и послеоперационные осложнения

Колоректальная хирургия представляет собой область медицины, занимающаяся заболеваниями прямой кишки, ануса и ободочной кишки.

Эти проблемы могут быть приобретенными или врожденными и включают болезнь Крона, язвенный колит и опухолевые поражения в области ободочной и прямой кишки, а также врожденные дефекты, такие как неперфорированный задний проход, трещины, свищи, геморрой, ректальный или анальный пролапс, недержание кала, дивертикулит, дивертикулярная болезнь и другие расстройства.

Виды хирургических техник

Колоректальная хирургия может использовать много различных методов, таких как колэктомия, стриктура-пластика, боковая внутренняя сфинктеротомия, лигирование, трансанальная эндоскопическая микрохирургия, анопластика, диверсия кишечника, колостомия и полипэктомия. Колэктомия может включать резекцию (удаление) всей толстой кишки с прямой кишкой или только ее части.

Боковая внутренняя сфинктеротомия

Процедура, выполняемая для лечения анальных трещин, в то время как операция по отвлечению кишечника необходима для перенаправления выхода стула из организма после удаления части кишечника или для того, чтобы дать время поврежденному кишечнику на восстановление.

Трансанальная эндоскопическая микрохирургия

Малоинвазивная хирургия, направленная на удаление крупных полипов прямой кишки. Это альтернатива другим традиционным трансанальным методам и резекции прямой кишки, которая связана с низкой частотой рецидивов.

Анопластика

Относится к хирургическому восстановлению заднего прохода для лечения таких состояний, как неперфорированный задний проход.

Колостомия

Обычно выполняется после резекции или травмы кишечника, чтобы создать отверстие для кишечника, выходящего через брюшную стенку. Это необходимо для обеспечения точки выхода для стула, который может быть временным или постоянным.

Полипэктомия

Необходима для удаления полипов, которые имеют злокачественный потенциал.

Лапароскопический метод

Наиболее распространенный современный подход к колоректальной хирургии - лапароскопический, который использует внутреннюю камеру и специализированные хирургические инструменты. Такой подход устраняет необходимость создания длинных разрезов на животе, тем самым уменьшая послеоперационную боль и ускоряя процесс выздоровления.

Двуокись углерода используется для раздувания живота, и необходимы несколько очень маленьких разрезов. Именно через эти разрезы, осматривая брюшную полость на видеомониторе, хирург выполняет необходимую операцию. В прежние времена лапароскопия в основном проводилась для гинекологических операций и операций на желчном пузыре, но в настоящее время широко используется для колоректальных процедур.

Осложнения после операций

Послеоперационные осложнения различаются по частоте и степени тяжести в зависимости от показаний к операции и типа выполняемой процедуры. Они включают чрезмерное кровотечение, которое может возникнуть после традиционных или открытых колоректальных операций или перфорации кишечника, а также повреждение репродуктивных и мочеполовых органов и структур.

У пациентов могут развиться серьезные инфекции в брюшной полости после операции. У некоторых пациентов могут быть отрицательные реакции на используемые анестетики, а у других могут быть рубцы, которые вызывают эмоциональное или профессиональное расстройство у пациента. Риск осложнений увеличивается с увеличением возраста пациента.

Фото: oncology.ru

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