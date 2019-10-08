Для чего применяется эпидуральная анестезия

Основными целями эпидуральной анестезии (ЭА) является устранение болевых ощущений. Местные анестетики вводят в эпидуральное пространство, которое определяется с помощью костных ориентиров на нижней части спины.

Эти агенты блокируют импульсы, которые передаются нервами до того, как они достигают головного мозга, где они обычно обрабатываются. Начало анестезии, как правило, наступает через несколько минут, а эффект длится в течение часа или двух, если его не поддерживать дальнейшими дозами.

ЭА относительно простая процедура, эффект которой в большинстве случаев очень надежен. Его можно вводить с помощью одного инжектора или катетера, что позволит проводить непрерывную инфузию по мере необходимости на протяжении всей хирургической процедуры.

Существует несколько операций, при которых может быть показана эпидуральная анестезия. Они включают кесарево сечение, ортопедические операции на нижних конечностях, гинекологические, мочеполовые операции и другие. Как и большинство инвазивных медицинских процедур, эпидуральная анестезия связана с рисками и побочными эффектами.

Риски и осложнения эпидуральной анестезии

Эпидуральная анестезия является довольно безопасным способом введения анестетика. Тем не менее есть некоторые риски. Например, у некоторых пациентов может наблюдаться падение артериального давления. Поэтому этот параметр врачи контролируют на протяжении всей процедуры. Другие пациенты могут жаловаться на хроническую боль в спине, иногда до нескольких месяцев после эпидуральной анестезии. Боль в спине может быть связана с расслаблением мышц, которое происходит после эпидуральной анестезии, также это может быть связано с процессом родов. Доказательства последнего, по-видимому, получены у женщин, родивших без эпидуральной анестезии.

Существует риск того, что пациент может испытывать зуд из-за аллергии на любой из компонентов применяемой эпидуральной анестезии. Если этот зуд трудно поддается лечению, могут потребоваться альтернативные анестезирующие средства или способы обезболивания. Кроме того, существует риск инфицирования не только в месте прокола, но и в результате катетеризации мочевого пузыря. Эта процедура оказывается необходимой из-за потери контроля над мочевым пузырем.

Некоторые пациенты могут испытывать неравномерное облегчение боли, чему могут противодействовать дополнительные дозы эпидурального анестетика. Рвота также является фактором риска, но гораздо меньше касается эпидуральной анестезии, чем общей анестезии.

Если во время эпидурального введения происходит непреднамеренное прокалывание твердой мозговой оболочки, у пациента может возникнуть сильная головная боль, требующая дальнейшего лечения.

Фото: sustavbol.ru

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