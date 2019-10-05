Почему у 10% детей происходит остановка дыхания во сне

Обструктивное апноэ во сне (ОАС), или остановка дыхания на короткое время, - первый признак тяжелого заболевания у ребенка, которое может стать причиной смерти.

Считается, что от 1 до 10% детей страдают от ОАС. Типичным пациентом является ребенок с синдромом Дауна или другим врожденным недугом.

Повторяющиеся циклы ОАС в течение ночи могут оказать существенное влияние на качество сна ребенка.

Причины остановки дыхания во сне

Увеличенные миндалины и лимфоидные железы в верхних дыхательных путях являются наиболее распространенными причинами данного состояния у детей.

Гипертрофия миндалин, которая может возникнуть во время инфекции, может полностью блокировать носовой ход. Эта блокировка делает чрезвычайно трудным или почти невозможным дыхание через нос.

Во время сна мышечный тонус снижается, что приводит к некоторому разрушению тканей и является причиной сужения дыхательных путей, вызванного сном. Это сужение усугубляется наличием увеличенных желез.

Другими причинными факторами ОАС являются черепно-лицевые аномалии, нервно-мышечные заболевания и, хотя и редко, опухолевые образования в верхних дыхательных путях. Ожирение также может быть причиной ОАС, впрочем, как и у взрослых.

Признаки и симптомы остановки дыхания во сне

Детям с ОАС характерны признаки и симптомы, которые неодинаково видны у всех больных.

Некоторые общие симптомы включают дыхание через рот, громкий храп, чрезмерную сонливость в дневное время и периодические паузы в дыхании во время сна. У пациентов с ОАС могут быть социальные и академические трудности, а также они могут быть более гиперактивными в течение дня, чем их сверстники. Более того, эти дети иногда могут быть агрессивными или раздражительными. Дети в возрасте 5 лет и старше могут также испытывать энурез, который является непроизвольным мочеиспусканием во время сна. Кроме того, могут наблюдаться парадоксальные движения грудной клетки, частые периоды пробуждения во время цикла сна и обильное потоотделение.

Диагностика и лечение ОАС

Полная медицинская история необходима в дополнение к физическому обследованию в качестве начальных шагов для диагностики заболевания.

Ночные тесты сна в специализированном центре проводятся для выявления проблемы во время сна. Другие диагностические тесты включают рентген грудной клетки, чтобы определить, есть ли проблемы в легких или больших дыхательных путях.

Лечение ОАС во многом зависит от причины. В случае увеличения миндалин, часто рекомендуется их хирургическое удаление. Другими кандидатами на операцию являются дети с черепно-лицевыми нарушениями.

Если операция не справляет ситуацию, для облегчения дыхания можно использовать постоянное положительное давление в дыхательных путях через маску. Тучным детям нужно будет сбросить вес как часть процесса лечения. В других случаях, таких как неврологические или другие первичные причины апноэ во сне, могут потребоваться фармакотерапия и изменение поведения.

Фото: vyspalsa.ru

Читайте также:

Громкий храп говорит об обструктивном апноэ сна

Женщины не говорят врачам о своем храпе, что опасно для их здоровья

Сколько часов сна достаточно для гения?