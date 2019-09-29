Детские хирурги часто сталкиваются со сложным состоянием НЭК у новорожденных

Некротический энтероколит (НЭК), наиболее распространенная инфантильная желудочно-кишечная неотложная ситуация, которая является одним из самых сложных состояний.

Хотя точная причина недуга неизвестна, среди недоношенных детей и тех, кто находится на искусственном вскармливании, существует явное преобладание. К группе риска относятся младенцы с массой тела менее 1000 г при рождении, дети с низкими показателями по шкале Апгар и сердечными или желудочно-кишечными нарушениями. Факторы материнского риска включают инфекции и гипертонию во время беременности.

Целостность стенки кишечника при НЭК нарушается, что приводит к попаданию бактерий в брюшную полость, вызывая быстро распространяющуюся инфекцию.

Клиническое обследование

Диагноз основывается на наличии классических признаков и симптомов НЭК, а также на подтверждающих результатах рентгенографии брюшной полости, которая является основой клинического обследования. Ультразвук также можно использовать в диагностических целях. Рентген брюшной полости подтверждает НЭК, обнаруживая присутствие газа в стенке кишечника и/или полости, вторичной по отношению к перфорации.

Рентгенограммы брюшной полости показывают асимметричные расширенные петли кишечника и интрамуральный газ. Портал венозного газа также может быть виден. Если есть перфорация стенки кишечника (пневмоперитонеум), воздух кишечной стенки виден с обеих сторон кишечной стенки. Это называется знаком Риглера. Существует также «футбольный знак», возникающий, когда в брюшной полости воздушно-канатная связка обводится воздухом.

Ультразвук показывает утолщение стенки кишечника и изменения в сосудистой сети. Сосудистая сеть является гиперваскулярной на ранней стадии НЭК, но вскоре она становится гиповаскулярной на более поздней стадии. Кроме того, интрамуральный газ визуализируется как гиперэхогенный. При наличии перфорации кишечника присутствует свободная жидкость, содержащая эхогенный материал.

Лечение НЭК

Вследствие быстро прогрессирующей и угрожающей жизни природы НЭК быстрое выявление и агрессивное лечение имеют решающее значение для обеспечения благоприятного клинического исхода. Состояние управляется как с помощью медицинской, так и хирургической терапии. Кандидаты на медикаментозную терапию обычно находятся на 1 или 2 стадии состояния, соответствующего легкому и/или умеренному НЭК. Для сравнения: пациенты 3-ей стадии находятся в состоянии шока и/или имеют перфорацию кишечника. Пациенты 3-ей стадии лечатся хирургическим путем.

Прекращение перорального кормления в сочетании с антибиотиками широкого спектра действия и желудочной аспирацией, а также другими поддерживающими мерами является главной задачей медицинского лечения. Пациентам с перфорацией кишечника обычно требуется резекция всей некротической ткани кишечника с последующим созданием проксимальной энтеростомии. После лечения могут возникнуть такие осложнения, как мальабсорбция (потеря одного или многих питательных веществ, поступающих в пищеварительный тракт, обусловленная недостаточностью их всасывания в тонкой кишке) и рубцевание кишечника.

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