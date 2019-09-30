Для благоприятного прогноза важно быстро выявить и лечить НЭК у детей

При некротическом энтероколите (НЭК) целостность стенки кишечника нарушается ишемией и воспалением.

Причина НЭК все еще неясна, но это заболевание наблюдается в основном у детей, родившихся недоношенными, а также у детей, получающих искусственное вскармливание. Дети, рожденные с массой тела менее 1000 г, особенно подвержены риску.

У пострадавших детей в течение двух недель после рождения появляются вздутие живота, лихорадка и явное болезненное состояние. У этих детей также может быть рвота зеленого цвета, кровавый стул и в тяжелых случаях шок.

Быстрое выявление и лечение НЭК имеет решающее значение для обеспечения благоприятного клинического исхода. Основой диагностики является рентген брюшной полости в сочетании с физикальным обследованием.

В зависимости от тяжести заболевания и общего состояния здоровья ребенка лечение может варьироваться, основываясь на терапевтических и хирургических методах.

Медикаментозная терапия включает в себя отдых кишечника с использованием внутривенных питательных трубок, антибиотиков широкого спектра действия, желудочной аспирации и других поддерживающих мер, в то время как хирургическое вмешательство влечет за собой удаление участков некротического кишечника.

Прогноз НЭК после лечения

Несмотря на большие успехи в медицинском и хирургическом лечении за последние 60 лет, НЭК все еще имеет очень высокую смертность. Это особенно заметно у детей с очень низким весом при рождении. Младенцы, которые выживают, подвергаются высокому риску развития осложнений вследствие кишечного и/или системного повреждения.

Во многих случаях НЭК лечат без хирургического вмешательства, и в случае успеха у него хорошие перспективы, что позволяет многим пострадавшим детям продолжать жить нормальной жизнью.

В тяжелых случаях, например, когда есть перфорация или нет реакции на покой кишки, требуется операция, проводимая под общим наркозом. После операции дети могут быть госпитализированы на некоторое время, особенно из-за других осложнений, которые могут возникнуть из-за преждевременных родов.

Прогноз для детей с НЭК во многом зависит от того, насколько преждевременно родился ребенок. Приблизительно у 1 из каждых 10 детей, которых лечили хирургическим путем, может возникать рецидивирующий эпизод НЭК, это может привести к зависимости от долгосрочного парентерального питания. В дополнение к этому приблизительно у 25% тех, кто лечится хирургически, развиваются стриктуры кишечника, которые требуют дальнейшей хирургической резекции.

Профилактика и новые методы лечения НЭК

Есть несколько исследований, которые показали, что пробиотики могут безопасно и эффективно использоваться профилактически у детей с очень низкой массой тела при рождении для предотвращения НЭК. Эти исследования показывают, что пробиотики значительно снижают частоту возникновения заболевания и связанной с ним смертности. Исследования отмечают, что пребиотики и синбиотики могут также использоваться в качестве профилактических стратегий данного заболевания.

Новые методы лечения НЭК, протестированные на экспериментальных моделях, включают терапию каптоприлом, эритропоэтином и стволовыми клетками. Все они пока показали некоторые многообещающие результаты, которые могли бы проложить путь к лучшему лечению НЭК в будущем.

Фото: stoprak.info

Источник: https://www.obozrevatel.com/health/bolezni/nekroticheskij-enterokolit-novorozhdennyih.htm