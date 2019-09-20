Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Здоровье и профилактика Стоматология Здравоохранение Акушерство и гинекология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Александра Балан-Сенчук

Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра

Здоровье print

Срединная дистрофия ногтей относится к продольному расщеплению в середине ногтя. Расщепление начинается от кутикулы у основания ногтя и продолжает расти наружу до края.

В медицинской терминологии какое заболевание также известно как медиальная канальцевая дистрофия ногтей или срединная канальцевая дистрофия Хеллера, названного в честь человека, который зарегистрировал первый известный случай расстройства в 1928 году.

Что такое срединная дистрофия ногтей

Это состояние, затрагивающее ногтевую пластинку большого пальца, хотя в редких случаях его можно обнаружить и на других ногтях. По ногтевой пластине протекает симметричный дефект, приводящий к продольному расщеплению ногтя. Расщепление начинается у основания большого пальца около кутикулы. Наряду с продольным разрезом в ногте имеется ряд горизонтальных борозд. Эти боковые расщепления отвечают за характерный вид перевернутой ели на ногте. Лунула часто увеличивается в результате давления со стороны основания ногтя.

Причины срединной дистрофии ногтей

Временный дефект матрикса ногтя является основной причиной этого расстройства. Это может быть вызвано внезапной, резкой травмой ногтя или даже повторяющейся травмой, нанесенной самим себе. Оттягивание кутикулы во время маникюра также может повредить ногтевую пластину и вызвать среднюю дистрофию ногтя.

Срединная дистрофия ногтей может также развиться как реакция на определенные лекарства. Зарегистрированные случаи включают расстройство, возникающее, когда изотретиноин использовался для лечения угрей, или алитретиноин назначался при хронической экземе. Другие лекарства на основе ретиноевой кислоты также могут вызывать аналогичное повреждение ногтей.

Привычная деформация ногтей

Иногда состояние можно спутать с привычной деформацией, возникающей из-за привычного выщипывания в области проксимального сгиба ногтя. Это часто делают пациенты с психическими заболеваниями, такими как обсессивно-компульсивное расстройство, депрессия и расстройство импульсного контроля. Однако привычная деформация - это не то же самое, что срединная дистрофия ногтей. Пациентам с психическими заболеваниями необходимо вести себя иначе, чем пациентам со средней дистрофией ногтей. Психиатр может потребоваться сделать полную оценку пациента, прежде чем назначать лекарства и поведенческие консультации.

Лечение средней дистрофии ногтей

Прогноз средней дистрофии ногтей, вызванной физической травмой, обычно довольно хороший. Хотя патогенез заболевания неизвестен, лечение является высокоэффективным. Комбинация местной мази, такой как тазаотен 0,05%, наносимой на ногти ночью, вместе с суточной дозой поливитаминов может вылечить заболевание.

Если срединная дистрофия ногтей связана с потреблением лекарств на основе ретиноидов, ее следует прекратить. В идеале прекращения приема лекарств достаточно, чтобы ногти восстановились. Если ноготь не заживает даже после прекращения приема препарата в течение нескольких месяцев, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом для уточнения дальнейших действий.

Кроме того, рекомендуется сократить длину ногтя и отполировать поверхность ногтя, чтобы края не зацепились за одежду и не повредились. Через несколько месяцев после начала лечения аномалии ногтевой пластинки начнут проясняться.

Фото: znatprovse.ru

Читайте также:

Как жить с псориазом

Новейшие и стандартные способы лечения псориаза

Четыре совета женщине, чтобы бросить курить

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы срединная дистрофия ногтей лечение срединной дистрофии ногтей причины срединной дистрофии ногтей
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Новости спорта
Полезные элементы для организма во время длительных тренировок
Здоровье и профилактика
Ученые вновь обвинили яйца в развитии болезней сердца
Новости Все >
В Иркутской области ввели ограничения для туризма на Байкале
В Киеве намерены конфисковать купленные россиянами земельные участки
МИД РФ заподозрил США в разработке устойчивого к антибиотикам биооружия
На границе с Литвой задержали россиянина с сигаретами на 2 млн евро
Вашингтон ввел санкции против национального банка Ирана
Автор хет-трика в ворота ЦСКА признан лучшим в Лиге Европы
В США испытали первый в мире дрон-дозаправщик
В отношении шедшего "изгонять Путина" шамана завели дело об экстремизме
РФС отказал "Зениту" в заявке Кокорина на чемпионат России
Трамп назвал идеальным взволновавший разведку США телефонный разговор
Последние материалы
В Иркутской области ввели ограничения для туризма на Байкале
В Киеве намерены конфисковать купленные россиянами земельные участки
МИД РФ заподозрил США в разработке устойчивого к антибиотикам биооружия
На границе с Литвой задержали россиянина с сигаретами на 2 млн евро
Полезные элементы для организма во время длительных тренировок
Ученые вновь обвинили яйца в развитии болезней сердца
Вашингтон ввел санкции против национального банка Ирана
Автор хет-трика в ворота ЦСКА признан лучшим в Лиге Европы
Несколько способов снизить расход топлива
В США испытали первый в мире дрон-дозаправщик
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Российский шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.

Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Здоровье
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие

В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.

Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Бывший СССР
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Власть
Почему Путин не пошел дальше Крымской весны
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене

Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Экономика
Эксперты: реальные доходы россиян падают и меняют свою структуру
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Любовь Степушова Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией Любовь Степушова Василий Амирджанов Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 20 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Киеве допускают возможность закупки газа в РФ на рыночных условиях
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
В Киеве намерены конфисковать купленные россиянами земельные участки
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
В РПЦ не захотели крестить детей от суррогатных матерей
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
Ученые вновь обвинили яйца в развитии болезней сердца
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
"Меняем уже 30 лет — не помогает": нужна ли России судебная реформа?
В отношении шедшего "изгонять Путина" шамана завели дело об экстремизме
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
ВВС США готовы, при необходимости, нанести удар по Калининграду
Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией
Песков рассказал, как Владимир Путин проводит выходные
Врачи рассказали, как проверить, доживет ли человек до 80 лет
В Киеве допускают возможность закупки газа в РФ на рыночных условиях
В Киеве допускают возможность закупки газа в РФ на рыночных условиях
СК потребовал арестовать расстрелявшего своих коллег полицейского
История и современность
Культ Солнца как жизненной силы в древних мифологиях
Культ Солнца как жизненной силы в древних мифологиях
Поска - «вино народа», популярное в Древнем Риме
Поска - «вино народа», популярное в Древнем Риме
В США испытали первый в мире дрон-дозаправщик
В США испытали первый в мире дрон-дозаправщик
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Турция развернет первые С-400 в декабре
Турция развернет первые С-400 в декабре
Арабская коалиция проводит военную операцию в Йемене
"Дерзкий болтун": как Прокофий Демидов решил наказать всю Англию
"Дерзкий болтун": как Прокофий Демидов решил наказать всю Англию
Был ли шанс предотвратить осаду Севастополя во время Крымской войны?
Был ли шанс предотвратить осаду Севастополя во время Крымской войны?
Началось замещение россиян мигрантами
Началось замещение россиян мигрантами
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Фотогалереи
Лакомый кусок для угонщиков 5 Фото Лакомый кусок для угонщиков
Шок-наряды Канского фестиваля 7 Фото Шок-наряды Канского фестиваля
Реальные сказочные существа 8 Фото Реальные сказочные существа
Красавица - да не всем нравится 6 Фото Красавица - да не всем нравится
Эти загадочные дикие племена 9 Фото Эти загадочные дикие племена
Домашнее
Жесткость челюсти и шеи - один из первых симптомов столбняка
Питание по системе Аюрведы: каждый прием пищи должен состоять из шести вкусов
Симптомы гиперактивности у ребёнка
Девять вредных привычек, пагубно влияющих на здоровье
Беременность: 11 интересных фактов о ней
Уличную еду лучше покупать, если в кармане есть активированный уголь
Девять необычных рецептов из разных стран для лечения простуды
Пять комплиментов детям, от которых лучше воздержаться
Психологи: однокомнатные квартиры опасны для здоровья
Психологи: однокомнатные квартиры опасны для здоровья
Девочка погибла при приготовлении попкорна по рецепту китайского блогера
Девочка погибла при приготовлении попкорна по рецепту китайского блогера
Алибасов дал комментарий по болезни Заворотнюк
Алибасов дал комментарий по болезни Заворотнюк
Барановскую застукали за поцелуем с солистом «Иванушек»
Барановскую застукали за поцелуем с солистом «Иванушек»
СМИ опровергли критическое состояние Анастасии Заворотнюк
СМИ опровергли критическое состояние Анастасии Заворотнюк
Крем для глаз: выбираем правильно
Крем для глаз: выбираем правильно
Первые морщины
Первые морщины
Правила макияжа, помогающего скрывать возраст
Правила макияжа, помогающего скрывать возраст
В России продается 32-метровая квартира за 420 тысяч рублей
В России продается 32-метровая квартира за 420 тысяч рублей
В центре Лиона француженка обстреляла прохожих из дробовика
В центре Лиона француженка обстреляла прохожих из дробовика
Забавные фото
Народное творчество подданных Трампа 9 Фото Народное творчество подданных Трампа
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ