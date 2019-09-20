Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра

Срединная дистрофия ногтей относится к продольному расщеплению в середине ногтя. Расщепление начинается от кутикулы у основания ногтя и продолжает расти наружу до края.

В медицинской терминологии какое заболевание также известно как медиальная канальцевая дистрофия ногтей или срединная канальцевая дистрофия Хеллера, названного в честь человека, который зарегистрировал первый известный случай расстройства в 1928 году.

Что такое срединная дистрофия ногтей

Это состояние, затрагивающее ногтевую пластинку большого пальца, хотя в редких случаях его можно обнаружить и на других ногтях. По ногтевой пластине протекает симметричный дефект, приводящий к продольному расщеплению ногтя. Расщепление начинается у основания большого пальца около кутикулы. Наряду с продольным разрезом в ногте имеется ряд горизонтальных борозд. Эти боковые расщепления отвечают за характерный вид перевернутой ели на ногте. Лунула часто увеличивается в результате давления со стороны основания ногтя.

Причины срединной дистрофии ногтей

Временный дефект матрикса ногтя является основной причиной этого расстройства. Это может быть вызвано внезапной, резкой травмой ногтя или даже повторяющейся травмой, нанесенной самим себе. Оттягивание кутикулы во время маникюра также может повредить ногтевую пластину и вызвать среднюю дистрофию ногтя.

Срединная дистрофия ногтей может также развиться как реакция на определенные лекарства. Зарегистрированные случаи включают расстройство, возникающее, когда изотретиноин использовался для лечения угрей, или алитретиноин назначался при хронической экземе. Другие лекарства на основе ретиноевой кислоты также могут вызывать аналогичное повреждение ногтей.

Привычная деформация ногтей

Иногда состояние можно спутать с привычной деформацией, возникающей из-за привычного выщипывания в области проксимального сгиба ногтя. Это часто делают пациенты с психическими заболеваниями, такими как обсессивно-компульсивное расстройство, депрессия и расстройство импульсного контроля. Однако привычная деформация - это не то же самое, что срединная дистрофия ногтей. Пациентам с психическими заболеваниями необходимо вести себя иначе, чем пациентам со средней дистрофией ногтей. Психиатр может потребоваться сделать полную оценку пациента, прежде чем назначать лекарства и поведенческие консультации.

Лечение средней дистрофии ногтей

Прогноз средней дистрофии ногтей, вызванной физической травмой, обычно довольно хороший. Хотя патогенез заболевания неизвестен, лечение является высокоэффективным. Комбинация местной мази, такой как тазаотен 0,05%, наносимой на ногти ночью, вместе с суточной дозой поливитаминов может вылечить заболевание.

Если срединная дистрофия ногтей связана с потреблением лекарств на основе ретиноидов, ее следует прекратить. В идеале прекращения приема лекарств достаточно, чтобы ногти восстановились. Если ноготь не заживает даже после прекращения приема препарата в течение нескольких месяцев, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом для уточнения дальнейших действий.

Кроме того, рекомендуется сократить длину ногтя и отполировать поверхность ногтя, чтобы края не зацепились за одежду и не повредились. Через несколько месяцев после начала лечения аномалии ногтевой пластинки начнут проясняться.

Фото: znatprovse.ru

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