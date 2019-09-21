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Автор Александра Балан-Сенчук

Эпилепсия чаще всего наблюдается у детей младше 5 лет

Здоровье print

Эпилепсия - это расстройство центральной нервной системы (ЦНС), которое вызывает судороги или периоды необычных ощущений, поведения и иногда потери сознания.

Болезнь может начаться в любом возрасте, но чаще всего наблюдается у детей младше 5 лет. К счастью, большинство детей с этим заболеванием имеют судороги, которые обычно хорошо поддаются лечению. Дети имеют активное и относительно нормальное детство.

Признаки и симптомы эпилепсии

Приступы у детей не всегда легко распознать, когда они появляются впервые, потому что они могут быть практически незаметными. Примером может служить краткий эпизод снижения восприимчивости и осведомленности у ребенка, испытывающего приступ. В дополнение к этому, есть много детских явлений, которые можно легко спутать с приступами, такими как психологические проблемы, обмороки, толчки во сне и ночные кошмары.

Эпилептические припадки

Бывают очаговые или генерализованные в зависимости от того, каким образом начинается ненормальная активность в головном мозге. Эти две общие категории имеют разные признаки и симптомы. Очаговые, или частичные припадки, являются результатом ненормальной активности только в одной части мозга и могут быть подразделены на простые и сложные частичные припадки.

Парциальные припадки

В простых парциальных припадках потеря сознания не происходит, но такие ощущения, как звук, вкус, запах могут изменяться вместе с эмоциями. Сложные припадки вызывают потерю сознания и ненормальное повторяющееся поведение, например, хождение по кругу.

Генерализованные припадки

Подразделяются на шесть форм, а именно: отсутствие, тонические, атонические, клонические, миоклонические и тонико-клонические судороги. Приступы отсутствия могут вызвать кратковременную потерю сознания. При тонических припадках происходит усиление мышц, в то время как атонические припадки вызывают потерю мышечного контроля и  падению пациента.

Клонические судороги сопровождаются ритмичным подергиванием мышц, затрагивающим, как правило, лицо, шею и руки. Миоклонические припадки вызывают судороги рук или ног. Тонико-клонические судороги являются наиболее драматичными из всех и могут вызывать сильное сотрясение, потерю сознания и контроля над мочевым пузырем.

Диагностика и лечение эпилепсии

После направления к специалисту ребенка и его родителей опрашивают для сбора информации о том, что произошло до, во время и после приступа. Если родители смогут запечатлеть припадок на видео, это будет очень полезно для диагностики ребенка.

Общие исследования, которые включают анализы крови и электрокардиограммы, проводятся, чтобы исключить другие условия. Неврологическое обследование также проводится для проверки двигательных способностей, поведения и психических функций среди других. Также проводятся дополнительные тесты, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и электроэнцефалограммы, чтобы обнаружить нарушения в мозге.

Существуют лекарства, которые могут предотвратить повторение приступов, но их обычно не прописывают каждому ребенку, у которого случился приступ. Решение о назначении лекарств зависит от нескольких факторов, таких как возраст ребенка, тип эпилепсии, риск дальнейших приступов и наличие каких-либо поведенческих проблем или проблем развития.

Альтернативы лекарственной терапии включают стимуляцию блуждающего нерва и хирургическое вмешательство. В дополнение к этому применяют диету с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, называемую кетогенной диетой.

Фото: lechimdetok.ru

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