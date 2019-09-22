Водянка яичка, или гидроцеле, часто встречается у новорожденных и мужчин за 40

Гидроцеле возникает при скоплении жидкости внутри мошонки. Это приводит к тому, что одно из яичек выглядит больше другого. Гидроцеле часто встречается у новорожденных мальчиков, особенно у недоношенных. Возникновение состояния может быть связано с неспособностью влагалищного отростка полностью закрыться или с неспособностью организма поглощать избыток жидкости до рождения (то есть с простым гидроцеле). У взрослых, особенно мужчин после четвертого десятилетия жизни, причины могут быть связаны с травмой мошонки или воспалением.

Патофизиология гидроцеле

Многие случаи гидроцеле во всем мире происходят из-за паразитарной инфекции Wuchereria bancrofti, которая является эндемической в тропических и субтропических регионах Северной и Южной Америки, Тихого океана, Ближнего Востока и Африки.

Инфекция приобретается в детстве, но ее осложнения, такие как слоновость и гидроцеле, возникают в более позднем возрасте. Филариальные (паразитарные) инвазии классически вызывают уменьшение поглощения лимфатической жидкости, что приводит к гидроцеле.

Симптомы, диагностика и лечение гидроцеле

Человек, испытывающий гидроцеле, может чувствовать, что внутри его мошонки находится маленький шарик, наполненный жидкостью. Он гладкий, безболезненный и может различаться по размеру. Очень большие гидроцеле могут представлять некоторый дискомфорт во время сексуальной активности или ходьбы из-за их размера.

Хотя гидроцеле не влияет на фертильность и сами по себе не опасны, они могут быть связаны с основным патологическим состоянием. Некоторые состояния, которые могут привести к серьезным осложнениям, включают опухоли и паховые грыжи.

Опухоли приводят к снижению функции или производству сперматозоидов, в то время как выступающие сегменты кишки в грыже могут попасть в ловушку и привести к опасным для жизни обстоятельствам.

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Физическое обследование является первым шагом в диагностике. Чтобы определить причину гидроцеле, могут быть проведены анализы мочи и крови, чтобы определить, есть ли основная инфекция. Устранение других причин отека мошонки, таких как опухоли и грыжи, может быть сделано с помощью ультразвука.

Гидроцеле у взрослых мужчин часто рассасывается самостоятельно в течение шести месяцев. Следовательно, кроме лечения любых других основных состояний, предлагается просто оставить гидроцеле в покое, если они не вызывают симптомов.

Гидроцеле, которое вызывает обезображивание или дискомфорт, можно лечить разрезом через мошонку или нижнюю часть живота, чтобы слить жидкость. Если существует связь с брюшной полостью, она также закрыта. Рецидив гидроцеле после операции встречается редко.

Фото: oprostatite.info

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