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Автор Александра Балан-Сенчук

Филлоидные опухоли молочной железы требуют удаления

Здоровье » Акушерство и гинекология print

На долю филлоидных опухолей (ФО) приходится менее 1% всех опухолей молочной железы. Они имеют «листоподобный» внешний вид и являются редкими фиброэпителиальными опухолями.

ФО имеют тенденцию напоминать фиброаденомы, которые являются другим типом доброкачественной опухоли молочной железы, часто встречающейся у молодых женщин.

Филлоидные опухоли в основном доброкачественные, но все же требуют удаления, так как они, как правило, имеют высокую частоту рецидивов. Опухоли, которые являются злокачественными, могут потребовать более радикальных подходов, в зависимости от роста и стадии рака. Варианты лечения злокачественных поражений включают комбинацию люмпэктомии, мастэктомии, лучевой и/или химиотерапии.

Хирургическое удаление ФО

Лампэктомия относится к удалению филлоидных опухолей с захватом до 1 см здоровой ткани, особенно при пограничных или злокачественных поражениях. Опухоли, которые очень велики по отношению к размеру груди, могут потребовать удаления всей груди, также называемой мастэктомией.

Подход «бдительного ожидания» может использоваться для доброкачественных опухолей, которые были удалены, предполагая, что они являются фиброаденомами. Эти опухоли имеют низкую частоту рецидивов и хорошую 5-летнюю выживаемость. Опухоли считаются «гигантами» после того, как они превысили (произвольный) диаметр 10 см. Именно при наличии таких опухолей рассматривается мастэктомия.

Чтобы максимально снизить вероятность рецидива, все видимые опухоли должны быть полностью уничтожены. Это важно при возникновении возможных злокачественных опухолей, которые могут распространяться на близлежащие лимфатические узлы и соседние ткани, что требует рассечения этих структур.   

Лучевая терапия и химиотерапия

Примерно у 10-15% пациентов с ФО развиваются отдаленные метастазы. В порядке частоты наиболее распространенными местами распространения являются легкие, кости и мозг. Сердце и печень поражаются редко. Метастатические опухоли имеют плохой прогноз с небольшим шансом на долгосрочное выживание. Эти пациенты являются кандидатами на адъювантную радиотерапию и химиотерапию.

Роль использования этих подходов, хотя и неопределенная в этой ситуации, обозначена некоторыми очень многообещающими результатами при других злокачественных опухолях мягких тканей (также называемых саркомами).

Несмотря на споры, использование адъювантной лучевой терапии у пациентов с объемными опухолями показало некоторую пользу. Радиотерапия использует высокоэнергетические лучи, которые нацелены на раковые клетки и разрушают их. Она может быть использована после операции, чтобы уменьшить вероятность рецидива опухоли.

Использование химиотерапевтических агентов, таких как цисплатин и антрациклины, упоминалось в нескольких исследованиях. Тем не менее они не показали никаких реальных преимуществ в отношении долгосрочного выживания. Химиотерапия не часто используется в управлении ФО, потому что они редко распространяются за пределы груди.

Если рак разросся, химиотерапия назначается в течение 4-6 месяцев, иногда в виде комбинации нескольких цитотоксических агентов.

Фото: chh.ru

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Темы молочная железа удаление опухолей филлоидные опухоли
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