Эксперт: Заявление Масчана об отсутствии онкологических препаратов - заказное

Профессор Алексей Масчан выступил с некорректным заявлением в отношении наличия препаратов в онкологической практике, считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

В интервью "Известиям" директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20-30%. Причем речь идет не только о дорогостоящих препаратах для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средствах, применяемых в сопроводительной терапии.

"Прежде всего лимфобластный и миелобластный лейкозы. Нам трудно будет делать трансплантации костного мозга, потому что пропадают многие препараты, необходимые для этого. Мы сообщали об этом в письмах департаменту лекарственного обеспечения Минздрава, я лично написал об этом министру, но пока ответов не получили", — сказал Мовчан. Проблема, по его мнению, возникла "после принятия целого пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению", "в результате были ограничены закупуки за рубежом, начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов". Это касается и препаратов для химиотерапии.

Решить проблему дефецита лекарств, Масчан предлагает "отменой всех законов и подзаконных актов, которые закрывают доступ на российский рынок добросовестным западным производителям с хорошей репутацией". "Российские производители со своими дженериками ненадежны. Кто у нас выходит на рынок, как производят препараты, абсолютно неизвестно, не говоря уже о подделках", — добавил Алексей Масчан.

По мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, "профессор Масчан очень эмоционален и, он всегда алармирует". "Из того, что я вижу по статистике, никакого ужаса в снабжении онкопрепаратами нет", — добавила она.

Специалист рассказала, что у нее недавно был разговор с Готье (Сергей Готье — известный трансплантолог, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации — Ред.), о транспланталогии, и "он сказал, что для крупных федеральных центров никто и никогда не ограничивает ассортимент закупки препаратов, если он хорошо обоснован в заявке". Тем более, что онкология — это приоритетная тема национального проекта "Здравоохранение", отметила Лариса Попович.

По ее словам, "у нас всего есть несколько аналогов импортных препаратов в онкологической практике, и они зачастую дороже, поэтому уникальные препараты не могут быть исключены из импортных поставок". Эксперт посоветовала Масчану "правильнее делать запрос на покупку", в котором "всегда можно обосновать, необходимость закупки конкретно того или иного уникального препарата". Это, скорее, организационный просчет Масчана, отметила Лариса Попович.

Эксперт опровергла его мнение о том, что в медицину приходят непроверенные отечественные дженерики. "Это не так, процедура проверки этих препаратов достаточно жестко прописана, особенно это касается биоаналогов". "Мы пытаемся развивать свою фармпромышленность, и это хорошо, и если в клинической практике он (Масчан) видит, что препаратьы дают другой эффект, нежели ожидает, то есть система надзора в здравоохранении, и надо давать туда информацию, — отметила эксперт.

"Это излишне эмоциональное и некорректное заявление. И даже, возможно, заказного характера. Надо уметь подобрать препарат, а это трудное дело, иной раз зарубежный действует хуже отечественного, но это прямая обязанность любого врача", — резюмировала Лариса Попович.

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