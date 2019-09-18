Что происходит с Заворотнюк — виновато ли ЭКО

Медиасообщество активно обсуждает тяжелое состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Поклонники переживают за свою "прекрасную няню", которая недавно попала в реанимацию, и теряются в догадках, что же происходит с их любимой звездой. Состояние Анастасии активно скрывают от публики ее супруг Петр Чернышев и официальный представитель артистки Стас Христов, и пока Сеть полнится множеством различных слухов и домыслов.

Где-то полгода назад у актрисы диагностировали онкологическое заболевание — глиому. Увы, актриса обратилась к врачам уже поздно, поскольку списывала головные боли и тошноту по утрам на стресс и усталость и не видела причин для серьезного беспокойства. Узнав о страшном диагнозе, Анастасия стала бороться. Она побывала в клиниках Германии, но лечение не дало результатов, не помогли актрисе и российские врачи. А теперь Анастасия оказалась в реанимации. Почему произошла такая трагедия?

Многие интернет-пользователи придерживаются распространенного мнения, что в болезни актрисы может быть виновата пройденная ею процедура ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. На форумах стали вспоминать и то, что через ЭКО также прошла и Жанна Фриске, умершая вскоре после родов от опухоли головного мозга. Однако о том, насколько реальна связь между ЭКО и возможными последствиями такого рода, мнение специалистов почти однозначно.

Владислав Корсак, директор Международного центра репродуктивной медицины, сообщил в эксклюзивном интервью Pravda. ru, что попытки связать процедуру ЭКО с онкологией, в том числе с раком мозга, не имеют под собой никакого реального обоснования. В Сети появилась информация о том, что прохождение сильной гормональной терапии при ЭКО может быть причиной возникновения злокачественных опухолей, но Корсак заявляет, что такой связи просто не может быть. По его словам, нет никаких наблюдений, которые указывали бы на это, а репродуктивные технологии ЭКО получают все большую популярность во всем мире и с этим связано повышенное внимание к ним. Корсак указывает на то, что стоимость подобных процедур достаточно высока и люди не платили бы такие деньги, если бы существовал какой-либо риск.

По его словам, имеются индивидуальные проявления, как в случае с Анастасией Заворотнюк. Да и в последнем Корсак не уверен. По его словам, сведения о том, что актриса делала ЭКО, похожи на недостоверные домыслы, распространяющиеся по Сети. Он заявляет, что Заворотнюк находится пока еще в репродуктивном возрасте, когда забеременеть можно и без дополнительных процедур. Шансы достаточно низки, но многие женщины рожают в таком возрасте. Напоминает специалист и о том, что экстракорпоральное оплодотворение представляет собой оплодотворение яйцеклеток вне тела женщины и говорить о его связи со злокачественными образованиями глупо. Особенно учитывая то, что гормональная стимуляция не является обязательной.

Конечно, если говорить откровенно, то спровоцировать онкологию может и обычный банан, если в нем есть канцерогены, не говоря уже о вредном пальмовом масле, которое кладут в качестве добавки почти во все кондитерские изделия. Поэтому позицию врача можно понять — единичные случаи нельзя считать нормой. Что же спровоцировало столь стремительное развитие болезни актрисы — теперь уже, по большому счету, неважно. Да и "политика конфиденциальности" вполне понятна — нечего смаковать и перемывать косточки, ведь человек умирает, и ее близким явно не до того, чтобы информировать общественность.