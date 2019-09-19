Какая связь между тугоухостью и деменцией?

Старение - необратимый недуг, которым «заболевают» все живущие организмы. Его основные симптомы - постепенная дисфункция жизненных процессов вплоть до их «ликвидации». Но недавно американские учёные установили, что слуховые аппараты часто спасают людей от риска деменции.

Потеря слуха, как и других органов чувств, - одно из проявлений надвигающейся старости. Например, после 65 лет в среднем каждый четвёртый человек начинает терять остроту слуха. А после 75 лет - уже каждый второй страдает тугоухостью. Ухудшающийся слух в пожилом возрасте, увы, уже не вернуть. Но можно улучшить своё состояние с помощью аппарата.

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Однако не все люди, страдающие этой проблемой, покупают себе слуховой аппарат. В среднем только около 12% пожилых пациентов покупают его себе. А зря. Именно это решение положительно влияет на недопущение развития деменции.

Уже давно известно, что у людей с потерей слуха чаще наблюдаются неблагоприятные явления со здоровьем, и чаще возникают сопутствующие заболевания. Учёные же из Института Политики и Инноваций в области Здравоохранения Мичиганского Университета решили узнать, какая существует связь между слуховыми аппаратами и ментальным, физическим здоровьем.

Так были изучены данные 114 862 человек старше 66 лет с потерей слуха. Специалисты вели наблюдение за участниками эксперимента в течение 4 лет: от 1 года до постановки диагноза и до 3 лет после этого. Анализ позволил исследователям точно определить любые новые диагнозы деменции, включая депрессию и тревогу.

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В итоге учёные вновь доказали, что неполноценное ощущение этого мира приводит к постоянным беспокойствам, нестабильному эмоциональному состоянию и повышенному риску рано развитой деменции.

Но также были сделаны и другие выводы:

Ношение слухового аппарата снизило риск диагностирования деменции, включая болезнь Альцгеймера, на 18%.

Аппарат снизил развитие депрессии или беспокойства на 11%.

Помимо прочего, прибор позволил снизить риск травм, связанных с падением, на 13%.

Откуда такие цифры? Специалисты это связывают с тем фактом, что социальная изоляция, которая иногда сопровождается потерей слуха, может привести к меньшей стимуляции мозга и, в конечном итоге, к снижению когнитивных функций. Также существует факт, что ухудшение нервных импульсов в ухе может быть показателем более широкой нервной дегенерации, которая уже происходит.

Но следует запомнить: нельзя сказать, что слуховые аппараты предотвращают деменцию, депрессию и травмы. Но они могут улучшить как эмоциональное, так и общее состояние.

Фото: ihc.co.id

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