Какие симптомы говорят о раке желчного пузыря

Рак желчного пузыря - редкая патология ЖКТ, которая диагностируется с помощью клинических испытаний, так как ее симптомы схожи с симптомами желчной колики и желчных камней.

Клиническая картина рака желчного пузыря

Желчный пузырь расположен под печенью и представляет собой небольшой орган, напоминающий мешочек. Он отвечает за хранение желчи, которая представляет собой жидкое вещество, вырабатываемое печенью.

У пациента с раком желчного пузыря могут наблюдаться следующие признаки и симптомы:

вздутие живота;

лихорадка;

тошнота;

резкая потеря веса;

отсутствие аппетита;

желтуха.

Желтуха вместе с резкой потерей веса и анорексией вызывают особое беспокойство, потому что они часто указывают на то, что заболевание достигло уже поздних стадий.

Пациенты с раком желчного пузыря могут также иметь пальпируемую массу, которая находится в брюшной полости. С медицинской точки зрения это называется знаком Курвуазье (при пальпации ощущается увеличенный желчный пузырь). Кроме того, у пациентов может также быть аденопатия (любое заболевание или воспаление, которое включает железистую ткань или лимфатические узлы) левосторонних надключичных узлов.

Как скоро появляются признаки и симптомы рака желчного пузыря?

Рак желчного пузыря, как известно, трудно обнаружить на ранней стадии. Эти раковые заболевания изначально, как правило, не вызывают симптомов, и это особенно прискорбно, потому что рак желчного пузыря значительно лучше поддается лечению на ранних стадиях. Более того, к тому времени, когда симптомы проявляются и диагностируются, рак чаще всего уже переходит на более поздние стадии, и появляются метастазы.

Симптомы, которые пересекаются с раком желчного пузыря

Широкий спектр состояний здоровья может иметь симптомы, похожие на те, что наблюдаются при раке желчного пузыря. Эти состояния могут варьироваться от доброкачественных до злокачественных, таких как рак желчного пузыря. Например, рак поджелудочной железы и рак печени имеют симптомы, сходные с раком желчного пузыря, и имеют не самые радужные прогнозы.

В противоположность этому воспаление желчного пузыря, также известное как холецистит, чаще всего вызывается желчными камнями, которые закупоривают пузырный проток (холедохолитиаз). Это состояние может вызывать симптомы, похожие на рак желчного пузыря. Однако в отличие от рака желчного пузыря желчнокаменная болезнь и холедохолитиаз, если их не осложнять и лечить, имеют благоприятный прогноз.

Фото: delhir.info

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