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Автор Александра Балан-Сенчук

Лечение молочницы полости рта противогрибковыми препаратами

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Подходящее лечение для орального кандидоза, или молочницы полости рта, будет зависеть от конкретного случая пациента и вероятной причины заболевания. Причины должны быть установлены во время диагностического процесса, чтобы их вероятность была минимизирована в будущем.

Устранение причины

Важно определить наиболее вероятную причину молочницы полости рта во время диагностики, так как это повлияет на решение о лечении. Если использование определенного лекарственного средства, например, антибиотиков или ингаляционных кортикостероидов, все же, имеет значение, может возникнуть необходимость изменить применение или введение лекарственного средства.

К примеру, пациенту с оральной молочницей, который принимает ингаляционный кортикостероид, может быть рекомендовано использовать прокладку при приеме лекарственного средства и полоскать рот после каждого использования, что может помочь предотвратить оральный кандидоз.

Противогрибковые препараты

Молочница полости рта обычно лечится противогрибковыми препаратами, которые помогают контролировать рост Candida во рту.

Существуют различные формы противогрибковых препаратов, включая гели и мази, которые можно наносить местно на пораженный участок. Иногда рекомендуются оральные противогрибковые таблетки или капсулы для проглатывания, хотя они назначаются реже, так как связаны с системным воздействием на организм.

Обычно противогрибковые и мази применяются несколько раз в день в течение 1-2 недель, чтобы наиболее эффективно уничтожить грибковую инфекцию, тогда как для пероральных препаратов обычно требуется однократная ежедневная дозировка.

Противогрибковые препараты иногда могут вызывать некоторые побочные эффекты, особенно для пероральных препаратов с системным эффектом. Они могут включать в себя:

  • Тошноту.

  • Рвоту и диарею.

  • Боль в животе.

  • Метеоризм.

Если симптомы сохраняются в течение более десяти дней при противогрибковом лечении или рецидив инфекции, пациенту рекомендуется обратиться за дополнительной медицинской помощью.

Профилактические противогрибковые препараты также рекомендуются на постоянной основе для пациентов с ослабленной иммунной системой.

Методы профилактики орального кандидоза

В дополнение к противогрибковому лечению также важно поддерживать хорошую гигиену полости рта для управления и предотвращения молочницы полости рта. Пациентам рекомендуется:

  • Чистить зубы два раза в день и использовать зубную нить.

  • Полоскать рот после еды.

  • Снимать зубные протезы на ночь и регулярно чистить их.

  • Соблюдать здоровую диету с низким потреблением сладкого, жирного и мучного.

  • Пить достаточное количество воды.

  • Отказаться от курения.

Каждый из этих пунктов важен для хорошей гигиены полости рта и снижения риска рецидива молочницы. Поэтому их следует соблюдать наряду с другими методами лечения, такими как противогрибковые препараты.

Фото: healthwow.ru

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Темы оральный кандидоз молочница полости рта профилактика молочницы полости рта препараты против орального кандидоза
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Лечение молочницы полости рта противогрибковыми препаратами
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