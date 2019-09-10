Методы диагностики, которые применяют врачи при раке надпочечников

Отмечается несколько важных шагов в диагностике рака надпочечников. Первоначально у пациента, как правило, появляются признаки или симптомы, которые могут указывать на рак надпочечников. Это побуждает к проведению анализа, включающего анализы крови, мочи и осмотр, чтобы определить причину симптомов. Если опухоль присутствует, визуальные тесты используются для определения характера роста рака и помогают принимать решения о лечении.
История болезни и медицинский осмотр
На начальном этапе диагностики важно собрать полную историю лекарств, включая целевые вопросы, которые помогают выявить общие симптомы рака надпочечников.
Поскольку люди с семейным анамнезом рака надпочечников, скорее всего, будут затронуты этим заболеванием, вопросы о родственниках, которые испытывали подобные симптомы, также должны быть рассмотрены на консультации.
Физическое обследование является следующим этапом диагностического процесса для выявления распространенных признаков рака надпочечников. В частности, следует провести тщательное обследование живота, чтобы найти признаки массы или опухоли в этой области.
Анализы крови и мочи
Образцы крови и мочи должны быть взяты и проанализированы на предмет аномального уровня гормонов. Пациенты с аденомой надпочечников и карциномами, как правило, имеют повышенную выработку гормонов, вырабатываемых в надпочечниках, что можно обнаружить в анализах крови и мочи. Важные гормоны, которые должны быть измерены, включают:
Кортизол: может увеличиваться из-за усиленной выработки в надпочечниках.
Альдостерон: может увеличиваться из-за выработки гормона опухолью надпочечника.
Андрогенные гормоны: могут увеличиваться из-за выработки гормона опухолью надпочечников.
Эстроген: может увеличиваться из-за выработки гормона опухолью надпочечника.
Визуальные тесты
Визуальные тесты полезны для изучения наличия опухоли, когда есть подозрение на рак надпочечника. Они могут включать в себя:
Компьютерную томографию (КТ), которая позволяет четко увидеть опухоль надпочечников и распространился ли рак на печень (предпочтительный метод для точности).
Магнитно-резонансную томографию (МРТ) для визуализации опухоли надпочечников и отличия доброкачественных опухолей от злокачественных.
Ультразвук, чтобы визуализировать опухолевую массу в надпочечниках.
Позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), чтобы обнаружить небольшие группы раковых клеток, особенно полезно, когда рак распространился за пределы надпочечников.
Рентген грудной клетки, чтобы исследовать распространение рака в легкие.
Другие диагностические тесты
Если из визуальных тестов в надпочечниках очевидна масса новообразования, рекомендуется операция по удалению опухоли. Иногда можно использовать биопсию, но она редко рекомендуется из-за повышенного риска распространения рака за пределы надпочечника, связанного с биопсией.
Лапароскопия является еще одной процедурой, которая может быть использована для диагностики рака надпочечников. Она включает в себя введение лапароскопа (тонкой гибкой трубки с видеокамерой на конце) в бок пациента, чтобы увидеть рост рака. Это иногда сочетается с методами визуализации, такими как ультразвук, чтобы получить более четкую картину опухоли.
Фото: 1uzi.ru
Читайте также:
Лекарство от рака поджелудочной железы показывает свою перспективность
Способы лечения нейробластомы у ребенка
Перспективные методы борьбы с раковой опухолью
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!