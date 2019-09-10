Методы диагностики, которые применяют врачи при раке надпочечников

Отмечается несколько важных шагов в диагностике рака надпочечников. Первоначально у пациента, как правило, появляются признаки или симптомы, которые могут указывать на рак надпочечников. Это побуждает к проведению анализа, включающего анализы крови, мочи и осмотр, чтобы определить причину симптомов. Если опухоль присутствует, визуальные тесты используются для определения характера роста рака и помогают принимать решения о лечении.

История болезни и медицинский осмотр

На начальном этапе диагностики важно собрать полную историю лекарств, включая целевые вопросы, которые помогают выявить общие симптомы рака надпочечников.

Поскольку люди с семейным анамнезом рака надпочечников, скорее всего, будут затронуты этим заболеванием, вопросы о родственниках, которые испытывали подобные симптомы, также должны быть рассмотрены на консультации.

Физическое обследование является следующим этапом диагностического процесса для выявления распространенных признаков рака надпочечников. В частности, следует провести тщательное обследование живота, чтобы найти признаки массы или опухоли в этой области.

Анализы крови и мочи

Образцы крови и мочи должны быть взяты и проанализированы на предмет аномального уровня гормонов. Пациенты с аденомой надпочечников и карциномами, как правило, имеют повышенную выработку гормонов, вырабатываемых в надпочечниках, что можно обнаружить в анализах крови и мочи. Важные гормоны, которые должны быть измерены, включают:

Кортизол: может увеличиваться из-за усиленной выработки в надпочечниках.

Альдостерон: может увеличиваться из-за выработки гормона опухолью надпочечника.

Андрогенные гормоны: могут увеличиваться из-за выработки гормона опухолью надпочечников.

Эстроген: может увеличиваться из-за выработки гормона опухолью надпочечника.

Визуальные тесты

Визуальные тесты полезны для изучения наличия опухоли, когда есть подозрение на рак надпочечника. Они могут включать в себя:

Компьютерную томографию (КТ), которая позволяет четко увидеть опухоль надпочечников и распространился ли рак на печень (предпочтительный метод для точности).

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) для визуализации опухоли надпочечников и отличия доброкачественных опухолей от злокачественных.

Ультразвук, чтобы визуализировать опухолевую массу в надпочечниках.

Позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), чтобы обнаружить небольшие группы раковых клеток, особенно полезно, когда рак распространился за пределы надпочечников.

Рентген грудной клетки, чтобы исследовать распространение рака в легкие.

Другие диагностические тесты

Если из визуальных тестов в надпочечниках очевидна масса новообразования, рекомендуется операция по удалению опухоли. Иногда можно использовать биопсию, но она редко рекомендуется из-за повышенного риска распространения рака за пределы надпочечника, связанного с биопсией.

Лапароскопия является еще одной процедурой, которая может быть использована для диагностики рака надпочечников. Она включает в себя введение лапароскопа (тонкой гибкой трубки с видеокамерой на конце) в бок пациента, чтобы увидеть рост рака. Это иногда сочетается с методами визуализации, такими как ультразвук, чтобы получить более четкую картину опухоли.

Фото: 1uzi.ru

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