В каких случаях применяется химиотерапия при раке молочной железы

Химиотерапия - распространенный метод лечения женщин с раком молочной железы. В большинстве случаев он используется в сочетании с хирургической мастэктомией, лучевой терапией и гормональной терапией. Тем не менее в некоторых случаях химиотерапия может использоваться в качестве самостоятельного лечения, например, при раке молочной железы на поздней стадии.
Химиотерапия - цитотоксическое лечение, которое работает для разрушения быстро делящихся клеток. Это системное лечение, которое воздействует на весь организм и, как следствие, связано со значительными неблагоприятными воздействиями в различных областях тела, особенно в тех, которые затрагивают быстро делящиеся клетки, например, волосы и кожу.
Применение химиотерапии при раке молочной железы
Есть несколько моментов, в которых химиотерапия может использоваться для пациентов с раком молочной железы.
После операции
Химиотерапия проводится после операции по удалению груди. В таком случае химиотерапия - это адъювантное лечение, которое уничтожает все оставшиеся клетки, оставшиеся после операции.
Перед операцией
Химиотерапия проводится перед операцией, чтобы уменьшить опухоль и инвазивность хирургической процедуры, которая показана для местно-распространенного рака. Это также известно как неоадъювантная химиотерапия.
Для продвинутой стадии рака
Химиотерапия проводится в качестве основного лечения для пациентов с метастазирующим раком молочной железы, потому что это позволяет одновременно блокировать рост раковых клеток в различных частях тела.
Химиотерапевтические средства при раке молочной железы
Существует много различных химиотерапевтических средств, которые можно использовать при лечении рака молочной железы. В большинстве случаев эти агенты используются в комбинации для обеспечения более эффективного лечения.
Тип используемого химиотерапевтического агента или комбинации зависит от конкретного случая и реакции пациента на лечение. В настоящее время неясно, есть ли одна комбинация, которая является превосходной, поэтому различные варианты могут быть опробованы и скорректированы в зависимости от реакции пациента.
Введение химиотерапии при раке молочной железы
Дозу химиотерапии обычно вводят внутривенно в течение нескольких минут или часов. Продолжительность химиотерапевтического лечения рака молочной железы варьируется в широких пределах, но обычно составляет от трех до шести месяцев, в зависимости от характеристик рака и плана лечения.
Неблагоприятные эффекты химиотерапии
Есть много побочных эффектов, связанных с химиотерапией, из-за системного действия лечения и широкого цитотоксического эффекта, который она оказывает на организм. Чаще всего поражаются быстро делящиеся клетки в организме, такие как клетки эпителиальной оболочки.
Непосредственные побочные эффекты химиотерапии для пациентов с раком молочной железы могут включать:
Алопецию (выпадение волос).
Изменения кожи и ногтей.
Язвы во рту.
Изменения в аппетите.
Повышенном риске заражения.
Кровотечения.
Усталость.
Тошноту и рвоту.
Понос.
Существуют также некоторые отсроченные эффекты, которые могут возникнуть после завершения химиотерапии.
Фото: npvua.com
Читайте также:
Хирургия, химио- и лучевая терапия - способы лечения опухоли Вильмса
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Караулов экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.