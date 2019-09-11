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Автор Александра Балан-Сенчук

В каких случаях применяется химиотерапия при раке молочной железы

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Химиотерапия - распространенный метод лечения женщин с раком молочной железы. В большинстве случаев он используется в сочетании с хирургической мастэктомией, лучевой терапией и гормональной терапией.  Тем не менее в некоторых случаях химиотерапия может использоваться в качестве самостоятельного лечения, например, при раке молочной железы на поздней стадии.

Химиотерапия - цитотоксическое лечение, которое работает для разрушения быстро делящихся клеток. Это системное лечение, которое воздействует на весь организм и, как следствие, связано со значительными неблагоприятными воздействиями в различных областях тела, особенно в тех, которые затрагивают быстро делящиеся клетки, например, волосы и кожу.

Применение химиотерапии при раке молочной железы

Есть несколько моментов, в которых химиотерапия может использоваться для пациентов с раком молочной железы.

После операции

Химиотерапия проводится после операции по удалению груди. В таком случае химиотерапия - это адъювантное лечение, которое уничтожает все оставшиеся клетки, оставшиеся после операции. 

Перед операцией

Химиотерапия проводится перед операцией, чтобы уменьшить опухоль и инвазивность хирургической процедуры, которая показана для местно-распространенного рака. Это также известно как неоадъювантная химиотерапия.

Для продвинутой стадии рака

Химиотерапия проводится в качестве основного лечения для пациентов с метастазирующим раком молочной железы, потому что это позволяет одновременно блокировать рост раковых клеток в различных частях тела.

Химиотерапевтические средства при раке молочной железы

Существует много различных химиотерапевтических средств, которые можно использовать при лечении рака молочной железы. В большинстве случаев эти агенты используются в комбинации для обеспечения более эффективного лечения.

Тип используемого химиотерапевтического агента или комбинации зависит от конкретного случая и реакции пациента на лечение. В настоящее время неясно, есть ли одна комбинация, которая является превосходной, поэтому различные варианты могут быть опробованы и скорректированы в зависимости от реакции пациента.

Введение химиотерапии при раке молочной железы

Дозу химиотерапии обычно вводят внутривенно в течение нескольких минут или часов. Продолжительность химиотерапевтического лечения рака молочной железы варьируется в широких пределах, но обычно составляет от трех до шести месяцев, в зависимости от характеристик рака и плана лечения.

Неблагоприятные эффекты химиотерапии

Есть много побочных эффектов, связанных с химиотерапией, из-за системного действия лечения и широкого цитотоксического эффекта, который она оказывает на организм. Чаще всего поражаются быстро делящиеся клетки в организме, такие как клетки эпителиальной оболочки.

Непосредственные побочные эффекты химиотерапии для пациентов с раком молочной железы могут включать:

  • Алопецию (выпадение волос).

  • Изменения кожи и ногтей.

  • Язвы во рту.

  • Изменения в аппетите.

  • Повышенном риске заражения.

  • Кровотечения.

  • Усталость.

  • Тошноту и рвоту.

  • Понос.

Существуют также некоторые отсроченные эффекты, которые могут возникнуть после завершения химиотерапии.

Фото: npvua.com

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