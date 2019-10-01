Местные агенты, криохирругия и другие виды терапии, применяемые в дерматологии

Виды терапии, которые используются при лечении дерматологических состояний классифицируются как актуальные средства, перевязочные материалы, системные агенты, лазерная и фотодинамическая терапия и криохирургия.
Актуальные агенты
Местные агенты часто используются врачами-дерматологами. Средство выбирается специалистом в зависимости от ситуации, исходя из таких факторов, как эффективность, побочные эффекты, увлажнение кожи, область применения и предпочтения пациента:
Порошки обычно используются для лечения поражений во влажных областях, например, гениталий.
Жидкие растворы применяют во многих областях из-за их удобства, хотя они могут несколько высушить кожу.
Жидкие гели обычно используются, когда требуется препарат с контролируемым высвобождением.
Жидкие ванны - когда поражены большие участки кожи.
Жидко-масляные комбинированные кремы - для увлажнения и охлаждения кожи.
Жидкие масляные комбинированные мази, как правило, более эффективны, чем кремы, обычно применяются при наличии корок или чешуек на коже.
Примеры актуальных агентов, которые могут быть использованы в дерматологической терапии, включают:
Очищающие средства, например, мыло, моющие средства, шампуни, растворители.
Смягчающие средства, например, лосьоны, кремы, мази, масла для ванн для восстановления влаги в коже.
Противомикробные средства: антибиотики, противогрибковые, инсектицидные, антисептические средства для предотвращения или искоренения инфекций, вызванных заражением.
Противовоспалительные средства, например, кортикостероиды и нестероидные лосьоны, гели, кремы и лосьоны для уменьшения воспаления.
Противозудные средства, например, антигистаминные и местные анестетики для уменьшения зуда кожи.
Вяжущие средства, например, порошки для удаления избыточной влаги из междоузлий.
Кератолитические агенты, например, салициловая кислота и мочевина, чтобы смягчить эпидермальные клетки для отшелушивания.
Системная терапия
Системные методы лечения, которые влияют на весь организм, иногда показаны при дерматологических заболеваниях. Яркими примерами этого являются использование пероральных антибиотиков, иммуномодуляторов и инъекционных препаратов, которые эффективны при лечении дерматологических состояний.
Фотодинамическая лазерная терапия
Лазеротерапия может быть показана для лечения родимых пятен и кожных заболеваний, таких как витилиго. Этот метод может также использоваться, чтобы удалить татуировки или уменьшить рост волос, а также помочь в косметической шлифовке и омоложении.
Фотодинамическая лазерная терапия может быть использована при раке кожи и предраковых новообразованиях.
Криохирургия
Криохирургия - метод, который использует низкие температуры для разрушения нежелательных тканей. Это распространенный тип дерматологической терапии, который часто применяется при лечении бородавок, рака кожи и дерматозов.
Фото: abetterskin.com
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