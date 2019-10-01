Местные агенты, криохирругия и другие виды терапии, применяемые в дерматологии

Виды терапии, которые используются при лечении дерматологических состояний классифицируются как актуальные средства, перевязочные материалы, системные агенты, лазерная и фотодинамическая терапия и криохирургия.

Актуальные агенты

Местные агенты часто используются врачами-дерматологами. Средство выбирается специалистом в зависимости от ситуации, исходя из таких факторов, как эффективность, побочные эффекты, увлажнение кожи, область применения и предпочтения пациента:

Порошки обычно используются для лечения поражений во влажных областях, например, гениталий.

Жидкие растворы применяют во многих областях из-за их удобства, хотя они могут несколько высушить кожу.

Жидкие гели обычно используются, когда требуется препарат с контролируемым высвобождением.

Жидкие ванны - когда поражены большие участки кожи.

Жидко-масляные комбинированные кремы - для увлажнения и охлаждения кожи.

Жидкие масляные комбинированные мази, как правило, более эффективны, чем кремы, обычно применяются при наличии корок или чешуек на коже.

Примеры актуальных агентов, которые могут быть использованы в дерматологической терапии, включают:

Очищающие средства, например, мыло, моющие средства, шампуни, растворители.

Смягчающие средства, например, лосьоны, кремы, мази, масла для ванн для восстановления влаги в коже.

Противомикробные средства: антибиотики, противогрибковые, инсектицидные, антисептические средства для предотвращения или искоренения инфекций, вызванных заражением.

Противовоспалительные средства, например, кортикостероиды и нестероидные лосьоны, гели, кремы и лосьоны для уменьшения воспаления.

Противозудные средства, например, антигистаминные и местные анестетики для уменьшения зуда кожи.

Вяжущие средства, например, порошки для удаления избыточной влаги из междоузлий.

Кератолитические агенты, например, салициловая кислота и мочевина, чтобы смягчить эпидермальные клетки для отшелушивания.

Системная терапия

Системные методы лечения, которые влияют на весь организм, иногда показаны при дерматологических заболеваниях. Яркими примерами этого являются использование пероральных антибиотиков, иммуномодуляторов и инъекционных препаратов, которые эффективны при лечении дерматологических состояний.

Фотодинамическая лазерная терапия

Лазеротерапия может быть показана для лечения родимых пятен и кожных заболеваний, таких как витилиго. Этот метод может также использоваться, чтобы удалить татуировки или уменьшить рост волос, а также помочь в косметической шлифовке и омоложении.

Фотодинамическая лазерная терапия может быть использована при раке кожи и предраковых новообразованиях.

Криохирургия

Криохирургия - метод, который использует низкие температуры для разрушения нежелательных тканей. Это распространенный тип дерматологической терапии, который часто применяется при лечении бородавок, рака кожи и дерматозов.

Фото: abetterskin.com

Читайте также:

Как влияет на человека применение общей анестезии

Декомпрессия лицевого нерва и ее возможные осложнения

Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра