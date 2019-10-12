Основная цель лечения нефротического синдрома - уменьшение симптомов и осложнений

Лечение нефротического синдрома зависит от первопричины заболевания, поэтому важно, чтобы она была выявлена в ходе диагностических мероприятий, чтобы можно было принять оптимальные решения о лечении.

Основной целью лечения является уменьшение симптомов и осложнений нефротического синдрома. Это делается с помощью комбинированных или образцовых вмешательств и лекарств, направленных на конкретные области, связанные с состоянием.

Антигипертензивные препараты от артериального давления

Лекарства для контроля артериального давления часто рекомендуются для пациентов с нефротическим синдромом, которые страдают гипертонией. Это полезно как для снижения артериального давления, так и для минимизации потери белка в моче. Общие антигипертензивные препараты для лечения нефротического синдрома включают в себя:

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ): беназеприл, каптоприл, эналаприл.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА): лозартан, валсартан.

Эти два класса лекарств предпочтительнее других антигипертензивных препаратов, поскольку они оказывают прямое влияние на функцию почек и помогают снизить экскрецию белка с мочой.

Мочегонные препараты от отеков

Мочегонные препараты могут быть полезны для уменьшения отека, который является распространенным симптомом нефротического синдрома. Примеры мочегонных препаратов, которые могут быть использованы пациентами для уменьшения отеков, включают фуросемид и спиронолактон.

Препараты статинов при высоком уровне холестерина

Препараты для снижения уровня холестерина иногда могут быть рекомендованы пациентам с нефротическим синдромом. Считается, что эти лекарства помогают снизить риск связанных с этим осложнений, таких как инфаркт миокарда, хотя конкретные преимущества для пациентов с нефротическим синдромом не ясны.

Примеры статинов, которые могут использоваться для пациентов с нефротическим синдромом, включают аторвастатин, флувастатин, ловастатин, правастатин, розувастатин и симвастатин.

Антикоагулянтные препараты для профилактики образования тромбов

Для пациентов с нефротическим синдромом, которые подвержены риску образования тромбов, может быть рекомендовано антикоагулянтное лечение. Примеры препаратов, разжижающих кровь, для уменьшения факторов свертывания, включают варфарин и гепарин.

Иммунодепрессанты

Лекарства, которые подавляют иммунную систему, могут быть полезны для пациентов с нефротическим синдромом, у которых есть симптомы, связанные с воспалением. В частности, пациенты с ассоциированным заболеванием с минимальными изменениями назначаются кортикостероиды.

Изменение образа жизни

Пациенты с нефротическим синдромом могут принимать меры по изменению питания и образу жизни, чтобы уменьшить тяжесть симптомов. Например, диета с низким содержанием соли полезна для ограничения удержания жидкости в организме и, таким образом, для уменьшения отеков, связанных с нефротическим синдромом.

Последующий уход

Важно, чтобы пациенты с нефротическим синдромом имели доступ к адекватной медицинской поддержке во время и после лечения. Многие лекарства, используемые при лечении нефротического синдрома, такие как гипотензивные средства и диуретики, используются на постоянной основе и могут потребовать коррекции дозы в будущем.

Регулярные проверки также должны проводиться для мониторинга текущего состояния здоровья. Это особенно важно для пациентов, принимающих иммунодепрессанты, которым может потребоваться иммунизация и мониторинг признаков токсичности.

Фото: zelao.ru

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