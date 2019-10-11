Общие методы диагностики нефротического синдрома

Когда у пациента появляются симптомы, характерные для нефротического синдрома, врач ставит диагноз с помощью анализа мочи. Анализы крови и биопсия почки также важны для установления причины заболевания, что поможет принять решение о лечении пациента.

Симптомы нефротического синдрома

Первым шагом для диагностики нефротического синдрома является консультация пациента, имеющего историю болезни, и имеющимися симптомами. Пациенты жалуются на:

Отеки (например, опухшие глаза и лицо или отеки на руках/ногах).

Пенную мочу.

Потерю аппетита.

Усталость.

Необъяснимое увеличение веса.

Анализ мочи

Анализ мочи дает важную информацию о ее содержании. Особенно важен для диагностики нефротического синдрома показатель высокой концентрации белка.

Образец собирают в стерилизованный контейнер и затем анализируют на наличие альбумина с помощью полоски бумаги, известной как щуп, который предварительно химически обработан для изменения цвета при определенных концентрациях в моче.

24-часовой анализ мочи также обычно используется для точного измерения содержания белка в моче в течение суток. Обычно этот анализ включает сбор всей мочи, выделяемой в течение 24 часов, которая затем отправляется в лабораторию для анализа. Высокая концентрация белка в моче является характерным признаком нефротического синдрома, который позволяет поставить диагноз.

Анализы крови

Распространенным признаком нефротического синдрома является низкий уровень альбумина и других белков в крови, называемый гипоальбуминемией, который можно обнаружить с помощью анализа крови.

Кроме того, анализы крови могут использоваться для выявления повышенного содержания триглицеридов и высокого уровня холестерина, что связано с нефротическим синдромом и риском осложнений, таких как инфаркт миокарда. Креатинин сыворотки и мочевина крови также могут быть измерены как способ контроля общей функции почек.

Биопсия почки

Для подтверждения диагноза и причины нефротического синдрома часто требуется образец ткани почек, который необходимо проверить. Процедура забора включает в себя введение специальной иглы через кожу в почку, чтобы взять небольшой образец ткани органа, который затем отправляется в лабораторию для анализа. Процедура обычно проводится в клинических условиях с легким седативным эффектом и местной анестезией.

Влияние на решения о лечении

Эти диагностические тесты важны для определения первопричины симптомов. Существуют различные другие состояния здоровья, которые могут привести к нефротическому синдрому, и важной частью диагностического процесса является сужение этиологии.

Эта информация играет важную роль в будущих решениях о лечении, где необходимо устранить причину заболевания, чтобы обеспечить оптимальные результаты лечения.

Фото: thaythuocvietnam.vn

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