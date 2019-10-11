Когда у пациента появляются симптомы, характерные для нефротического синдрома, врач ставит диагноз с помощью анализа мочи. Анализы крови и биопсия почки также важны для установления причины заболевания, что поможет принять решение о лечении пациента.
Симптомы нефротического синдрома
Первым шагом для диагностики нефротического синдрома является консультация пациента, имеющего историю болезни, и имеющимися симптомами. Пациенты жалуются на:
Отеки (например, опухшие глаза и лицо или отеки на руках/ногах).
Пенную мочу.
Потерю аппетита.
Усталость.
Необъяснимое увеличение веса.
Анализ мочи
Анализ мочи дает важную информацию о ее содержании. Особенно важен для диагностики нефротического синдрома показатель высокой концентрации белка.
Образец собирают в стерилизованный контейнер и затем анализируют на наличие альбумина с помощью полоски бумаги, известной как щуп, который предварительно химически обработан для изменения цвета при определенных концентрациях в моче.
24-часовой анализ мочи также обычно используется для точного измерения содержания белка в моче в течение суток. Обычно этот анализ включает сбор всей мочи, выделяемой в течение 24 часов, которая затем отправляется в лабораторию для анализа. Высокая концентрация белка в моче является характерным признаком нефротического синдрома, который позволяет поставить диагноз.
Анализы крови
Распространенным признаком нефротического синдрома является низкий уровень альбумина и других белков в крови, называемый гипоальбуминемией, который можно обнаружить с помощью анализа крови.
Кроме того, анализы крови могут использоваться для выявления повышенного содержания триглицеридов и высокого уровня холестерина, что связано с нефротическим синдромом и риском осложнений, таких как инфаркт миокарда. Креатинин сыворотки и мочевина крови также могут быть измерены как способ контроля общей функции почек.
Биопсия почки
Для подтверждения диагноза и причины нефротического синдрома часто требуется образец ткани почек, который необходимо проверить. Процедура забора включает в себя введение специальной иглы через кожу в почку, чтобы взять небольшой образец ткани органа, который затем отправляется в лабораторию для анализа. Процедура обычно проводится в клинических условиях с легким седативным эффектом и местной анестезией.
Влияние на решения о лечении
Эти диагностические тесты важны для определения первопричины симптомов. Существуют различные другие состояния здоровья, которые могут привести к нефротическому синдрому, и важной частью диагностического процесса является сужение этиологии.
Эта информация играет важную роль в будущих решениях о лечении, где необходимо устранить причину заболевания, чтобы обеспечить оптимальные результаты лечения.
Фото: thaythuocvietnam.vn
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