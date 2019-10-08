Что становится причиной нефротического синдрома

Существует довольно большое количество возможных причин нефротического синдрома. Они обычно связаны с состоянием здоровья, которое может вызвать повреждение клубочков и повлиять на работу почек.

Фильтрация крови в почках происходит в клубочке. У здоровых людей большие белковые молекулы не могут отфильтровываться из крови через клубочек. Тем не менее состояние здоровья, которое может вызвать нефротический синдром, изменяет этот процесс и позволяет некоторым белковым молекулам проходить через них.

Мембранозный гломерулонефрит

Мембранозный гломерулонефрит характеризуется поражением клубочков нефрона с развитием нефротического синдрома и почечной недостаточности. Это самая распространенная причина нефротического синдрома у взрослых и редко встречающаяся у детей. Происходит утолщение мембраны клубочков, что приводит к утечке белка в почки. Это изменение в мембране видно, когда образец ткани (биопсия) исследуется под микроскопом. Причина мембранозного гломерулонефрита неясна, хотя известно несколько состояний, связанных с его развитием: гепатит В, малярия, волчанка и рак.

Очаговый сегментарный гломерулосклероз

Составляет приблизительно 10% случаев у детей и большую долю взрослых с нефротическим синдромом. Состояние предполагает формирование маленьких шрамов на некоторых областях клубочков, известных как склероз. Неясно, почему это происходит, хотя может быть связано с реакцией иммунной системы на инфекцию или другой стимул.

Кроме того, многие другие заболевания почек иногда могут быть причиной нефротического синдрома. Во многих случаях причина провоцирующих состояний не может быть установлена, хотя предполагается, что она связана с иммунным ответом, который вызывает повреждение клубочков.

Другие состояния здоровья

Нефротический синдром также может возникать как осложнение, связанное с различными другими состояниями, которые не имеют прямого отношения к функции почек. Эти потенциальные причины включают в себя:

Диабетическую нефропатию.

Системную красную волчанку (СКВ).

Множественную миелому.

Амилоидоз.

Ревматоидный артрит.

Узелковый периартериит.

Инфекции (например, гепатит или мононуклеоз).

Сердечную недостаточность.

Рак.

Определенные иммунные и генетические нарушения могут также предрасполагать человека к симптомам нефротического синдрома.

Лекарства и токсины как провокаторы нефротического синдрома

Некоторые лекарства, такие как нестероидные противовоспалительные препараты, могут вызывать нефротический синдром. Риск этого возникновения значительно возрастает при использовании определенных комбинаций лекарств, о которых должен предупредить врач. Нефротический синдром также часто проявляется в результате отравления ядами или токсинами.

Фото: nebolet.com.ua

Читайте также:

Ретроградная пиелография "посмотрит" почки, мочевой пузырь и мочеточники

Опухоль Вильмса в 90% случаев поражает почки детей