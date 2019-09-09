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Автор Анна Смирнова

Новый научный подход: как запланировать и зачать "нужного" ребенка

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Ученые продолжают искать надежные технологии, которые могли бы помочь семейной паре получить желаемый пол ребенка.

Новые исследования привели к тому, что появился способ, который помогает сперматозоиду, «ответственному» за мальчика, первому добраться до яйцеклетки, чтобы оплодотворить ее. 

Как известно, яйцеклетка представлена женским началом, носительницей Х-хромосомы, в то время как сперматозоид, хоть и является мужским началом, может нести хромосому как мужского, так и женского типа.

В сперме практически поровну «мужских» и «женских» сперматозоидов, но сочетание ХХ станет залогом появления на свет девочки, а ХY - мальчика.

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Ранее ученые считали, что сперматозоиды с «мужским» и женским началом не имеют внешних различий и идентичны, что делало невозможным их отделение друг от друга.

Однако накануне японские ученые из Университета Хиросимы сделали уникальное открытие, «разглядев» их различие  и выяснив, что оно существует на внешней стороне в белках, а следовательно, и в генах, которыми они закодированы.

Японцы смогли подобрать химические вещества, которые способны связаться с белками оболочки сперматозоидов - носителями Х-хромосом.

Эти вещества буквально «цепляются» к ним, заставляя «собратьев» пробуксовывать и освобождать таким образом дорогу сперматозоидам, которые несут в себе Y-хромосому.

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В этом случае у последних появляются все шансы добраться до яйцеклетки и обеспечить ей сочетание Х с Y, которое станет залогом зачатия ребенка мужского пола.

Ученые отмечают, что проводили исследования с химическими «тормозами» на лабораторных грызунах  и добились очень высоких результатов: в 90 из 100 случаев на свет появлялись самцы.

Как говорят японцы, в перспективе можно создать своеобразный гель, использование которого перед половым актом и смогло бы привести к оплодотворению яйцеклетки мужской хромосомой.

А вот тем, кто хотел бы родить дочку, приходится не так просто.

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В данном случае, по словам ученых, нужно будет отделить женские сперматозоиды от скоростных мужских, но каким образом это сделать, ученые пока с уверенностью сказать не могут.

Они лишь предполагают, что процесс должен происходить непосредственно возле матки, если не в ней самой. А это крайне проблематично.

Впрочем, эксперименты в данной сфере на мышах и крысах, с научной точки зрения также были весьма успешны: 81 из 100.

Но как воплотить это в человеческой жизни - пока неизвестно.

У открытия, которое могло бы помочь многим парам родить ребенка того пола, о котором они мечтают, нашлись и противники. Такая «сортировка» сперматозоидов может стать причиной серьезного перекоса в демографии, - утверждают они.

Фото: womans-clab.ru

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Темы гель ребенок технологии яйцеклетка пол ребенка сперматозоиды химические вещества
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Акушерство и гинекология
Новый научный подход: как запланировать и зачать "нужного" ребенка
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