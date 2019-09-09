Новый научный подход: как запланировать и зачать "нужного" ребенка

Ученые продолжают искать надежные технологии, которые могли бы помочь семейной паре получить желаемый пол ребенка.
Новые исследования привели к тому, что появился способ, который помогает сперматозоиду, «ответственному» за мальчика, первому добраться до яйцеклетки, чтобы оплодотворить ее.
Как известно, яйцеклетка представлена женским началом, носительницей Х-хромосомы, в то время как сперматозоид, хоть и является мужским началом, может нести хромосому как мужского, так и женского типа.
В сперме практически поровну «мужских» и «женских» сперматозоидов, но сочетание ХХ станет залогом появления на свет девочки, а ХY - мальчика.
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Ранее ученые считали, что сперматозоиды с «мужским» и женским началом не имеют внешних различий и идентичны, что делало невозможным их отделение друг от друга.
Однако накануне японские ученые из Университета Хиросимы сделали уникальное открытие, «разглядев» их различие и выяснив, что оно существует на внешней стороне в белках, а следовательно, и в генах, которыми они закодированы.
Японцы смогли подобрать химические вещества, которые способны связаться с белками оболочки сперматозоидов - носителями Х-хромосом.
Эти вещества буквально «цепляются» к ним, заставляя «собратьев» пробуксовывать и освобождать таким образом дорогу сперматозоидам, которые несут в себе Y-хромосому.
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В этом случае у последних появляются все шансы добраться до яйцеклетки и обеспечить ей сочетание Х с Y, которое станет залогом зачатия ребенка мужского пола.
Ученые отмечают, что проводили исследования с химическими «тормозами» на лабораторных грызунах и добились очень высоких результатов: в 90 из 100 случаев на свет появлялись самцы.
Как говорят японцы, в перспективе можно создать своеобразный гель, использование которого перед половым актом и смогло бы привести к оплодотворению яйцеклетки мужской хромосомой.
А вот тем, кто хотел бы родить дочку, приходится не так просто.
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В данном случае, по словам ученых, нужно будет отделить женские сперматозоиды от скоростных мужских, но каким образом это сделать, ученые пока с уверенностью сказать не могут.
Они лишь предполагают, что процесс должен происходить непосредственно возле матки, если не в ней самой. А это крайне проблематично.
Впрочем, эксперименты в данной сфере на мышах и крысах, с научной точки зрения также были весьма успешны: 81 из 100.
Но как воплотить это в человеческой жизни - пока неизвестно.
У открытия, которое могло бы помочь многим парам родить ребенка того пола, о котором они мечтают, нашлись и противники. Такая «сортировка» сперматозоидов может стать причиной серьезного перекоса в демографии, - утверждают они.
Фото: womans-clab.ru
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