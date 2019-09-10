Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Анна Смирнова

Недостаток сна может повредить мозг и повлиять на продолжительность жизни

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Ученые убеждены, что не только движение является атрибутом нашего долгого пребывания на этой планете, но и полноценный отдых, а точнее, ночной сон.

На данную тему было проведено множество исследований, которые выявили четкую взаимосвязь между часами сна и риском смерти от самых разных причин. По мнению руководителя Центра науки человеческого сна (Великобритания) доктора Мэтью Уолкера, в случае, если сон продолжительное время является некачественным и неправильным, он может повредить мозг.

Существует ряд научно доказанных факторов. Прежде всего, уже после 20:00 часов когнитивные способности мозга существенно снижаются и становятся аналогичными мозгу человека в алкогольном опьянении.

Читайте также: Как распознать симптомы "гиперсони"

Причем мы можем в это время ощущать себя вполне бодрыми и активно трудиться, но так или иначе мозг уже включил режим микросна - процесса, тормозящего все реакции.

Также исследования подтвердили, что нехватка сна оказывает негативное воздействие на ДНК.

Практическим методом установлено, что  сотни генов людей, которые недосыпают, меняют свою активность, снижая функционал тех, которые отвечают за силу иммунной системы.

Восстановлением мозга занимается только сон. Поэтому недосыпание признано одним из главных рисков развития болезни Альцгеймера. Исходя из этого ученые настаивают, что именно сон является, по сути, эдаким эликсиром, который противодействует болезням и преждевременной смерти.

Читайте также: Сон и память: как они работают вместе

Доказано, что спать человек должен не менее 7 часов в сутки. При этом никакого сна «в кредит» быть не может. Да, в выходные можно хоть все 24 часа провести в кровати, но это совершенно не значит, что таким образом можно покрыть дефицит сна на будущее. Это невозможно.

Как же наладить работу сна? Все не так сложно, как кажется. Качество сна зависит от освещения помещения. Действительно, темнота оказывает влияние на образование гормона сна - мелатонина, который также считается гормоном долголетия.

А это означает, что использование перед сном светящихся гаджетов нарушает данный процесс. Поэтому следует отказаться от такого времяпрепровождения.

Читайте также: Чем грозит бессонница

Для организма идеальны четко выверенные графики. Это касается и еды, и сна. Разброс в этих процессах вреден. Системность и регулярность - лучшие друзья хорошего сна.

Засыпание и качество сна станут лучше, если в помещении будет прохладно. Более того, мозг требует температуру ниже той,  в которой человеку привычно находится.

Часто можно услышать о вреде еды перед сном. Это факт. Как  и то, что голод также не будет способствовать хорошему ночному отдыху. Есть необходимо за 2-3 часа, причем, ужин не должен быть плотным.

Фото: ps-resource.ru

Читайте также: Основные факторы, влияющие на работу мозга и ухудшающие память

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы недостаток сна повреждение мозга болезнь альцгеймера продолжительность жизни
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Недостаток сна может повредить мозг и повлиять на продолжительность жизни
Новости спорта
Марс Абыкеев: "Тхэквондо — это искусство достижения гармонии"
Новости спецслужб
Агентом ЦРУ в госструктурах России может стать каждый
Новости Все >
Зеленский рассказал о сфере политики, в которой у него "нет полномочий"
Европейский образ жизни будет защищать "истинный адепт Европы"
Джеки Чан отменил визит в Москву, запланированный на 11 сентября
СК изучит случай детской работорговли в WhatsApp
Минобороны: сообщение об авиаударе российских ВКС в Сирии - фейк
Экспедиция подняла флаг России в самой северной точке Евразии
В Подмосковье спасатели спасли потерявшуюся в лесу многодетную семью
"ПСЖ" зимой планирует продать Неймара
Подсчитана сумма многомиллиардного ущерба от урагана "Дориан"
Приложения-фонарики на Android крадут личные данные пользователей
Последние материалы
Подсчитана сумма многомиллиардного ущерба от урагана "Дориан"
Приложения-фонарики на Android крадут личные данные пользователей
Марс Абыкеев: "Тхэквондо — это искусство достижения гармонии"
Организаторы Олимпиады-2020 опасаются тайфуна на Играх
Агентом ЦРУ в госструктурах России может стать каждый
Человечество создано особенными вирусами
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Нурмагомедов назвал бой с Порье "славной охотой"
Лукашенко: через два года Минск на время станет столицей США
В США нашли новый повод для антироссийский санкций
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми

Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?

20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Новости Украины
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане
Единоборства. Новости и обзоры
Нурмагомедов победил Пуарье. Полное видео боя
Общество
Познер: управленцы из советского периода - главная проблема России

По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.

Познер: управленцы из советского периода - главная проблема России
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Общество
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Новости Украины
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Общество
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
Изобретения
Секрет телепортации раскрыт?

В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!

Секрет телепортации раскрыт?
"Легкие планеты" находятся в океане
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Ваше здоровье
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Игорь Буккер Археологи исследуют могилы гуннов в Монголии Игорь Буккер Василий Амирджанов Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист? Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 9 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Агентом ЦРУ в госструктурах России может стать каждый
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Черчесов поставил оценку сборной России
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Миронов: людям надо вернуть долги по вкладам, сгоревшим в 1992-м
Миронов: людям надо вернуть долги по вкладам, сгоревшим в 1992-м
Новую власть Украины "набирали по интернету"
Новую власть Украины "набирали по интернету"
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Фергюсон рассказал о стычке с Нурмагомедовым в гостинице
Жириновский предложил на время отменить платежи за "коммуналку"
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Опрос показал реальное отношение россян к ЕГЭ
В Сургуте юноша отказывался идти в школу, угрожая родителям пистолетом
Выходцы с Северного Кавказа воевали в Донбассе на стороне ВСУ
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
История и современность
Первая электрическая железная дорога, лампа для накаливания и телеграф - изобретения 19 века
Первая электрическая железная дорога, лампа для накаливания и телеграф - изобретения 19 века
Преторианская гвардия: "спецназовцы" римских императоров
Преторианская гвардия: "спецназовцы" римских императоров
Агентом ЦРУ в госструктурах России может стать каждый
Агентом ЦРУ в госструктурах России может стать каждый
Северная Корея в восьмой раз за полтора месяца провела испытания ракет
Северная Корея в восьмой раз за полтора месяца провела испытания ракет
Вашингтон введёт санкции против Турции за покупку С-400 у России
Вашингтон введёт санкции против Турции за покупку С-400 у России
Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова-Риббентропа
Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова-Риббентропа
Тайна гибели линкора "Лефорт": одна из крупнейших катастроф русского флота
Тайна гибели линкора "Лефорт": одна из крупнейших катастроф русского флота
Первая атака танков: как британцы до смерти напугали немцев
Первая атака танков: как британцы до смерти напугали немцев
У России не осталось чистого госдолга
У России не осталось чистого госдолга
Украина решает, что сделать с Донбассом
Украина решает, что сделать с Донбассом
Фотогалереи
Авто для "дяди Стёпы" 5 Фото Авто для "дяди Стёпы"
Фигурки, вырезанные скальпелем 5 Фото Фигурки, вырезанные скальпелем
Как кошка с собакой... 10 Фото Как кошка с собакой...
Что натворил массовый туризм 10 Фото Что натворил массовый туризм
Ловись, крокодил, большой и маленький! 7 Фото Ловись, крокодил, большой и маленький!
Домашнее
Яд скорпиона-смертника призван спасать жизнь раковых больных
Правила выхаживания недоношенного малыша
Процедура Уиппла и другие методы лечения рака поджелудочной железы
Терапия опиоидами во время беременности в будущем не вредит новорожденным
Чесночно-луковая ингаляция, горчица и другие народные средства против насморка
Как выбрать ванночку для крохи: 6 изделий для удобного купания
Семейный гороскоп на 9-15 сентября: у Весов счастье и гармония, у Стрельцов развод
Почему срываются попытки бросить курить или начать заниматься спортом?
Эксперты рассказали, к чему может привести употребление лука
Эксперты рассказали, к чему может привести употребление лука
Головокружение и частый пульс по утрам - признаки серьезной болезни
Головокружение и частый пульс по утрам - признаки серьезной болезни
Ученые назвали болезни вегетарианцев
Ученые назвали болезни вегетарианцев
Пользователи поставили миллион дизлайков клипу Тимати и Гуфа о Москве
Пользователи поставили миллион дизлайков клипу Тимати и Гуфа о Москве
Директор Димы Билана дал комментарий по скандалу в Самаре
Директор Димы Билана дал комментарий по скандалу в Самаре
Отличительные признаки идеального мужчины
Отличительные признаки идеального мужчины
10 летних платьев, которые можно носить осенью
10 летних платьев, которые можно носить осенью
О мужчинах: правда и вымысел. (Часть 2)
О мужчинах: правда и вымысел. (Часть 2)
Соседи Галкина и Пугачевой требуют снести их замок
Соседи Галкина и Пугачевой требуют снести их замок
Ваби-саби: не путать с вассаби
Ваби-саби: не путать с вассаби
Забавные фото
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
Очей очарование 9 Фото Очей очарование
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ