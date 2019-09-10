Недостаток сна может повредить мозг и повлиять на продолжительность жизни

Ученые убеждены, что не только движение является атрибутом нашего долгого пребывания на этой планете, но и полноценный отдых, а точнее, ночной сон.

На данную тему было проведено множество исследований, которые выявили четкую взаимосвязь между часами сна и риском смерти от самых разных причин. По мнению руководителя Центра науки человеческого сна (Великобритания) доктора Мэтью Уолкера, в случае, если сон продолжительное время является некачественным и неправильным, он может повредить мозг.

Существует ряд научно доказанных факторов. Прежде всего, уже после 20:00 часов когнитивные способности мозга существенно снижаются и становятся аналогичными мозгу человека в алкогольном опьянении.

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Причем мы можем в это время ощущать себя вполне бодрыми и активно трудиться, но так или иначе мозг уже включил режим микросна - процесса, тормозящего все реакции.

Также исследования подтвердили, что нехватка сна оказывает негативное воздействие на ДНК.

Практическим методом установлено, что сотни генов людей, которые недосыпают, меняют свою активность, снижая функционал тех, которые отвечают за силу иммунной системы.

Восстановлением мозга занимается только сон. Поэтому недосыпание признано одним из главных рисков развития болезни Альцгеймера. Исходя из этого ученые настаивают, что именно сон является, по сути, эдаким эликсиром, который противодействует болезням и преждевременной смерти.

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Доказано, что спать человек должен не менее 7 часов в сутки. При этом никакого сна «в кредит» быть не может. Да, в выходные можно хоть все 24 часа провести в кровати, но это совершенно не значит, что таким образом можно покрыть дефицит сна на будущее. Это невозможно.

Как же наладить работу сна? Все не так сложно, как кажется. Качество сна зависит от освещения помещения. Действительно, темнота оказывает влияние на образование гормона сна - мелатонина, который также считается гормоном долголетия.

А это означает, что использование перед сном светящихся гаджетов нарушает данный процесс. Поэтому следует отказаться от такого времяпрепровождения.

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Для организма идеальны четко выверенные графики. Это касается и еды, и сна. Разброс в этих процессах вреден. Системность и регулярность - лучшие друзья хорошего сна.

Засыпание и качество сна станут лучше, если в помещении будет прохладно. Более того, мозг требует температуру ниже той, в которой человеку привычно находится.

Часто можно услышать о вреде еды перед сном. Это факт. Как и то, что голод также не будет способствовать хорошему ночному отдыху. Есть необходимо за 2-3 часа, причем, ужин не должен быть плотным.

Фото: ps-resource.ru

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