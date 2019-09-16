Криохирургия, сжигание электротоком и другие методы лечения себорейного кератоза

Себорейный кератоз относится к распространенным болезням, его характерным признаком является появление небольших опухолей на коже. Они возникают из-за чрезмерного утолщения рогового слоя эпидермиса.

В большинстве случаев себорейный кератоз не вреден для здоровья человека и не требует лечения. Тем не менее удаление кератоза может быть показано в некоторых обстоятельствах, например, если он раздражен или кровоточит при втирании. Пациенты также могут иногда хотеть удалить его, если им не нравится, как они выглядят на их коже. Существуют различные варианты лечения и устранения себорейного кератоза.

Актуальные агенты

Примеры актуальных агентов включают в себя:

Лактат аммония.

Альфа-гидроксильные кислоты.

Тазаротеновый крем.

В настоящее время разрабатываются препараты, которые могут быть эффективными для полного удаления небольших очагов поражения. Они действуют, ингибируя активность киназы Akt, тем самым вызывая самоуничтожение роста.

Криохирургия

Криохирургия - это метод, который включает замораживание кератоза жидким азотом. Он может эффективно удалить многие себорейные кератозы, хотя он наиболее эффективен для меньшего, более тонкого роста. Кроме того, это может вызвать некоторое осветление кожи в обработанной области. Этот метод иногда может также использоваться в сочетании с кюретажем, который обычно дает более заметный результат.

Выскабливание

Кюретаж включает в себя выскабливание поверхности кожи кюреткой для удаления мелких или тонких наростов. Выскабливание может также использоваться в сочетании с другими методами, такими как криохирургия или электрокоагуляция, чтобы сжечь и затем удалить часть кожи.

Электрокоагуляция

Электрокоагуляция включает сжигание электрическим током. За этим часто следует кюретаж для удаления себорейного кератоза. В целом, этот метод может занять больше времени, чем другие методы удаления, и он также может оставить шрам, если не выполняется правильно.

Лазерная абляция

Лазерная абляция включает в себя испарение лазерным лучом. Существуют различные виды лазерного лечения, которые могут быть использованы. Например, местный пигмент может быть применен к росту, чтобы направлять лазерный луч к нему, таким образом, увеличивая эффективность .

Результаты лечения

После успешного удаления себорейного кератоза маловероятно, что кератоз вновь появится в том же месте. Тем не менее пациенты должны знать, что на них чаще влияют новообразования в других областях тела.

Кроме того, эта кожа в месте удаления может быть светлее, чем здоровая кожа в той же области. В большинстве случаев разница исчезает со временем, хотя она может быть постоянной.

Для пациентов с себорейным кератозом важно продолжать контролировать свою кожу на предмет любых изменений, которые могут появиться в будущем. Это связано с тем, что они подвергаются повышенному риску развития злокачественных опухолей кожи в других областях тела. Поэтому пациентов следует поощрять проводить регулярные проверки кожи самостоятельно, в дополнение к ежегодным проверкам кожи у дерматолога для оценки изменений кожи.

Фото: disbakter.ru

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