Как не допустить заболевания актиническим кератозом

Актинический кератоз, или «солнечный кератоз», «старческий кератоз» - заболевание, которое образуется на поврежденной солнцем коже. Ей подвержены чаще всего пожилые люди.

Исключение причины актинического кератоза является ключом к профилактике состояния кожи. Основной причиной этого состояния является ультрафиолетовое (УФ) излучение солнечного света, поэтому защита от солнца необходима для профилактики состояния кожи.

Наиболее эффективным способом предотвращения актинического кератоза является применение адекватных методов защиты кожи при воздействии солнечного света. Следующие методы могут помочь защитить кожу от ультрафиолетовых лучей на солнце и предотвратить актинический кератоз:

Избегание длительного воздействия солнечного света.

Ношение соответствующей защитной одежды.

Использование солнцезащитного крема на открытых участках кожи.

Лучше всего находиться в затененных местах с 10 до 14 часов, когда солнечный свет и ультрафиолетовое излучение являются наиболее сильными и наиболее вероятно могут повредить клетки кожи.

Соответствующая одежда для защиты кожи

Ношение соответствующей одежды для защиты кожи от солнца особенно важно для людей, которые работают на открытом воздухе. Эти люди проводят на солнце значительно больше времени, и длительное воздействие УФ-лучей вызывает актинический кератоз.

Рекомендации по одежде включают рубашку с длинными рукавами, широкополую шляпу и солнцезащитные очки. Хотя солнцезащитные очки не помогут предотвратить актинический кератоз, они важны для защиты глаз.

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем очень полезен для защиты кожи от ультрафиолетового излучения. Есть несколько важных факторов в том, как солнцезащитный крем должен использоваться для достижения оптимальных результатов:

Выберите солнцезащитный крем широкого спектра, обеспечивающий защиту как от УФА, так и от ультрафиолетового излучения.

Используйте солнцезащитный фактор (SPF) +15 или выше на участках, подверженных воздействию кожи в нормальных условиях.

SPF30 + или выше рекомендуется для длительных пребываний на улице.

Наносите солнцезащитный крем как минимум за полчаса до выхода на солнце.

Повторно используйте солнцезащитный крем каждые два часа или чаще, если плаваете в открытом водоеме или обильно потеете.

Хотя актинический кератоз чаще всего встречается у пожилых людей, защита от солнца для детей с чувствительной кожей имеет не менее важное значение. Это связано с тем, что их кожа повреждается гораздо легче, и воздействие солнца может в конечном итоге привести к проявлению актинического кератоза.

Подобно солнечному, излучение, используемое для загара, обычно содержит ультрафиолетовые лучи и может быть очень вредным для кожи. Следует избегать загорать в солярии, чтобы предотвратить актинический кератоз.

Другие причины, провоцирующие актинический кератоз

Помимо солнечного света, существуют и другие потенциальные причины актинического кератоза. Чтобы предотвратить возникновение состояния, эти причины также следует избегать или использовать только в случае крайней необходимости. Они включают:

Рентгеновские лучи.

Лекарства: химиотерапия и иммунодепрессанты.

Промышленные химикаты: полициклический ароматический углеводород (ПАУ).

Фото: alrustom-laser.com

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