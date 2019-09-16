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Автор Александра Балан-Сенчук

Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы

Здоровье

Точная причина себорейного кератоза неизвестна. Однако существует несколько факторов, связанных с повышенным риском заболевания:

Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы

  • Семейный анамнез.

  • Воздействие солнца.

  • Гормональные изменения.

Себорейный кератоз чаще всего появляется у пожилых людей и редко встречается у детей, подростков и молодых людей. Это приводит к предположению, что именно хроническое воздействие постоянных раздражителей вызывает состояние.

Семейный анамнез

Люди с семейным анамнезом себорейного кератоза более подвержены заболеванию, чем другие. Это, вероятно, связано с генетической восприимчивостью, передаваемой от родителей к их детям. На самом деле, существуют некоторые специфические генные мутации, которые были связаны с индивидуумами, которые страдают себорейным кератозом, такие как гены

  • FRFR3,
  • PIK3CA,
  • RAS,
  • AKT1
  • и EGFR.

Воздействие солнца

Некоторые исследования показали, что частое пребывание на солнце может быть причиной себорейного кератоза. Было отмечено, что эруптивный себорейный кератоз часто следует за эпизодом солнечного ожога. Однако неясно, как солнечный свет вызывает заболевание на коже, которая всегда покрыта одеждой, и равно так же на коже, подверженной воздействию солнечного света.

Гормональные изменения

Иногда женщины замечают проявление себорейного кератоза в периоды, когда их гормональный уровень претерпел значительные изменения. Например, они появляются чаще во время беременности или после начала заместительной терапии эстрогенами.

Другие факторы

Есть также некоторые другие факторы, которые могут быть связаны с возникновением себорейного кератоза, хотя о роли этих факторов известно мало.

В некоторых случаях себорейный кератоз может появляться в таких областях тела, как складки кожи. Считается, что это связано с трением кожи во время движения. Кроме того, себорейный кератоз был связан с проявлением определенных кожных заболеваний, таких как дерматит. Было отмечено, что представление о ростах с большей вероятностью следует за обострением состояния кожи.

Напротив, есть также некоторые факторы, которые были опровергнуты как факторы, влияющие на возникновение заболевания. Например, себорейный кератоз не заразен и не способен многократно распространяться на другие части тела или других людей.

Также было высказано предположение, что вирус папилломы человека может играть роль в возникновении себорейного кератоза, хотя это представляется маловероятным. Кроме того, себорейный кератоз, по-видимому, не возникает в результате мутации в генах-супрессорах опухолей.

Фото: qostanay.tv

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Cеборейный кератоз. Описание заболевания
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