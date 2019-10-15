Аменорея у женщин, или Почему нет менструации

Существует множество возможных причин аменореи, или отсутствия менструального цикла у женщины в течение трех или более месяцев подряд либо задержке менструации у девочки старше 15 лет.

Естественные причины аменореи

Естественные стадии состояния здоровья в течение всей жизни женщины могут привести к временному или постоянному изменению уровня гормонов, что может вызвать аменорею.

Например, когда женщина находится в "интересном" положении, аменорея является одним из первых признаков, которые могут указывать на то, что женщина беременна. Это естественно и не является проблемой для здоровья. Аменорея продолжается в течение всей беременности и в течение нескольких месяцев после родов, пока женщина кормит грудью.

Менопауза - это время в жизни женщины, когда она перестает менструировать, что происходит примерно в 50 лет. Это также может случиться раньше и называется преждевременной менопаузой, если она наступает до 40 лет.

Лекарственные препараты

Пероральные противозачаточные таблетки и другие методы контрацепции могут привести к аменорее у некоторых женщин. Это может продолжаться в течение некоторого времени после прекращения использования противозачаточных средств, пока организм не вернется к обычному ритму овуляции и менструации.

Другие лекарства, которые могут вызвать аменорею, включают:

Антипсихотические препараты.

Антидепрессанты.

Препараты от гипертонии.

Лекарства от аллергии.

Химиотерапевтические агенты.

Образ жизни и конституция женщин

Женщины с чрезмерно низкой массой тела чаще имеют нарушения нормального функционирования гормонов в организме. В некоторых случаях это может остановить овуляцию и вызвать аменорею. По этой причине расстройства пищевого поведения, такие как анорексия и булимия, связаны с аменореей.

Интенсивные физические нагрузки и занятия спортом также могут вызвать аменорею. Женщины, которые занимаются гимнастикой или балетом, подвержены большему риску из-за высокого физического напряжения и энергетических затрат, связанных с этой деятельностью на профессиональном уровне. Кроме того, чрезмерный стресс в повседневной деятельности может изменить функцию гипоталамуса и выработку гормонов, которые регулируют овуляцию и менструацию.

В большинстве случаев аменорея, вызванная такими факторами образа жизни, как вес тела или стресс, уменьшается, и регулярный цикл возвращается, когда обстоятельства становятся более нормализованными.

Сбой гормонального фона

Дисбаланс гормонов, необходимых для регуляции менструального цикла, может привести к аменорее. Существует множество возможных причин дисбаланса гормонов, в том числе:

Синдром поликистозных яичников: постоянный высокий уровень гормонов, а не колебания в течение нормального менструального цикла.

Гипертиреоз или гипотиреоз: измененные уровни гормонов щитовидной железы, которые участвуют в производстве гормонов, необходимых для менструации.

Опухоль гипофиза: аномальный рост гипофиза может изменить уровень гормонов гипофиза, которые участвуют в выработке гормонов, необходимых для менструации.

Структурные аномалии женских половых органов

В некоторых случаях эта причина может спровоцировать аменорею. Например, у некоторых женщин как частично, так и полностью отсутствует репродуктивная система, что мешает им менструировать. Обструкция влагалища - мембрана или стенка - может блокировать кровоток из матки или шейки матки.

Кроме того, рубцевание репродуктивной системы, в частности матки, может предотвратить пролиферацию и потерю слизистой оболочки матки, что характерно для менструации. Это часто связано с синдромом Ашермана, лечением миомы матки или кесаревым сечением.

Фото: promesyachnye.live

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