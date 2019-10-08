Виды бактериального кератита и его проявления

Бактериальный кератит - заболевание, при котором возникает инфекция роговицы, прозрачного купола, закрывающего радужную оболочку и зрачок глаза. Бактериальная инфекция роговицы может привести к таким симптомам, как боль, светочувствительность, выделения из глаза и нарушение зрения.

Заболеваемость во всем мире является переменной, но она более распространена в развитых странах из-за значительно большего числа людей, которые используют контактные линзы, которые увеличивают риск заболевания.

Типы бактериального кератита

Существует два типа бактериального кератита в зависимости от области роговицы, которая поражена инфекцией:

Поверхностный кератит поражает внешние слои роговицы и обычно заживает, не оставляя рубца.

Глубокий кератит поражает глубокие слои роговицы и может оставить рубец после заживления. Иногда это может навсегда повлиять на зрение.

Развитие бактериального кератита

Заболевание развивается довольно быстро и требует своевременного лечения, чтобы уменьшить постоянное повреждение глаза. В тяжелых случаях без адекватного лечения бактериальный кератит может вызвать слепоту. Вирулентные бактерии способны вызвать полное разрушение роговицы в течение 24-48 часов.

Характерные признаки бактериального кератита включают в себя:

Язвы роговицы.

Стромальный абсцесс.

Отек роговицы.

Воспаление переднего сегмента.

У пострадавших людей могут быть красные и воспаленные глаза, которые сильно болят. Пациенты отмечают, что они более чувствительны к свету, чрезмерное выделение слез или другие выделения. Затуманенное зрение является еще одним распространенным симптомом.

Причины бактериального кератита

Существует два типа бактерий, которые чаще всего вызывают бактериальный кератит: золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Разрыв эпителия роговицы или слезной пленки позволяет возбудителю проникать в строму роговицы, где они вызывают инфекцию.

Люди, которые носят контактные линзы, в разы чаще подвержены бактериальному кератиту. Другие факторы риска включают в себя:

Недавнюю травму глаза.

Перенесенную рефракционную хирургию роговицы.

Слабую иммунную систему.

Аномальные веки.

Ненормальный разрыв.

Другие болезни глаз.

Рекомендации для пользователей контактных линз

Поскольку люди, применяющие контактные линзы, подвергаются более высокому риску бактериального кератита, важно, чтобы они знали, как защитить себя от инфекции. Рекомендации включают:

Избегать ношения контактных линз во время сна.

Дезинфицировать контактные линзы по мере необходимости.

Регулярно чистить чехлы для контактных линз.

Избегать хранения или промывания контактных линз в воде.

Использовать чистый раствор для линз каждый день.

Избегать совместного использования контактных линз.

Лечение бактериального кератита

Офтальмолог обычно подтверждает диагноз бактериального кератита, проверяя образец материала, взятого с глаза.

Глазные капли с антибиотиками обычно используются для борьбы с бактериальной инфекцией, иногда вместе с местными стероидными препаратами. Глазные капли требуют частого использования для контроля инфекции.

Обычно требуется последующее наблюдение у офтальмолога для мониторинга состояния и обеспечения надлежащего управления инфекцией.

Фото: delhimodi.com

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