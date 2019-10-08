Бактериальный кератит - заболевание, при котором возникает инфекция роговицы, прозрачного купола, закрывающего радужную оболочку и зрачок глаза. Бактериальная инфекция роговицы может привести к таким симптомам, как боль, светочувствительность, выделения из глаза и нарушение зрения.
Заболеваемость во всем мире является переменной, но она более распространена в развитых странах из-за значительно большего числа людей, которые используют контактные линзы, которые увеличивают риск заболевания.
Типы бактериального кератита
Существует два типа бактериального кератита в зависимости от области роговицы, которая поражена инфекцией:
Поверхностный кератит поражает внешние слои роговицы и обычно заживает, не оставляя рубца.
Глубокий кератит поражает глубокие слои роговицы и может оставить рубец после заживления. Иногда это может навсегда повлиять на зрение.
Развитие бактериального кератита
Заболевание развивается довольно быстро и требует своевременного лечения, чтобы уменьшить постоянное повреждение глаза. В тяжелых случаях без адекватного лечения бактериальный кератит может вызвать слепоту. Вирулентные бактерии способны вызвать полное разрушение роговицы в течение 24-48 часов.
Характерные признаки бактериального кератита включают в себя:
Язвы роговицы.
Стромальный абсцесс.
Отек роговицы.
Воспаление переднего сегмента.
У пострадавших людей могут быть красные и воспаленные глаза, которые сильно болят. Пациенты отмечают, что они более чувствительны к свету, чрезмерное выделение слез или другие выделения. Затуманенное зрение является еще одним распространенным симптомом.
Причины бактериального кератита
Существует два типа бактерий, которые чаще всего вызывают бактериальный кератит: золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Разрыв эпителия роговицы или слезной пленки позволяет возбудителю проникать в строму роговицы, где они вызывают инфекцию.
Люди, которые носят контактные линзы, в разы чаще подвержены бактериальному кератиту. Другие факторы риска включают в себя:
Рекомендации для пользователей контактных линз
Поскольку люди, применяющие контактные линзы, подвергаются более высокому риску бактериального кератита, важно, чтобы они знали, как защитить себя от инфекции. Рекомендации включают:
Лечение бактериального кератита
Офтальмолог обычно подтверждает диагноз бактериального кератита, проверяя образец материала, взятого с глаза.
Глазные капли с антибиотиками обычно используются для борьбы с бактериальной инфекцией, иногда вместе с местными стероидными препаратами. Глазные капли требуют частого использования для контроля инфекции.
Обычно требуется последующее наблюдение у офтальмолога для мониторинга состояния и обеспечения надлежащего управления инфекцией.
Фото: delhimodi.com
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