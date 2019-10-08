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Автор Александра Балан-Сенчук

Виды бактериального кератита и его проявления

Здоровье » Зрение print

Бактериальный кератит - заболевание, при котором возникает инфекция роговицы, прозрачного купола, закрывающего радужную оболочку и зрачок глаза. Бактериальная инфекция роговицы может привести к таким симптомам, как боль, светочувствительность, выделения из глаза и нарушение зрения.

Заболеваемость во всем мире является переменной, но она более распространена в развитых странах из-за значительно большего числа людей, которые используют контактные линзы, которые увеличивают риск заболевания.

Типы бактериального кератита

Существует два типа бактериального кератита в зависимости от области роговицы, которая поражена инфекцией:

  • Поверхностный кератит поражает внешние слои роговицы и обычно заживает, не оставляя рубца.

  • Глубокий кератит поражает глубокие слои роговицы и может оставить рубец после заживления. Иногда это может навсегда повлиять на зрение.

Развитие бактериального кератита

Заболевание развивается довольно быстро и требует своевременного лечения, чтобы уменьшить постоянное повреждение глаза. В тяжелых случаях без адекватного лечения бактериальный кератит может вызвать слепоту. Вирулентные бактерии способны вызвать полное разрушение роговицы в течение 24-48 часов.

Характерные признаки бактериального кератита включают в себя:

  • Язвы роговицы.

  • Стромальный абсцесс.

  • Отек роговицы.

  • Воспаление переднего сегмента.

У пострадавших людей могут быть красные и воспаленные глаза, которые сильно болят. Пациенты отмечают, что они более чувствительны к свету,  чрезмерное выделение слез или другие выделения. Затуманенное зрение является еще одним распространенным симптомом. 

Причины бактериального кератита

Существует два типа бактерий, которые чаще всего вызывают бактериальный кератит: золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Разрыв эпителия роговицы или слезной пленки позволяет возбудителю проникать в строму роговицы, где они вызывают инфекцию.

Люди, которые носят контактные линзы, в разы чаще подвержены бактериальному кератиту. Другие факторы риска включают в себя:

  • Недавнюю травму глаза.
  • Перенесенную рефракционную хирургию роговицы.
  • Слабую иммунную систему.
  • Аномальные веки.
  • Ненормальный разрыв.
  • Другие болезни глаз.

Рекомендации для пользователей контактных линз

Поскольку люди, применяющие контактные линзы, подвергаются более высокому риску бактериального кератита, важно, чтобы они знали, как  защитить себя от инфекции. Рекомендации включают:

  • Избегать ношения контактных линз во время сна.
  • Дезинфицировать контактные линзы по мере необходимости.
  • Регулярно чистить чехлы для контактных линз.
  • Избегать хранения или промывания контактных линз в воде.
  • Использовать чистый раствор для линз каждый день.
  • Избегать совместного использования контактных линз.

Лечение бактериального кератита

Офтальмолог обычно подтверждает диагноз бактериального кератита, проверяя образец материала, взятого с глаза.

Глазные капли с антибиотиками обычно используются для борьбы с бактериальной инфекцией, иногда вместе с местными стероидными препаратами. Глазные капли требуют частого использования для контроля инфекции.

Обычно требуется последующее наблюдение у офтальмолога для мониторинга состояния и обеспечения надлежащего управления инфекцией.

Фото: delhimodi.com

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