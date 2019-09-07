"Парацетамол" может вызвать серьезные проблемы со здоровьем

Наверняка каждый слышал о препарате под названием "Парацетамол", который входит в группу антипиретиков. Это средство снижает жар, снимает воспаления. Само вещество парацетамол входит в состав многих обезболивающих препаратов, применяемых для устранения симптомов ОРВИ.

Активный компонент препарата действует на центр терморегуляции в головном мозге. Известно, что многие противовоспалительные средства негативно воздействуют на слизистую кишечника и желудка. Попробуем разобраться, насколько это относится к "Парацетамолу".

Как действует "Парацетамол"

После попадания препарата в организм его активное вещество переходит в кровь. Средство за короткий срок и полностью всасывается в желудок.

Полувыведение происходит в течение одного-четырех часов. Пагубное воздействие препарат оказывает на организм при передозировке.

Кому противопоказано применение "Парацетамола"

У медикамента есть некоторые противопоказания:

проблемы в работе почек и печени;

индивидуальная непереносимость;

возраст до трех лет;

первый триместр беременности (последующие - с осторожностью);

хронический алкоголизм.

Правила приема "Парацетамола"

Взрослые и дети после 12 лет могут пить по 0,5-1 г через 1-2 часа после еды. В сутки допускается прием не более 4 г средства.

Промежуток между приемами не должен составлять менее четырех часов. Для людей с проблемами почек и печени, синдромом Жильбера, а также пожилым пациентам дневное дозирование уменьшается, а интервал между приемами - увеличивается. В этих случаях лучше согласовывать прием препарата с врачом.

Детям до 12 лет также можно применять лекарство с следующих дозах:

с 3 до 6 лет (при весе 15-22 кг) - 1 г;

с 6 до 9 лет (при весе 22-30 кг) - 1,5 г;

с 9 до 12 лет - (при весе 30-40 кг) - 2 г.

В этих случаях препарат можно принимать до 4-х раз в день, с временным промежутком не менее 4-х часов. При сохранении симптомов заболевания нужно проконсультироваться с врачом.

Другие рекомендации

Препарат следует запивать водой. Его нельзя применять дольше пяти суток в качестве анальгетика, и дольше трех - в качестве жаропонижающего средства, без одобрения врача.

Побочные действия "Парацетамола"

Препарат может вызвать ряд негативных реакций:

тошноту или рвоту;

крапивницу (пузыри на коже, сопровождающиеся сильным зудом);

отек Квинке;

понос;

проблемы с печенью и почками;

боли в желудке;

учащение пульса;

метеоризм;

панкреатит (воспаление поджелудочной железы), и т. д.

Парацетамол - жаропонижающий и обезболивающий препарат, разрешенный детям после 3-х лет и будущим мамам на втором и третьем триместрах беременности. В некоторых случаях он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, что чаще происходит при передозировке.

Фото: obozrevatel.com

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