"Парацетамол" может вызвать серьезные проблемы со здоровьем

Наверняка каждый слышал о препарате под названием "Парацетамол", который входит в группу антипиретиков. Это средство снижает жар, снимает воспаления. Само вещество парацетамол входит в состав многих обезболивающих препаратов, применяемых для устранения симптомов ОРВИ.
Активный компонент препарата действует на центр терморегуляции в головном мозге. Известно, что многие противовоспалительные средства негативно воздействуют на слизистую кишечника и желудка. Попробуем разобраться, насколько это относится к "Парацетамолу".
Как действует "Парацетамол"
После попадания препарата в организм его активное вещество переходит в кровь. Средство за короткий срок и полностью всасывается в желудок.
Полувыведение происходит в течение одного-четырех часов. Пагубное воздействие препарат оказывает на организм при передозировке.
Кому противопоказано применение "Парацетамола"
У медикамента есть некоторые противопоказания:
проблемы в работе почек и печени;
индивидуальная непереносимость;
возраст до трех лет;
первый триместр беременности (последующие - с осторожностью);
хронический алкоголизм.
Правила приема "Парацетамола"
Взрослые и дети после 12 лет могут пить по 0,5-1 г через 1-2 часа после еды. В сутки допускается прием не более 4 г средства.
Промежуток между приемами не должен составлять менее четырех часов. Для людей с проблемами почек и печени, синдромом Жильбера, а также пожилым пациентам дневное дозирование уменьшается, а интервал между приемами - увеличивается. В этих случаях лучше согласовывать прием препарата с врачом.
Детям до 12 лет также можно применять лекарство с следующих дозах:
с 3 до 6 лет (при весе 15-22 кг) - 1 г;
с 6 до 9 лет (при весе 22-30 кг) - 1,5 г;
с 9 до 12 лет - (при весе 30-40 кг) - 2 г.
В этих случаях препарат можно принимать до 4-х раз в день, с временным промежутком не менее 4-х часов. При сохранении симптомов заболевания нужно проконсультироваться с врачом.
Другие рекомендации
Препарат следует запивать водой. Его нельзя применять дольше пяти суток в качестве анальгетика, и дольше трех - в качестве жаропонижающего средства, без одобрения врача.
Побочные действия "Парацетамола"
Препарат может вызвать ряд негативных реакций:
тошноту или рвоту;
крапивницу (пузыри на коже, сопровождающиеся сильным зудом);
отек Квинке;
понос;
проблемы с печенью и почками;
боли в желудке;
учащение пульса;
метеоризм;
панкреатит (воспаление поджелудочной железы), и т. д.
Парацетамол - жаропонижающий и обезболивающий препарат, разрешенный детям после 3-х лет и будущим мамам на втором и третьем триместрах беременности. В некоторых случаях он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, что чаще происходит при передозировке.
Фото: obozrevatel.com
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