Как укрепить нервную систему: топ-7 продуктов для этой цели

Часто человек обращает внимание на работу внутренних органов и совсем не думает, как функционирует его нервная система. Напряженные рабочие будни не позволяют человеку расслабиться, что приводит к перенапряжению. А страдает нервная система, из-за этого нередко происходят сбои в работе внутренних органов. На помощь приходят продукты, которые помогут расслабиться среди повседневной суеты и получать удовольствие от жизни.
Орехи и семена
В миндале, семенах льна и грецких орехах содержатся жирные кислоты, способствующие укреплению клеточных и нервных мембран. А в фисташках - витамин В (тиамин), важный для здоровья нервов.
В день достаточно съедать горстку орехов. Прекрасным дополнением к ним станут сухофрукты или свежие плоды.
Свинина
В свинине содержится все тот же витамин В, способствующий укреплению нервов. К тому же такое мясо богато источником белка, фосфора и калия. Благодаря употреблению куриного мяса организм получит почти тот же эффект, что и при употреблении свинины.
Овсяная каша
Для вегетарианцев подойдет овсяная каша, которой вполне можно заменить свинину, ведь она обогащена витамином В, белками, железом, магнием, цинком. А чем больше витаминов в продукте, тем лучше для наших нервов, ведь недостаток витаминов тоже сказывается на работе нервной системы. Поэтому при стрессе или излишней нервозности можно просто с утра съесть порцию овсяной каши.
Морепродукты
Витамин В хорош тем, что улучшает работу мозга, способствует предотвращению депрессии. Источником этого витамина являются рыба и морепродукты. Мидии, кальмары, креветки и любые рыбные изделия способствуют улучшению настроения.
Цельные зерна
Просо, ячмень, коричневый рис содержат витамин В. Эти культуры рекомендуется есть при стрессах. Из них можно готовить каши и супы, или подавать в качестве гарнира ко вторым блюдам.
Молочные продукты
Для здоровья нервов важен калий, которым богаты молочные продукты. Творог, молоко, йогурт - все это должно быть в рационе человека, склонного к стрессам и лишним эмоциям.
Зеленые листовые овощи
Зеленые овощи тоже в избытке содержат калий. Их можно есть с помидорами и другими овощами, подавать с мясом или рыбой.
В течение рабочей недели человеку бывает трудно расслабиться и не так ярко переживать некоторые события. Чтобы успокоиться, совсем необязательно пить успокоительные, достаточно есть продукты с высоким содержанием жирных кислот, калия и витамина В, способствующие укреплению нервной системы, улучшающие настроение и повышающие физическую активность.
Фото: nekurika.ru
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