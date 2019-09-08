Почему женщины боятся лазерной эпиляции: пять досужих вымыслов

Что представляет собой лазерный луч? Это хорошо контролируемый поток энергии с определенной мишенью и длиной волны. Разберем домыслы о лазерной эпиляции.

Лазерная эпиляция повышает риск возникновения злокачественных новообразований

Это неправда. Лазерный луч не может проникнуть глубже, чем он настроен. Таким образом,

ни до костей,

ни до мышц,

внутренних органов

или лимфоузлов

он попросту не "доберется" и не нанесет им какой-либо вред.

Каждый аппарат для лазерной эпиляции тщательно тестируется на безопасность и проходит строжайшую сертификацию со стороны ряда государственных органов.

Согласно ряду исследований, аппараты для лазерной эпиляции не способны вызвать рак кожи, более того, они нормализуют выработку мелатонина. Самый большой вред, который способна нанести лазерная эпиляция, — это

ожоги

и пигментацию.

Но и от этого можно себя обезопасить. Достаточно довериться специалистам с должным уровнем образования и соблюдать определенные правила.

Лазерная эпиляция — крайне болезненная процедура

Поскольку во время воздействия лазера разрушается волосяной фолликул, процедура ощутима, но не болезненна, поскольку все современные аппараты оснащены высокотехнологичными системами обезболивания. В результате во время процедуры пациент ощущает лишь незначительные покалывания.

Чувствительность усиливается в тех зонах, в которых кожа изначально нежнее — в области

глубокого бикини,

лица,

подмышек.

Специалисты по лазерной эпиляции рекомендуют женщинам приходить на процедуру после завершения менструации, поскольку в начале менструального цикла болевой порог понижается.

Лазерная эпиляция стоит дорого

Процедура, которая выполняется при помощи современного и безопасного оборудования, не может стоить дешево. Но если проанализировать и сопоставить затраты на сеансы лазерной эпиляции и, например,

восковой эпиляции

и шугаринга,

лазер обойдется дешевле.

Необходимо пройти несколько процедур, их количество варьируется в зависимости от обрабатываемой зоны. И после завершения курса приблизительно раз в полгода проводить профилактические процедуры. В то время как иные способы эпиляции не дают такого стойкого результата и нуждаются в ежемесячном повторении.

Лазерная эпиляция подходит только брюнеткам

Лазерная эпиляция одинаково эффективна как для брюнеток, так и для блондинок. Единственное исключение: обладательницы

рыжих

и седых волос.

Весь секрет в меланине — веществе, которое несет ответственность за цвет волос. Темные волосы лучше всего поглощают свет, светлые волосы тоже могут его поглощать, рыжий цвет волос лазерный луч не в состоянии распознать, как и седые волосы, поскольку в них пигмент отсутствует вовсе. Простыми словами — эффективность лазерной эпиляции напрямую зависит от количества темного пигмента в волосах.

Летом от лазерной эпиляции лучше отказаться

Если соблюдать правила, лазерную эпиляцию можно делать в любое время года. В летнее время кожу необходимо защищать от воздействия ультрафиолетовых лучей и не загорать две недели до и после процедуры эпиляции. Важно помнить, что загар — это в любом случае повреждение кожи, и воздействие лазера может спровоцировать ожог и пигментацию.

Перед процедурой стоит предупредить специалиста о том, что вы недавно вернулись с моря, чтобы специалист мог снизить параметры настройки аппарата лазерной эпиляции. Но вместе с тем снизится и эффективность процедуры, поэтому лучший вариант — подождать пару-тройку недель после отпуска и потом уже смело отправляться на эпиляцию.

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