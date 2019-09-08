Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета

Если обратить внимание на натуральные природные продукты, можно обнаружить массу удивительных даров. Например, грецкий орех. Не только ядра обладают полезными свойствами, но и перегородки ореха, цветки, ранние листья, и даже недозрелые плоды!

Состав грецкого ореха и воздействие компонентов на организм

Ядра ореха содержат ряд витаминов, железо, магний, кальций и другие компоненты, а в листьях - флавоноиды, юглон, аскорбиновую и кофейную кислоты, эфирные масла. С таким составом листья успешно применяют при лечении диареи, а также кожных заболеваний. Препараты на их основе оказывают противовоспалительное, бактерицидное, противоглистное, общеукрепляющее действия.

Магний обладает успокаивающим свойством, а кальций и фосфор полезны при заболеваниях костей. Ядра применяются и при гастрите с повышенной кислотностью. Масло ореха помогает заживать ранам, убирает крапивницу, помогает при экземе. Полезно и при простудах, мощно поддерживая иммунитет.

Большое количество витамина F, а также коэнзим Q10 обеспечивают грецкому ореху славу отличного средства для интенсивного развития мозга и улучшения памяти. Грецкий орех по праву называют королем среди орехов, к тому же он снижает уровень "вредного" холестерина и нормализует количество "полезного".

Приготовление масла дома

Существует два способа самостоятельного приготовления масла.

Способ 1. Молодые орехи измельчить в кофемолке или блендере, затем тщательно отжать через марлю или другую ткань. Масло будет иметь кремовый оттенок, как сливочное масло. Хранить в стеклянной посуде в холодильнике.

Способ 2. Взять 100 гр молодых орехов и 1 литр нерафинированного масла (подсолнечного). Орехи залить маслом, плотно закрыть и, регулярно взбалтывая, настаивать две недели.

На основе второго способа можно приготовить лекарство для лечения язвы желудка. На 0,5 кг меда взять 0,5 кг натурального сливочного масла, добавить 4-5 ст. л. орехового масла. Перемешать тщательно, до однородности. Хранить в холодильнике. Употреблять по 1 ст. л. натощак.

Масло также эффективно работает при болезнях суставов. При насморке надо смешать 3-4 капли орехового масла с 1 чайной ложкой растительного. Закапывать по 3 капли в каждую ноздрю.

Если у масла появился неприятный запах, его следует сразу же выкинуть. Такое масло непригодно для использования.

Приготовление настоя из листьев

1 ст. л. майских сухих листьев залить двумя стаканами кипятка, дать настояться около получаса. Процедить. Настой применяют для улучшения лимфооттока и венозного оттока. При дисбактериозе в кишечнике употреблять треть стакана 3 раза в день. Курс приема - 3 недели. Полоскать рот при воспалительных процессах в полости рта: стоматите, гингивите и др. Протирать проблемную кожу.

Ванны с настоем также улучшают кожу. В этом случае следует взять 400 гр листьев и 1 литр воды. Вскипятить в течение 15 минут, затем процедить и дать постоять еще 30 минут. Настой перелить в ванную. Помогает и при выпадении волос, перхоти и прочих проблемах с кожей головы.

Отвар из перегородок

20 гр сырья варить 30 минут, затем дать настояться. Употреблять 1 ст.л. 3 раза в день. В онкологии для профилактики побочных эффектов применяется следующий рецепт: 1 ст.л. перегородок измельчить, добавить 1 стакан воды/водки, настаивать в темном месте в течение 1 недели. После процеживания употреблять по 5 капель 3 раза в день в течение 3 недель.

Противопоказания

Грецкие орехи лучше не употреблять людям с аллергией. 25 ядер (и больше) может вызвать головные боли. В случае заболеваний кишечника полезнее использовать настой, а не ядра.

Фото: news.myseldon.com

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