Чем опасен храп и как с ним бороться

Храпящий человек - это не причуда и не вина человека. На самом деле храп - серьезная проблема. И начинается она с того, что рядом лежащие супруг или супруга не в состоянии уснуть. Это может быть серьезной проблемой с неприятными, а то и очень серьезными последствиями.
Начинать устранять храп надо с того, чтобы найти ее причину. Человек может спать в неудобной позе. У храпящего могут быть узкие дыхательные пути, а возможно, у человека имеются нарушения в горловых мягких тканях.
Храп может привести к инсульту и другим проблемам
Ученые из США провели всесторонние исследования храпа и пришли к неутешительным выводам. Нередко сильный храп не только является последствием серьезных заболеваний, но и непосредственно может их спровоцировать. Храп ни что иное как вибрация и подчас очень сильная, а это, в свою очередь, способствует повреждению и сужению горла. Помимо этого, храп способствует утолщению сонной артерии, а она снабжает мозг кровью. Именно эти факторы могут привести к атеросклерозу, хроническому бронхиту и даже вызвать инсульт.
В ходе экспериментов использовались данные, полученные от почти 900 пациентов в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет. Люди, которые имели проблемы с храпом, также сталкивались с некоторыми проблемами сердечно-сосудистой системы. Более того, выяснилось, что практически у всех сонная артерия была утолщена. Интересно, что ни высочайший уровень холестерина, ни диабет не в состоянии так уплотнять сонную артерию. Это говорит о том, что проблема храпа очень серьезная и без внимания врача вряд ли разрешимая.
Почему человек храпит
Любопытно, но иногда определить причину храпа можно, если проследить как человек храпит.
Как избавится от этой проблемы
Как поможет теннисный мяч
Иногда причина храпа кроется в том, что человек любит спать на спине. И ему очень трудно изменить своим привычкам. Для этого можно пойти на хитрость. Надо пришить к вороту пижамы мешочек, в который уложить теннисный мячик или другой круглый нетвердый предмет. Таким образом, дискомфорт на спине не даст человеку лежать на спине.
Храп и еда
Как известно, есть перед сном вредно. Но это еще заставляет человека храпеть. Многие отказавшись от еды перед сном с удивлением заметили, что перестали храпеть. Особенно часто храп вызывают следующее: препараты против аллергии, успокоительные, спиртное, все виды молочных продуктов, соевое молоко и кофе.
Если есть необходимость принимать какое-то лекарство, делать это надо хотя бы за два часа до сна.
Упражнения, помогающие избавиться от храпа
В Интернете можно найти специальные упражнения для укрепления носоглотки. Они часто помогают избавится от храпа. На них мы не будем останавливаться подробно. Но есть и очень простые способы укрепить гортань. Например, пение.
Многие утверждают, что быстро избавились от храпа, играя на специальном духовом музыкальном инструменте, диджериду. Это также способствует укреплению носоглотки.
И действительно, специальная гимнастика часто помогает избавиться от храпа. Но только если храп не является причиной других более серьезных проблем. И если есть понимание, что храп вызван этими причинами, надо идти к врачу. Доктор не только определит причину храпа, но и поможет от нее избавиться. Увы, но страдает не только тот, кто храпит, но и его близкие. Громкий храп иногда становится причиной разрушения семей.
Более того, сильный храп очень серьезно воздействует на психику окружающих. Например, он может довести близкого человека до настоящего психологического срыва. Близкие люди не высыпаются, и это все приводит к тяжелым депрессиям и другим негативным факторам со здоровьем.
Храп и слабоумие
По данным исследователей, сильный храп способен в три раза увеличить риск возникновения слабоумия. И главная причина этого - недостаток кислорода в мозге человека. Врачи настоятельно рекомендуют бороться с храпом, поскольку он является причиной для многих заболеваний. Например, громкий храп повышает артериальное давление. Это, в свою очередь, ведет к появлению лишнего веса. Так организм пытается противостоять стрессу, вызванному постоянным недосыпанием.
Многие специалисты бьют тревогу, что люди не серьезно относятся к проблеме храпа. Хотя есть серьезные доказательства того, что храп является одной из причин увеличения ДТП на дорогах. Водители просто засыпают за рулём, так как не в состоянии нормально выспаться дома.
Кстати медики и инженеры совместно создали специальные пластины для носа. Люди идут на различные ухищрения, и даже надевают на нос прищепки. Но комплексно решить проблему храпа можно, только посоветовавшись со специалистом.
Фото: ask.fm
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