Чем опасен храп и как с ним бороться

Храпящий человек - это не причуда и не вина человека. На самом деле храп - серьезная проблема. И начинается она с того, что рядом лежащие супруг или супруга не в состоянии уснуть. Это может быть серьезной проблемой с неприятными, а то и очень серьезными последствиями.

Начинать устранять храп надо с того, чтобы найти ее причину. Человек может спать в неудобной позе. У храпящего могут быть узкие дыхательные пути, а возможно, у человека имеются нарушения в горловых мягких тканях.

Храп может привести к инсульту и другим проблемам

Ученые из США провели всесторонние исследования храпа и пришли к неутешительным выводам. Нередко сильный храп не только является последствием серьезных заболеваний, но и непосредственно может их спровоцировать. Храп ни что иное как вибрация и подчас очень сильная, а это, в свою очередь, способствует повреждению и сужению горла. Помимо этого, храп способствует утолщению сонной артерии, а она снабжает мозг кровью. Именно эти факторы могут привести к атеросклерозу, хроническому бронхиту и даже вызвать инсульт.

В ходе экспериментов использовались данные, полученные от почти 900 пациентов в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет. Люди, которые имели проблемы с храпом, также сталкивались с некоторыми проблемами сердечно-сосудистой системы. Более того, выяснилось, что практически у всех сонная артерия была утолщена. Интересно, что ни высочайший уровень холестерина, ни диабет не в состоянии так уплотнять сонную артерию. Это говорит о том, что проблема храпа очень серьезная и без внимания врача вряд ли разрешимая.

Почему человек храпит

Одна из причин храпа - это наследственные изменения в строении горла или дыхательных путей. Нередко храп вызывают увеличенные аденоиды или "волчья пасть". Существенную роль играет строение носоглотки. Например, у мужчин горло уже, чем у женщин и поэтому они храпят чаще.

Также на храп влияет и плохая физическая форма человека. Особенно если имеется лишний вес. Жировая ткань значительно сужает дыхательные пути.

Проблемой храпа может стать возраст. С годами горло становится уже, а мышцы менее эластичными. Поэтому храпят чаще люди среднего и старшего возраста.

Храпеть могут те, у кого есть проблемы с носом. Например, если искривлена носовая перегородка или есть изменения носовых пазух.

Храп могут вызывать и внешние факторы. Например, спиртное, табак и лекарственные препараты. Многие замечали, что даже те, кто никогда не храпит, может захрапеть после того, как выпил много спиртного.

Очень часто причиной храпа бывает неудобная поза во сне. Если человек лежит на спине, ткани носоглотки могут слегка перекрывать дыхательные пути, что и вызывает храп.

Любопытно, но иногда определить причину храпа можно, если проследить как человек храпит.

Если человека храпит и при этом держит рот открытым, можно говорить о том, что причиной являются горловые ткани.

Если же рот во время храпа закрыт, можно предположить, что храп вызывает положение языка.

Если замечено, что человек храпит только лёжа на спине, проблема решается быстро. Надо изменить позу для сна.

Если человек храпит вне зависимости от позы и практически всегда, то это признак проблем со здоровьем и в этом случае желательно обратится к врачу.

Как избавится от этой проблемы

В некоторых случаях достаточно просто промыть нос. Здесь можно использовать любые средства от насморка, главное, освободить носовые проходы. Для этого подойдет любое средство для промывания носа.

Сегодня набирают популярность увлажнители воздуха. Иногда эти нехитрые устройства творят чудеса. Увлажнив воздух в спальне можно полностью избавится от храпа. А ещё увлажнитель помогает противостоять вирусным и респираторным инфекциям.

Как сказано выше, лишний вес часто становится причиной храпа. Если сбросить хотя бы несколько килограммов, эффект будет заметен очень быстро.

Простой отказ от курения резко снижает вероятность ночного храпа. И при этом человек становится значительно здоровее.

Подушку надо уложить немного выше обычного. Или можно купить специальную ортопедическую подушку, которая также снижает вероятность возникновения храпа.

Как поможет теннисный мяч

Иногда причина храпа кроется в том, что человек любит спать на спине. И ему очень трудно изменить своим привычкам. Для этого можно пойти на хитрость. Надо пришить к вороту пижамы мешочек, в который уложить теннисный мячик или другой круглый нетвердый предмет. Таким образом, дискомфорт на спине не даст человеку лежать на спине.

Храп и еда

Как известно, есть перед сном вредно. Но это еще заставляет человека храпеть. Многие отказавшись от еды перед сном с удивлением заметили, что перестали храпеть. Особенно часто храп вызывают следующее: препараты против аллергии, успокоительные, спиртное, все виды молочных продуктов, соевое молоко и кофе.

Если есть необходимость принимать какое-то лекарство, делать это надо хотя бы за два часа до сна.

Упражнения, помогающие избавиться от храпа

В Интернете можно найти специальные упражнения для укрепления носоглотки. Они часто помогают избавится от храпа. На них мы не будем останавливаться подробно. Но есть и очень простые способы укрепить гортань. Например, пение.

Многие утверждают, что быстро избавились от храпа, играя на специальном духовом музыкальном инструменте, диджериду. Это также способствует укреплению носоглотки.

И действительно, специальная гимнастика часто помогает избавиться от храпа. Но только если храп не является причиной других более серьезных проблем. И если есть понимание, что храп вызван этими причинами, надо идти к врачу. Доктор не только определит причину храпа, но и поможет от нее избавиться. Увы, но страдает не только тот, кто храпит, но и его близкие. Громкий храп иногда становится причиной разрушения семей.

Более того, сильный храп очень серьезно воздействует на психику окружающих. Например, он может довести близкого человека до настоящего психологического срыва. Близкие люди не высыпаются, и это все приводит к тяжелым депрессиям и другим негативным факторам со здоровьем.

Храп и слабоумие

По данным исследователей, сильный храп способен в три раза увеличить риск возникновения слабоумия. И главная причина этого - недостаток кислорода в мозге человека. Врачи настоятельно рекомендуют бороться с храпом, поскольку он является причиной для многих заболеваний. Например, громкий храп повышает артериальное давление. Это, в свою очередь, ведет к появлению лишнего веса. Так организм пытается противостоять стрессу, вызванному постоянным недосыпанием.

Многие специалисты бьют тревогу, что люди не серьезно относятся к проблеме храпа. Хотя есть серьезные доказательства того, что храп является одной из причин увеличения ДТП на дорогах. Водители просто засыпают за рулём, так как не в состоянии нормально выспаться дома.

Кстати медики и инженеры совместно создали специальные пластины для носа. Люди идут на различные ухищрения, и даже надевают на нос прищепки. Но комплексно решить проблему храпа можно, только посоветовавшись со специалистом.

Фото: ask.fm

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