Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Стоматология Здоровье и профилактика Акушерство и гинекология Здравоохранение Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Сергей Бухранский

Чем опасен храп и как с ним бороться

Здоровье print

Храпящий человек - это не причуда и не вина человека. На самом деле храп - серьезная проблема. И начинается она с того, что рядом лежащие супруг или супруга не в состоянии уснуть. Это может быть серьезной проблемой с неприятными, а то и очень серьезными последствиями. 

Начинать устранять храп надо с того, чтобы найти ее причину. Человек может спать в неудобной позе. У храпящего могут быть узкие дыхательные пути, а возможно, у человека имеются нарушения в горловых мягких тканях.

Храп может привести к инсульту и другим проблемам

Ученые из США провели всесторонние исследования храпа и пришли к неутешительным выводам. Нередко сильный храп не только является последствием серьезных заболеваний, но и непосредственно может их спровоцировать. Храп ни что иное как вибрация и подчас очень сильная, а это, в свою очередь, способствует повреждению и сужению горла. Помимо этого, храп способствует утолщению сонной артерии, а она снабжает мозг кровью. Именно эти факторы могут привести к атеросклерозу, хроническому бронхиту и даже вызвать инсульт.

В ходе экспериментов использовались данные, полученные от почти 900 пациентов в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет. Люди, которые имели проблемы с храпом, также сталкивались с некоторыми проблемами сердечно-сосудистой системы. Более того, выяснилось, что практически у всех сонная артерия была утолщена. Интересно, что ни высочайший уровень холестерина, ни диабет не в состоянии так уплотнять сонную артерию. Это говорит о том, что проблема храпа очень серьезная и без внимания врача вряд ли разрешимая.

Почему человек храпит

  • Одна из причин храпа - это наследственные изменения в строении горла или дыхательных путей. Нередко храп вызывают увеличенные аденоиды или "волчья пасть". Существенную роль играет строение носоглотки. Например, у мужчин горло уже, чем у женщин и поэтому они храпят чаще.
  • Также на храп влияет и плохая физическая форма человека. Особенно если имеется лишний вес. Жировая ткань значительно сужает дыхательные пути.
  • Проблемой храпа может стать возраст. С годами горло становится уже, а мышцы менее эластичными. Поэтому храпят чаще люди среднего и старшего возраста.
  • Храпеть могут те, у кого есть проблемы с носом. Например, если искривлена носовая перегородка или есть изменения носовых пазух.
  • Храп могут вызывать и внешние факторы. Например, спиртное, табак и лекарственные препараты. Многие замечали, что даже те, кто никогда не храпит, может захрапеть после того, как выпил много спиртного.
  • Очень часто причиной храпа бывает неудобная поза во сне. Если человек лежит на спине, ткани носоглотки могут слегка перекрывать дыхательные пути, что и вызывает храп.

Любопытно, но иногда определить причину храпа можно, если проследить как человек храпит.

  • Если человека храпит и при этом держит рот открытым, можно говорить о том, что причиной являются горловые ткани.
  • Если же рот во время храпа закрыт, можно предположить, что храп вызывает положение языка.
  • Если замечено, что человек храпит только лёжа на спине, проблема решается быстро. Надо изменить позу для сна.
  • Если человек храпит вне зависимости от позы и практически всегда, то это признак проблем со здоровьем и в этом случае желательно обратится к врачу.

Как избавится от этой проблемы

  • В некоторых случаях достаточно просто промыть нос. Здесь можно использовать любые средства от насморка, главное, освободить носовые проходы. Для этого подойдет любое средство для промывания носа.
  • Сегодня набирают популярность увлажнители воздуха. Иногда эти нехитрые устройства творят чудеса. Увлажнив воздух в спальне можно полностью избавится от храпа. А ещё увлажнитель помогает противостоять вирусным и респираторным инфекциям.
  • Как сказано выше, лишний вес часто становится причиной храпа. Если сбросить хотя бы несколько килограммов, эффект будет заметен очень быстро.
  • Простой отказ от курения резко снижает вероятность ночного храпа. И при этом человек становится значительно здоровее.
  • Подушку надо уложить немного выше обычного. Или можно купить специальную ортопедическую подушку, которая также снижает вероятность возникновения храпа.

Как поможет теннисный мяч

Иногда причина храпа кроется в том, что человек любит спать на спине. И ему очень трудно изменить своим привычкам. Для этого можно пойти на хитрость. Надо пришить к вороту пижамы мешочек, в который уложить теннисный мячик или другой круглый нетвердый предмет. Таким образом, дискомфорт на спине не даст человеку лежать на спине.

Храп и еда

Как известно, есть перед сном вредно. Но это еще заставляет человека храпеть. Многие отказавшись от еды перед сном с удивлением заметили, что перестали храпеть. Особенно часто храп вызывают следующее: препараты против аллергии, успокоительные, спиртное, все виды молочных продуктов, соевое молоко и кофе.

Если есть необходимость принимать какое-то лекарство, делать это надо хотя бы за два часа до сна.

Упражнения, помогающие избавиться от храпа

В Интернете можно найти специальные упражнения для укрепления носоглотки. Они часто помогают избавится от храпа. На них мы не будем останавливаться подробно. Но есть и очень простые способы укрепить гортань. Например, пение. 

Многие утверждают, что быстро избавились от храпа, играя на специальном духовом музыкальном инструменте, диджериду. Это также способствует укреплению носоглотки.

И действительно, специальная гимнастика часто помогает избавиться от храпа. Но только если храп не является причиной других более серьезных проблем. И если есть понимание, что храп вызван этими причинами, надо идти к врачу. Доктор не только определит причину храпа, но и поможет от нее избавиться. Увы, но страдает не только тот, кто храпит, но и его близкие. Громкий храп иногда становится причиной разрушения семей.

Более того, сильный храп очень серьезно воздействует на психику окружающих. Например, он может довести близкого человека до настоящего психологического срыва. Близкие люди не высыпаются, и это все приводит к тяжелым депрессиям и другим негативным факторам со здоровьем.

Храп и слабоумие

По данным исследователей, сильный храп способен в три раза увеличить риск возникновения слабоумия. И главная причина этого - недостаток кислорода в мозге человека. Врачи настоятельно рекомендуют бороться с храпом, поскольку он является причиной для многих заболеваний. Например, громкий храп повышает артериальное давление. Это, в свою очередь, ведет к появлению лишнего веса. Так организм пытается противостоять стрессу, вызванному постоянным недосыпанием.

Многие специалисты бьют тревогу, что люди не серьезно относятся к проблеме храпа. Хотя есть серьезные доказательства того, что храп является одной из причин увеличения ДТП на дорогах. Водители просто засыпают за рулём, так как не в состоянии нормально выспаться дома.

Кстати медики и инженеры совместно создали специальные пластины для носа. Люди идут на различные ухищрения, и даже надевают на нос прищепки. Но комплексно решить проблему храпа можно, только посоветовавшись со специалистом.

Фото: ask.fm

Читайте также:

Почему у ребенка плохо пахнет изо рта

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы храп причины храпа последствия храпа как избавиться от храпа
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Чем опасен храп и как с ним бороться
Недвижимость
Как правильно выбрать квартиру с отделкой
Новости спорта
Восстановительные напитки и снеки после тренировки
Новости Все >
"Со дна постучали": глава МИД РФ дал оценку международным отношениям
В Италии туристы из России скрутили уличного вора
Звезда "Моей прекрасной няни" Заворотнюк не опровергла слухи о раке
Житель Норильска выкинул гостью из окна за то, что она хотела уйти
19-летняя футболистка Кобзева умерла во время тренировки по ММА
В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет
"Яндекс" бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Мединский призвал читать книги, чтобы управлять любителями ТВ
В Совфеде высмеяли Трампа из-за невежества
В бункере под Сенатом Франции найдены бюст Гитлера и нацистский флаг
Последние материалы
Как правильно выбрать квартиру с отделкой
"Со дна постучали": глава МИД РФ дал оценку международным отношениям
В Италии туристы из России скрутили уличного вора
Звезда "Моей прекрасной няни" Заворотнюк не опровергла слухи о раке
Житель Норильска выкинул гостью из окна за то, что она хотела уйти
Восстановительные напитки и снеки после тренировки
19-летняя футболистка Кобзева умерла во время тренировки по ММА
В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет
"Яндекс" бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Мединский призвал читать книги, чтобы управлять любителями ТВ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Здоровье
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Урал
В детсаде Нижнего Тагила почти 3 часа не вызывали "скорую" ребенку
Военные новости
Российская артиллерия случайно ударила по забайкальскому селу
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Новости Украины
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Общество
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой

Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.

Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Общество
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Гипотезы
Дольмены Новороссийска и маг Заратустра
Руслан Веснянко Зеленский начнёт бороться с коррупцией в чернобыльской зоне Руслан Веснянко Игорь Буккер Человек начал менять ландшафт 4000 лет назад Игорь Буккер Василий Амирджанов "Крестный полет" от пьянства и еще фокусы на "Родине слонов" Василий Амирджанов
Комментарии
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
В Совфеде высмеяли Трампа из-за невежества
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
В России выросла средняя зарплата
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Глава Минтруда: четырехдневка - "абстракция", вспомните о шестидневке
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Зеленский начнёт бороться с коррупцией в чернобыльской зоне
Житель Норильска выкинул гостью из окна за то, что она хотела уйти
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
В Италии туристы из России скрутили уличного вора
В бункере под Сенатом Франции найдены бюст Гитлера и нацистский флаг
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Глава РВИО: Европа забирает у СССР победу с одобрения Запада
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
История и современность
Шесть смертельных опасностей, подстерегающих нас в лесу
Шесть смертельных опасностей, подстерегающих нас в лесу
Жилье вскладчину: как жилищные кооперативы решают квартирный вопрос
Жилье вскладчину: как жилищные кооперативы решают квартирный вопрос
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
В России ответили на заявления МИД Болгарии о Второй Мировой
В России ответили на заявления МИД Болгарии о Второй Мировой
Турция и Россия консультируются по поставкам Су-35
Турция и Россия консультируются по поставкам Су-35
Как Россия "закрыла" Аляску для иностранцев
Как Россия "закрыла" Аляску для иностранцев
Союзники Гитлера: о роли Болгарии во Второй мировой войны
Союзники Гитлера: о роли Болгарии во Второй мировой войны
Россия "присоединит" Арктику не по-крымски
Россия "присоединит" Арктику не по-крымски
Запад убеждает мир "СССР не победитель, а оккупант"
Запад убеждает мир "СССР не победитель, а оккупант"
Фотогалереи
Королева дорог в отдельно взятой стране 6 Фото Королева дорог в отдельно взятой стране
Прелести восточных красавиц 8 Фото Прелести восточных красавиц
Искусство обольщения мужчин 6 Фото Искусство обольщения мужчин
Работа, вызывающая дрожь в коленках 7 Фото Работа, вызывающая дрожь в коленках
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
Домашнее
Как часто ходить к гинекологу для скрининга на рак шейки матки?
Что должно быть в комнате для новорожденного
Финики помогут справиться с депрессией
Шоколад защитит от многих болезней
Белый хлеб, фастфуд и молочка - провокаторы прыщей
Мигрень, или Почему голова болит от "Шанель №5", молнии и сыра
В российских дынях и арбузах содержится опасное количество металлов
В Роспотребнадзоре дали советы по правильному питанию для школьников
Специалисты рассказали, почему разбитый телефон опасен для здоровья
Специалисты рассказали, почему разбитый телефон опасен для здоровья
Специалисты Роскачества составили идеальный завтрак для школьников
Специалисты Роскачества составили идеальный завтрак для школьников
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины 20 века
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины 20 века
Пользователи Сети пытались задеть Бузову из-за экс-супруга
Пользователи Сети пытались задеть Бузову из-за экс-супруга
Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о ходе ремонта в новой квартире
Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о ходе ремонта в новой квартире
Супруга Алдонина рассказала об успехах дочери Началовой
Супруга Алдонина рассказала об успехах дочери Началовой
Биотин: польза или вред
Биотин: польза или вред
Организуем рабочее место для школьника
Организуем рабочее место для школьника
Частые ошибки при самостоятельной укладке кафеля
Частые ошибки при самостоятельной укладке кафеля
Забавные фото
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ