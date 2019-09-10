Признаки и симптомы, говорящие о наличии гипертиреоза

Многие пациенты не испытывают или не сообщают о симптомах на ранних стадиях гипертиреоза. В результате состояние может быть не диагностировано, пока оно не прогрессирует достаточно, чтобы вызвать симптомы. Аномально высокая концентрация гормонов щитовидной железы, тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), может вызвать изменения в функции организма и привести к появлению симптомов. Типичные симптомы гипертиреоза можно разделить на несколько основных областей.

Внешний вид

Одним из наиболее отличительных признаков гипертиреоза является увеличение щитовидной железы или узелков, выступающих из железы. Это известно как зоб. Это видимое увеличение щитовидной железы в нижней части передней части шеи.

Другие признаки, которые могут быть видны при появлении пострадавшего человека, включают выпадение волос, потоотделение и тремор или дрожание рук. Потная и липкая кожа или гиперемия кожи также связаны с этим заболеванием. Реже мужчины с гипертиреозом могут заметить некоторое развитие тканей молочной железы.

Когнитивные симптомы

Многие пациенты с гипертиреозом могут также сообщать об изменениях в их повседневной деятельности. Им может быть трудно сосредоточиться, чем обычно. Кроме того, они могут чувствовать беспокойство, нервозность, иметь частые перепады настроения. Гиперактивность распространена, и некоторые люди также имеют проблемы со сном (бессонница).

Желудочно-кишечные симптомы

Одной из основных функций гормонов щитовидной железы является поддержание нормального обмена веществ, и, как следствие, гипертиреоз связан со значительно повышенным аппетитом. Несмотря на то, что они едят больше, чем обычно, многие пациенты теряют вес из-за повышенной скорости метаболизма и по той же причине имеют более частые испражнения. Тем не менее, некоторые пациенты с гипертиреозом набирают вес, а не худеют.

Реже, некоторые пациенты могут сообщать о нерегулярных движениях кишечника или других желудочно-кишечных эффектах, включая тошноту, рвоту или диарею.

Другие общие симптомы

Кроме того, существуют другие симптомы, которые могут быть связаны с гипертиреозом. Они включают:

Нетерпимость к теплу.

Нерегулярный менструальный цикл.

Учащенное сердцебиение.

Повышенное кровяное давление.

Зуд или раздражение глаз.

Экзофтальм (выпученные глаза).

Слабость в тазобедренном и плечевом суставах.

Мышечная слабость.

Важность симптомов для диагностики

Симптомы, о которых сообщают пациенты, обычно являются первым индикатором гипертиреоза. Дальнейшее исследование необходимо для диагностики состояния, когда у пациента появляются симптомы, которые могут указывать на гипертиреоз.

Важно, чтобы эти симптомы были признаны, чтобы гарантировать, что диагностический процесс может быть начат раньше, чтобы позволить пациенту лечиться своевременно. Это может помочь предотвратить прогрессирование симптомов и обеспечить надлежащее управление состоянием.

Признаки гипертиреоза

Гипертиреозу свойственны следующие признаки:

Высокое кровяное давление.

Высокий сердечный ритм.

Отек вокруг глаз.

Гиперактивные рефлексы.

Изменения в ногтях, волосах или коже.

Престибальная микседема, которая вызывает утолщение и покраснение голени, особенно при болезни Грейвса.

Фото: medboli.ru

Читайте также:

Чем опасен храп и как с ним бороться

Почему появляются утренние отеки и как от них избавиться

Голод может отодвинуть старение организма и продлить жизнь