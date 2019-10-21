Существуют различные причины гипопитуитаризма, включая как наследственные, так и приобретенные причины. Наиболее распространенным провокатором является аденома гипофиза. Другие выявленные причины включают в себя:
травмы головы;
операция на мозге;
лучевая терапия;
воспалительные процессы.
Опухоль головного мозга или гипофиза
Наиболее распространенной причиной гипопитуитаризма является аденома гипофиза, опухоль в гипофизе. Другие опухоли головного мозга, которые возникают в непосредственной близости от гипофиза, также могут вызывать это состояние, включая краниофарингиомы.
В подавляющем большинстве случаев опухоль доброкачественная. Однако при ее увеличении ткани гипофиза сдавливаются. Прогрессирующая компрессия приводит к повреждению гипофиза, что снижает выработку гормонов гипофиза. В конечном итоге это оказывает заметное влияние на функционирование организма и вызывает симптомы.
В некоторых случаях аденома гипофиза гиперсекретирует, то есть приводит к чрезмерной выработке некоторых гормонов гипофиза, таких как гормон роста и пролактин, что приводит к гиперпитуитаризму.
Травмы
Тяжелая травма головы может привести к ряду неврологических симптомов, а также симптомов гипопитуитаризма. Приблизительно у 15% пациентов, пострадавших от травмы головы, в анамнезе впоследствии развился значительный дефицит гормона роста. Другие гормоны гипофиза также могут быть затронуты.
Хирургия мозга или лучевая терапия
Люди, перенесшие операции на головном мозге в области гипофиза, более подвержены гипопитуитаризму.
Лучевая терапия, направленная на опухоль гипофиза или весь мозг, также может влиять на функцию гипофиза, что приводит к снижению выработки гормонов гипофиза. Во многих случаях симптомы этого явления отсрочены и проявляются через несколько месяцев или лет после лечения. По этой причине постоянный мониторинг выработки гормонов гипофиза у таких пациентов очень полезен и может быть обязательным.
Генетические причины
Генетические мутации, которые нарушают выработку гормонов гипофиза, также могут быть причиной гипопитуитаризма. Например, состояния здоровья, которые влияют на гипоталамус, одновременно снижают активность гипофиза и вызывают гипопитуитаризм.
Воспалительные заболевания
Инфильтративные заболевания, которые вызывают воспаление, такие как саркоидоз, гистиоцитоз клеток Лангерганса и гемохроматоз, также могут вызывать гипопитуитаризм у некоторых пациентов.
Состояния, которые связаны с инфекцией и воспалением головного мозга, такие как менингит, могут также сужать гипофиз вследствие фиброза и сокращения сосудистого снабжения и влиять на его функцию. Гипофизит - это аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление и способно позже привести к гипопитуитаризму.
Апоплексия гипофиза
Апоплексия гипофиза относится к инфаркту или кровоизлиянию в гипофиз. Общие причины включают в себя:
Черепно-мозговую травму.
Беременность.
Сахарный диабет.
Повышенное внутричерепное давление.
Антикоагуляцию.
Дискразию (изменение состава) крови.
Серповидноклеточную анемию.
Идиопатический гипопитуитаризм
Для некоторых пациентов с гипопитуитаризмом причина заболевания не может быть идентифицирована. Это называется идиопатическим гипопитуитаризмом.
Заболевания гипоталамуса
Поскольку функция гипофиза напрямую зависит от гипоталамуса, любое состояние, которое приводит к изменению его функции, будет отражаться в соответствующем гипопитуитаризме. Функциональные причины:
Эмоциональный стресс.
Резкое снижение массы тела.
Расстройства пищевого поведения.
Привычное перенапряжение.
Застойная сердечная недостаточность.
Почечная недостаточность.
Некоторые лекарства.
Фото: autogear.ru
Читайте также:
Лечение гипопитуитаризма зависит от причины и тяжести состояния пациента
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.