Причины, по которым в гипофизе прекращается выработка гормонов

Существуют различные причины гипопитуитаризма, включая как наследственные, так и приобретенные причины. Наиболее распространенным провокатором является аденома гипофиза. Другие выявленные причины включают в себя:

травмы головы;

операция на мозге;

лучевая терапия;

воспалительные процессы.

Опухоль головного мозга или гипофиза

Наиболее распространенной причиной гипопитуитаризма является аденома гипофиза, опухоль в гипофизе. Другие опухоли головного мозга, которые возникают в непосредственной близости от гипофиза, также могут вызывать это состояние, включая краниофарингиомы.

В подавляющем большинстве случаев опухоль доброкачественная. Однако при ее увеличении ткани гипофиза сдавливаются. Прогрессирующая компрессия приводит к повреждению гипофиза, что снижает выработку гормонов гипофиза. В конечном итоге это оказывает заметное влияние на функционирование организма и вызывает симптомы.

В некоторых случаях аденома гипофиза гиперсекретирует, то есть приводит к чрезмерной выработке некоторых гормонов гипофиза, таких как гормон роста и пролактин, что приводит к гиперпитуитаризму.

Травмы

Тяжелая травма головы может привести к ряду неврологических симптомов, а также симптомов гипопитуитаризма. Приблизительно у 15% пациентов, пострадавших от травмы головы, в анамнезе впоследствии развился значительный дефицит гормона роста. Другие гормоны гипофиза также могут быть затронуты.

Хирургия мозга или лучевая терапия

Люди, перенесшие операции на головном мозге в области гипофиза, более подвержены гипопитуитаризму.

Лучевая терапия, направленная на опухоль гипофиза или весь мозг, также может влиять на функцию гипофиза, что приводит к снижению выработки гормонов гипофиза. Во многих случаях симптомы этого явления отсрочены и проявляются через несколько месяцев или лет после лечения. По этой причине постоянный мониторинг выработки гормонов гипофиза у таких пациентов очень полезен и может быть обязательным.

Генетические причины

Генетические мутации, которые нарушают выработку гормонов гипофиза, также могут быть причиной гипопитуитаризма. Например, состояния здоровья, которые влияют на гипоталамус, одновременно снижают активность гипофиза и вызывают гипопитуитаризм.

Воспалительные заболевания

Инфильтративные заболевания, которые вызывают воспаление, такие как саркоидоз, гистиоцитоз клеток Лангерганса и гемохроматоз, также могут вызывать гипопитуитаризм у некоторых пациентов.

Состояния, которые связаны с инфекцией и воспалением головного мозга, такие как менингит, могут также сужать гипофиз вследствие фиброза и сокращения сосудистого снабжения и влиять на его функцию. Гипофизит - это аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление и способно позже привести к гипопитуитаризму.

Апоплексия гипофиза

Апоплексия гипофиза относится к инфаркту или кровоизлиянию в гипофиз. Общие причины включают в себя:

Черепно-мозговую травму.

Беременность.

Сахарный диабет.

Повышенное внутричерепное давление.

Антикоагуляцию.

Дискразию (изменение состава) крови.

Серповидноклеточную анемию.

Идиопатический гипопитуитаризм

Для некоторых пациентов с гипопитуитаризмом причина заболевания не может быть идентифицирована. Это называется идиопатическим гипопитуитаризмом.

Заболевания гипоталамуса

Поскольку функция гипофиза напрямую зависит от гипоталамуса, любое состояние, которое приводит к изменению его функции, будет отражаться в соответствующем гипопитуитаризме. Функциональные причины:

Эмоциональный стресс.

Резкое снижение массы тела.

Расстройства пищевого поведения.

Привычное перенапряжение.

Застойная сердечная недостаточность.

Почечная недостаточность.

Некоторые лекарства.

Фото: autogear.ru

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