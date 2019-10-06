Психотерапия как более эффективный метод лечения нервной булимии

В лечении нервной булимии обычно участвует многопрофильная группа врачей, которая предоставляет несколько различных видов терапии в общем плане лечения.

Психотерапия

Этот метод лечения первой линии при нервной булимии, так как часто существует психологическая причина, которая связана с негативным восприятием собственного тела и нездоровым пищевым поведением, связанным с расстройством.

Психотерапия включает психологическое консультирование и обсуждение проблем и прогресса, связанных с расстройством. Существует несколько различных видов психотерапии:

Когнитивно-поведенческая терапия для выявления нездоровых убеждений и поведения, а также создания стратегий для замены негативных установок на позитивные.

Семейная терапия для вовлечения родителей или других членов семьи в план лечения и оказания помощи в усилении позитивного поведения в домашних условиях, особенно для пациентов подросткового возраста.

Межличностная психотерапия для устранения трудностей в близких отношениях, которые могли вызвать расстройство. Помогает улучшить навыки общения и разрешения конфликтов.

Диалектическая поведенческая терапия для разработки более здоровых методов регулирования и управления эмоциональным стрессом, который мог вызвать расстройство.

Интенсивная краткосрочная динамическая психотерапия для выявления и замены бесполезных эмоциональных триггеров и защит, которые могли вызвать расстройство.

Терапия осознанности, чтобы принять отрицательные мысли и отказаться от них, а не бросать им вызов.

Тип психотерапии, который лучше всего подходит для конкретного пациента, будет зависеть от характеристик расстройства и личности, таких как возраст и вероятные причинные факторы.

Медикаментозное лечение

В некоторых случаях могут быть показаны лекарства, чтобы помочь справиться с определенными симптомами нервной булимии. Стоит отметить, что психотерапия более эффективна для большинства пациентов, но фармакотерапия также может быть полезной, особенно если депрессия или тревожность являются основным причинным фактором.

"Флуоксетин" - это тип антидепрессанта, который показан для применения вместе с психотерапией. Есть также некоторые свидетельства того, что это лекарство может быть полезно для пациентов, которые не страдают от депрессии. Другие антидепрессанты также используются в плане лечения для некоторых пациентов.

Неотложное лечение нервной булимии

В большинстве случаев лечение заболевания включает в себя долгосрочные стратегии для поддержания здоровых привычек питания и веса тела, но в тяжелых случаях может потребоваться неотложное лечение и госпитализация. Это особенно очевидно в случае электролитного дисбаланса после рвоты или использования слабительных средств, которые могут вызвать потенциально фатальные сердечно-сосудистые осложнения.

Фото: viplor.ru

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