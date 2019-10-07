Физические и психические осложнения, к которым приводит нервная булимия

Большинство осложнений нервной булимии связано с методами, используемыми для очистки желудка после переедания, поскольку частая рвота или использование слабительных средств могут иметь значительные побочные эффекты.

Электролитный дисбаланс при нервной булимии

Концентрации электролитов в кровотоке могут стать неуравновешенными в результате недоедания и чрезмерной рвоты или использования слабительных средств. В дополнение к таким симптомам, как усталость и мышечная слабость, может отмечаться влияние на электрическую активность сердца. В частности, сердцебиение становится нерегулярным и приводит к аритмии, которая может стать причиной летального исхода.

Дисбаланс электролитов в крови также может влиять на другие органы и системы организма. Например, он может вызвать повреждение почек или спазмы мышц и судороги.

Проблемы с зубами при нервной булимии

Осложнения с зубами особенно распространены у людей, которые чистят их сразу после освобождения желудка, так как его кислотность может вызвать значительное повреждение полости рта и зубов. Осложнения, как правило, начинаются с обесцвечивания десен, но может прогрессировать до разрушения зубов и серьезного воспаления или заболевания десен. Неприятный запах изо рта и постоянная боль в горле также являются общими симптомами, связанными с постоянно вызываемой рвотой.

Для предотвращения кариеса могут быть полезны фторидные аппликации, минеральные добавки и полоскание рта чистой водой после чистки.

Желудочно-кишечные повреждения при нервной булимии

Для пациентов, которые используют слабительные средства для чистки желудка после переедания, существует риск повреждения кишечника и возможность постоянных изменений в движениях кишечника. Мышцы в желудочно-кишечном тракте могут быть повреждены, вызывая симптомы запора, которые могут стать хроническими.

У пациентов, которые намеренно вызывают рвоту после переедания, может быть поврежден желудок и пищеводная оболочка. Желудочная кислота и желчь могут вызывать раздражение и воспаление пищевода, разрывы, рубцы и сужение дыхательных путей.

Психологические проблемы нервной булимии

Пациенты, страдающие нервной булимией, чаще подвержены депрессии или состоянию тревожности. Это может существенно повлиять на качество жизни человека и способствовать социальной изоляции в дополнение к увеличению вероятности суицидальных мыслей и попыток.

Важно чтобы пациенты, страдающие расстройством пищевого поведения, имели доступ к сети поддержки. Это помогает им общаться друг с другом и чувствовать себя менее одинокими, а также может способствовать достижению положительных психологических результатов.

Репродуктивные изменения при нервной булимии

Женщины, страдающие нервной булимией, могут обнаружить, что их менструальный цикл становится непредсказуемым и может полностью прекратиться, что называется аменореей. Кроме того, существует повышенный риск того, что пострадавшим людям будет трудно забеременеть в будущем, и в некоторых случаях это может привести к бесплодию.

Фото: askwomenonline.org

Читайте также:

Нервная булимия, или Почему возникают приступы обжорства