Лекарства от синдрома поликистозных яичников не существует

На настоящий момент не существует лекарств от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), поэтому основное лечение направлено на устранение симптомов и улучшение качества жизни пациента. В этой статье описываются общие модификации образа жизни, подходящие для всех женщин с этим заболеванием, в дополнение к специфическим для симптомов вариантам лечения этого заболевания.

Общие модификации образа жизни

Для женщин со СПКЯ существует повышенный риск хронических заболеваний, таких как диабет и сердечные заболевания. Приобщение к здоровому образу жизни помогает этим женщинам сбросить вес и снизить риск возникновения заболеваний и связанных с ними осложнений. На самом деле даже снижение веса на 5% может принести значительную пользу для здоровья женщины.

Модификации образа жизни, которые должны стать частью плана лечения женщины со СПКЯ, должны включать:

Регулярные упражнения.

Питательную диету с высоким потреблением овощей.

Отказ от курения.

Отказ от алкоголя.

Нерегулярные менструации

Пероральные противозачаточные таблетки помогают вызвать месячные у женщин с нерегулярным или отсутствующим менструальным циклом. Таблетки, содержащие только прогестерон, также можно давать периодически, чтобы вызвать менструацию. Это стимулирует потерю слизистой оболочки эндометрия и снижает долгосрочный риск рака эндометрия. Другие методы контрацепции, например, внутриматочная спираль, также могут снизить риск развития рака, поддерживая тонкую слизистую оболочку эндометрия.

Фертильность

Бесплодие или трудности с зачатием ребенка являются распространенными последствиями СПКЯ. При соответствующем лечении большинство женщин с этим заболеванием могут успешно забеременеть. Перед использованием любого из следующих методов лечения важно изучить другие возможные причины бесплодия, например, закупоренные фаллопиевы трубы.

В большинстве случаев короткий курс кломифена в начале каждого менструального цикла для стимуляции овуляции в течение нескольких месяцев достаточен для того, чтобы женщина могла забеременеть. "Метформин" - это препарат, обычно назначаемый при сахарном диабете 2-го типа, который также иногда используется для стимуляции овуляции и снижения риска выкидыша у женщин со СПКЯ.

Если пероральные препараты неэффективны, гонадотропины, вводимые через инъекцию, могут помочь стимулировать овуляцию. Они рекомендуются в качестве лечения второй линии, так как существует повышенный риск чрезмерной стимуляции яичников и многоплодной беременности.

Лапароскопическое сверление яичников является другим методом, который может быть столь же эффективным, как лечение гонадотропином, но не несет повышенного риска многоплодной беременности. Это хирургическая процедура, выполняемая под общим наркозом, которая включает в себя применение тепла или лазера к тканям яичника, которые вырабатывают андрогены, исправление гормонального дисбаланса и восстановление нормальной функции яичников. Некоторым женщинам может потребоваться экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для зачатия.

Фото: vuongbaophu.vn

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