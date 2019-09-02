Три способа готовить помидоры с пользой для здоровья

Помидоры на полках супермаркета лежат круглый год. Но вкус зачастую не тот. К счастью, сейчас самый урожай помидоров и найти сочные спелые плоды совсем нетрудно.

Занятные факты

В томатах содержится ликопин, который благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление помидоров снижает риск инсульта. Японские ученые выяснили, что ликопин улучшает функции простаты. Кроме того, помидор - это тот овощ (а вообще, это ягода), который при термической обработке становится только полезнее. Поэтому предлагаем три рецепта полезных и вкусных блюд из помидоров.

Томатный суп «Пятиминутка»

Для супа потребуется три основных ингредиента: помидор, яйцо и зубчик чеснока. Пропорция один к одному. То есть, если вы решили сварить супчик только для себя, будет достаточно одного яйца, одного помидора и зубчика чеснока. Для двоих - умножаем ингредиенты на два, для троих - на три и так далее. В сковородке на растительном масле обжарьте мелко нарезанный зубчик чеснока, через минуту добавьте к нему помидор без кожицы, нарезанный средним кубиком. Когда смесь немного протомится, налейте воды. Дайте супу покипеть на среднем огне пять минут. После этого ложкой сделайте воронку и тонкой струйкой влейте в него взбитое заранее яйцо. В супе образуются тонкие яичные паутинки. Можно пробовать. При подаче суп приправить солью, перцем или зеленью на ваш вкус.

Итальянская классика

Для этого блюда потребуются спагетти из твердых сортов пшеницы, пара зубчиков чеснока, качественное оливковое масло, спелые помидоры и томатная паста. Рецепт прост: ставим отвариваться спагетти, а тем временем на сковородку щедро наливаем оливковое масло. Выжимаем в него несколько зубчиков чеснока. Через минуту к чесноку добавляем мелко нарезанные томаты без кожицы. Для более интенсивного вкуса добавьте к соусу столовую ложку томатной пасты и соли. Налейте немного воды и накройте соус крышкой. Пусть он протомится 15 минут. Спагетти не промывайте, а сразу добавьте их на сковородку к соусу, туда же добавьте пару столовых ложек воды из-под макарон. Это секрет итальянских хозяек. Соус становится более вязким. Подают спагетти с веточками базилика и натертым сыром пармезаном.

Помидорное ассорти

Это обычный салат. Изюминку ему добавляет то, что в рецепте используются помидоры разных сортов и цветов. Чем больше, тем лучше: ярко-красные, нежно-розовые, бурые, желтые, белые и даже зеленые. Такое разнообразие томатов, превратят салат в настоящую витаминную бомбу. Приготовить салат можно в качестве самостоятельного блюда на ужин. Для сытости добавьте к нему маслины и кусочки молодого сыра: адыгейского, моцареллы, несоленой брынзы. И, конечно, что за салат без зелени? К ассорти из помидоров хорошо подойдут листья базилика, кинзы, рукколлы и мяты. Не жалейте! Получится ароматно, свежо и полезно.

Фото: pinme.ru

Читайте также:

Ученые из США: томаты снижают риск развития рака

Сердце граждан - объект государственной значимости?

Пять продуктов для здоровья мужчины