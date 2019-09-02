Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Достижения медицины Спецпроект
Автор Рина Миро

Грибок эффективно лечится кофе, еловыми ветками и другими народными способами

Здоровье » Ваше здоровье print

Под грибковыми заболеваниями, или микозами, понимаются недуги, вызываемые грибковыми инфекциями. Как правило, симптомами грибкового поражения являются сухость и шелушение кожных покровов с последующим возникновением микротрещин. Микозы принято подразделять на кожные - дерматомикозы, кандидозы (молочницу), а также кератомикозы - поражения ногтевых пластин, глубокие и псевдомикозы.

Народные средства против грибка

Эффективное воздействие на поврежденный микозами участок кожных покровов оказывают различные средства, широко применяемые в народной медицине.

Примочки и ванночки

Примочки из новокаина или уротропина, а также распаривающие ванночки из раствора йода или марганцовки. Для приготовления ванночек можно использовать следующий рецепт: по одной столовой ложке морской или йодированной соли и соды необходимо растворить в полутора литрах воды, прокипятить пять минут, дать полученному раствору остыть, после чего пропарить в нем ноги или руки в течение 5-7 минут.

Кофе

Пять столовых ложек свежемолотого кофе заварить литром кипятка, остудить до комфортной температуры и подержать в полученном растворе пораженные микозом участки в течение 30 минут.

Чистотел

Четыре столовых ложки чистотела залить 1,5 литрами воды и кипятить в течение пяти минут. Остудить до комфортной температуры и парить ноги или руки.

Салициловая мазь

Если микозом поражена стопа, эффективно проявляет себя 35% салициловая мазь. Мазью необходимо обработать пораженные участки стопы, закрыть их пищевой пленкой, зафиксировать повязкой или просто надеть на ноги носки.

Чеснок

Один зубчик чеснока измельчить до кашицеобразного состояния. Полученную массу наложить на ногтевую пластину, закрыть марлевой или бинтовой повязкой, зафиксировать пленкой. В месте нанесения чесночной массы могут возникнуть болевые ощущения. Для их предотвращения в полученную массу можно добавить небольшое количество размягченного сливочного масла из расчета 1:1.

Веточки ели

Небольшие еловые веточки нужно мелко измельчить, сложить в керамическую или стеклянную емкость. Измельченные веточки укладываются слоями по очереди со сливочным маслом. Емкость нужно закрыть и томить в духовке на медленном огне в течение 5-6 часов. Еловые веточки выделят эфирные масла, после чего массу необходимо остудить, процедить и наносить на пораженные участки кожи.

Перед началом любых перечисленных процедур кожу необходимо чисто вымыть и распарить. Прежде чем начинать лечение микозов народными средствами, необходимо проконсультироваться со специалистом и определить вид грибковой инфекции, иначе неправильно подобранное лечение не произведет нужного эффекта.

Фото: info-food.ru

Читайте также:

Народные средства против мигрени

Можно ли заниматься сексом при молочнице?

Как предотвратить грибковые заболевания стоп?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы грибок рецепты народные средства лечение грибковых заболеванй
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости футбола
Когда закончится судейский беспредел? РФС готовит реформы
Плодовые
Восстановление почвы после высадки клубники
Ваше здоровье
Грибок эффективно лечится кофе, еловыми ветками и другими народными способами
Новости Все >
Власти Челябинска объяснили исполнение песни Лепса перед школьниками
МВД проведет проверку из-за жалобы экс-футболистов сборной России
Малышева посоветовала выпороть блогера с "руками-базуками"
Неймар подрался с партнером по "ПСЖ"
Лукашенко призвал минских школьников одеваться "без выпендрежа"
Пенсионерка отсудила у РЖД почти два миллиона рублей за потерянную руку
Китайских легкоатлеток подозревают в подмене пола
Проблема детских садов для детей от 3 до 7 лет решена в 75 регионах
Хоккейные фанаты устроили массовую драку на матче Лиги чемпионов
В России создадут полностью автономного подводного робота
Последние материалы
Лукашенко призвал минских школьников одеваться "без выпендрежа"
Пенсионерка отсудила у РЖД почти два миллиона рублей за потерянную руку
Китайских легкоатлеток подозревают в подмене пола
Проблема детских садов для детей от 3 до 7 лет решена в 75 регионах
Грибок эффективно лечится кофе, еловыми ветками и другими народными способами
Хоккейные фанаты устроили массовую драку на матче Лиги чемпионов
В России создадут полностью автономного подводного робота
Турция может купить дополнительные комплексы C-400 у России
Во ФСИН рассказали о поисках беглого убийцы в Ростовской области
Россия победила Корею на Кубке мира и вышла в следующий раунд
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть

Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.

Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
Ваше здоровье
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
США и Канада. Новости и аналитика
The Hill: Трамп может изменить ход истории
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады рассказал о "большой сделке" Путина и Зеленского
Мир. Новости мира
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"

Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.

В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Новости Украины
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Новости Европы
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Военные новости
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
Политика. Новости и аналитика
Организатор шоптура пыталась подкупить пассажиров для участия в митинге

В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей

Организатор шоптура пыталась подкупить пассажиров для участия в митинге
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
Ваше здоровье
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
США и Канада. Новости и аналитика
The Hill: Трамп может изменить ход истории
Василий Амирджанов Пролетая над гнездом протеста Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16 Владимир Губарев Игорь Буккер Троя на 600 лет старше, чем предполагалось Игорь Буккер
Комментарии
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
Строившийся два года мост в селе развалился на третий день
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Грабар-Китарович: хорваты внесли наибольший вклад в борьбу с фашизмом
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Путин потребовал реструктурировать долги пострадавших от наводнения
Израиль обстрелял территорию Ливана в ответ на ракетные удары
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Какое моторное масло лучше использовать в вашем автомобиле?
Польский министр обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
ЦБ: коэффициент обслуживания долга приблизился к кризисным значениям
ЦБ: коэффициент обслуживания долга приблизился к кризисным значениям
Ученые определили возраст Луны по собранному грунту
Вейкбордер погиб под катером в Москве-реке
Грабар-Китарович: хорваты внесли наибольший вклад в борьбу с фашизмом
Гибель Грузии: уроки для современной России
Грабар-Китарович: хорваты внесли наибольший вклад в борьбу с фашизмом
Грабар-Китарович: хорваты внесли наибольший вклад в борьбу с фашизмом
ЦБ: коэффициент обслуживания долга приблизился к кризисным значениям
История и современность
Великие личности Отечества. Дмитрий Михайлович Пожарский
Великие личности Отечества. Дмитрий Михайлович Пожарский
Человек начал влиять на климат еще 4000 лет назад
Человек начал влиять на климат еще 4000 лет назад
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Военнослужащие израильской армии инсценировали ранения
Военнослужащие израильской армии инсценировали ранения
На Сахалине пройдут совместные учения России и Японии
На Сахалине пройдут совместные учения России и Японии
Щит на вратах Царьграда: поход князя Олега - вымысел?
Щит на вратах Царьграда: поход князя Олега - вымысел?
Ошибка императора: как Наполеон проиграл Битву народов и лишился короны
Ошибка императора: как Наполеон проиграл Битву народов и лишился короны
Россия предложила НАТО ракетный мораторий
Россия предложила НАТО ракетный мораторий
СМИ: провинциалы менее интеллектуальны, чем москвичи
СМИ: провинциалы менее интеллектуальны, чем москвичи
Фотогалереи
Китайское - не значит плохое 5 Фото Китайское - не значит плохое
Это Болливуд, детка! 6 Фото Это Болливуд, детка!
Гимн еде 10 Фото Гимн еде
Искусство обольщения мужчин 6 Фото Искусство обольщения мужчин
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Домашнее
Специалисты: от пива не поправляются
Сон и память: как они работают вместе
Врач Мартин Галле: что разрушает наши кровеносные сосуды
Искусственное освещение ночью может привести к лишнему весу
Что может рассказать язык о ваших болезнях
14-летняя американка заразилась редким заболеванием после укуса комара
Почему мы морщимся, когда едим кислое
Диетологи: кабачки благоприятно влияют на организм
10-летняя девочка погибла при использовании мобильного телефона
10-летняя девочка погибла при использовании мобильного телефона
В Подмосковье медики извлекли из носа ребенка шуруп
В Подмосковье медики извлекли из носа ребенка шуруп
Любовный гороскоп на неделю (2-8 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (2-8 сентября)
Модные платья сезона "Осень-2019"
Модные платья сезона "Осень-2019"
Женский гороскоп на неделю (2-8 сентября)
Женский гороскоп на неделю (2-8 сентября)
Мейкап, вышедший из моды
Мейкап, вышедший из моды
Женский гороскоп на сентябрь
Женский гороскоп на сентябрь
Мужской гороскоп на сентябрь
Мужской гороскоп на сентябрь
Как задействовать всю площадь маленькой кухни
Как задействовать всю площадь маленькой кухни
Интересные варианты оформления дома для тех, у кого все есть
Интересные варианты оформления дома для тех, у кого все есть
Забавные фото
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
Звериная нежность 8 Фото Звериная нежность
Мир глазами художника 8 Фото Мир глазами художника
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ