Грибок эффективно лечится кофе, еловыми ветками и другими народными способами

Под грибковыми заболеваниями, или микозами, понимаются недуги, вызываемые грибковыми инфекциями. Как правило, симптомами грибкового поражения являются сухость и шелушение кожных покровов с последующим возникновением микротрещин. Микозы принято подразделять на кожные - дерматомикозы, кандидозы (молочницу), а также кератомикозы - поражения ногтевых пластин, глубокие и псевдомикозы.

Народные средства против грибка

Эффективное воздействие на поврежденный микозами участок кожных покровов оказывают различные средства, широко применяемые в народной медицине.

Примочки и ванночки

Примочки из новокаина или уротропина, а также распаривающие ванночки из раствора йода или марганцовки. Для приготовления ванночек можно использовать следующий рецепт: по одной столовой ложке морской или йодированной соли и соды необходимо растворить в полутора литрах воды, прокипятить пять минут, дать полученному раствору остыть, после чего пропарить в нем ноги или руки в течение 5-7 минут.

Кофе

Пять столовых ложек свежемолотого кофе заварить литром кипятка, остудить до комфортной температуры и подержать в полученном растворе пораженные микозом участки в течение 30 минут.

Чистотел

Четыре столовых ложки чистотела залить 1,5 литрами воды и кипятить в течение пяти минут. Остудить до комфортной температуры и парить ноги или руки.

Салициловая мазь

Если микозом поражена стопа, эффективно проявляет себя 35% салициловая мазь. Мазью необходимо обработать пораженные участки стопы, закрыть их пищевой пленкой, зафиксировать повязкой или просто надеть на ноги носки.

Чеснок

Один зубчик чеснока измельчить до кашицеобразного состояния. Полученную массу наложить на ногтевую пластину, закрыть марлевой или бинтовой повязкой, зафиксировать пленкой. В месте нанесения чесночной массы могут возникнуть болевые ощущения. Для их предотвращения в полученную массу можно добавить небольшое количество размягченного сливочного масла из расчета 1:1.

Веточки ели

Небольшие еловые веточки нужно мелко измельчить, сложить в керамическую или стеклянную емкость. Измельченные веточки укладываются слоями по очереди со сливочным маслом. Емкость нужно закрыть и томить в духовке на медленном огне в течение 5-6 часов. Еловые веточки выделят эфирные масла, после чего массу необходимо остудить, процедить и наносить на пораженные участки кожи.

Перед началом любых перечисленных процедур кожу необходимо чисто вымыть и распарить. Прежде чем начинать лечение микозов народными средствами, необходимо проконсультироваться со специалистом и определить вид грибковой инфекции, иначе неправильно подобранное лечение не произведет нужного эффекта.

Фото: info-food.ru

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