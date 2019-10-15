Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Здравоохранение Здоровье и профилактика Акушерство и гинекология Стоматология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Александра Балан-Сенчук

Тестирование легких как метод исследования функций органов дыхания

Здоровье print

Тестирование функции легких используется на практике для измерения функции легких и диагностики или мониторинга прогрессирования респираторных заболеваний. Существуют различные тесты, используемые на практике для предоставления этой информации, каждый из которых имеет уникальную процедуру и преимущества для пациента.

Результаты нормализуются в соответствии с индивидуальными характеристиками пациента, аномальные результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения причины заболевания и подходящих вариантов лечения.

Цель тестирования функции легких

Функциональные тесты легких способны дать полезную информацию о функции исследуемых органов и дыхательной системы в целом. Они могут быть запрошены в качестве обычной проверки, для изучения симптомов, связанных с функцией легких, для мониторинга эффективности лечения состояния легких или для оценки функции легких до операции.

Тесты могут помочь в диагностике определенных респираторных заболеваний, таких как:

  • Хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

  • Легочного фиброза, или рубцевания легочной ткани.

  • Бронхита.

  • Эмфиземы.

  • Саркоидоза.

Кроме того, тесты могут помочь контролировать изменения в функции легких или влияние лекарств, особенно для людей, которые страдают от респираторных заболеваний.

Типы тестов

Существует несколько различных типов тестов на легочную функцию, которые могут использоваться для предоставления информации об определенных состояниях дыхания:

  • Спирометрия - это тест, который включает в себя как можно более сильное дыхание пациента в трубку, соединенную с машиной, измеряющей объем и расход воздуха.

  • Плетизмография тела - это тест, который измеряет объем воздуха в легких, когда человек глубоко вдыхает, и после выдоха.

  • Диффузионная способность легких - это тест, который измеряет эффективность переноса кислорода из легких в кровоток.

  • Кислородные анализы крови, такие как пульсоксиметрия и анализ газов артериальной крови, используются для измерения концентрации кислорода в крови.

  • Тест на нагрузку при физической активности используется для измерения функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем в ответ на контролируемые упражнения.

Измерения результатов тестирования

Результаты, полученные в ходе тестирования функции легких, важны при исследовании работы органов и вовлечении определенных состояний. Значения, которые могут быть получены из испытаний, включают в себя:

  • Пик выдоха.

  • Объем форсированного выдоха.

  • Принудительную жизненную емкость.

  • Остаточный объем.

  • Резервный объем выдоха.

  • Медленную жизненную емкость.

  • Общую емкость легких.

Нормальные значения различаются в зависимости от конкретных характеристик человека, таких как возраст, рост, вес, пол и этническая принадлежность. Как правило, значения на 80% ниже, чем обычно, требуют дальнейшего изучения и возможного лечения.

Фото: alejakobiet.pl

Читайте также: 

Медики назвали первые симптомы рака легких

Лечение бронхоэктатической болезни легких: от дыхательной техники до хирургии

Болезни легких как новый фактор риска развития слабоумия

Темы тесты легких функции легких дыхательная система
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Тестирование легких как метод исследования функций органов дыхания
Бывший СССР
Бывшими советскими республиками рулит Запад
Новости футбола
Пять вещей, которых не простили Кононову в "Спартаке"
Новости Все >
Врач рассказала, как правильно нужно мыть руки
В суд подано более 100 исков к сети магазинов "Семья" и Spar
Противопожарные "одеяла" помогут спасти дом от огня
Стресс женщины во время беременности может повлиять на пол ребенка
Ученые и писатели прошлого описали модель будущего
Уткин назвал Басту русским Элтоном Джоном
Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля из-за своей неготовности
Глава Литвы отметил важность постоянного присутствия войск США в стране
Сертификация учителей повышает качество школьного образования в Москве
Телескоп сделал снимок похожей на "летающую тарелку" галактики
Последние материалы
Врач рассказала, как правильно нужно мыть руки
Тестирование легких как метод исследования функций органов дыхания
В суд подано более 100 исков к сети магазинов "Семья" и Spar
Противопожарные "одеяла" помогут спасти дом от огня
Бывшими советскими республиками рулит Запад
Стресс женщины во время беременности может повлиять на пол ребенка
Пять вещей, которых не простили Кононову в "Спартаке"
Ученые и писатели прошлого описали модель будущего
Уткин назвал Басту русским Элтоном Джоном
Рецепт сиропа из меда, лимона и имбиря для профилактики простуды
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира по смешанным единоборствам.

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Здоровье
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Василий Амирджанов "Помни о пекаре!": к чему приведет дискуссия о высшей мере Василий Амирджанов Игорь Буккер Смертная казнь как политический джокер Игорь Буккер Любовь Степушова Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС Любовь Степушова
Комментарии
BBC: заявления о борще как о блюде русской кухни – военная пропаганда
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
Рейтинг Зеленского пошатнулся, а оппозиция стала популярнее
Рейтинг Зеленского пошатнулся, а оппозиция стала популярнее
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Когда жизнь пяток дала трещину
История и современность
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Гегель очень любил науку, а также предаваться развлечениям и вредным привычкам
Гегель очень любил науку, а также предаваться развлечениям и вредным привычкам
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
За что белогвардейцы расстреляли первого русского авиатора
За что белогвардейцы расстреляли первого русского авиатора
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
BBC обвинило Россию в аннексии борща
BBC обвинило Россию в аннексии борща
RAND озвучил альтернативную реальность для России и США
RAND озвучил альтернативную реальность для России и США
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Причины ранней седины - генетика, неправильный уход за волосами и нездоровый образ жизни
Проблема грязного воздуха, или почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Эффективные маски и массаж, способные избавить от брылей
Девять признаков, указывающих на дефицит кальция в организме
Еда против морщин: продукты, замедляющие процессы старения
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Правильное питание от Кэмерон Диас
Правильное питание от Кэмерон Диас
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Декор для любителей звездного неба
Декор для любителей звездного неба
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ