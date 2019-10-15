Тестирование легких как метод исследования функций органов дыхания

Тестирование функции легких используется на практике для измерения функции легких и диагностики или мониторинга прогрессирования респираторных заболеваний. Существуют различные тесты, используемые на практике для предоставления этой информации, каждый из которых имеет уникальную процедуру и преимущества для пациента.

Результаты нормализуются в соответствии с индивидуальными характеристиками пациента, аномальные результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения причины заболевания и подходящих вариантов лечения.

Цель тестирования функции легких

Функциональные тесты легких способны дать полезную информацию о функции исследуемых органов и дыхательной системы в целом. Они могут быть запрошены в качестве обычной проверки, для изучения симптомов, связанных с функцией легких, для мониторинга эффективности лечения состояния легких или для оценки функции легких до операции.

Тесты могут помочь в диагностике определенных респираторных заболеваний, таких как:

Хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Легочного фиброза, или рубцевания легочной ткани.

Бронхита.

Эмфиземы.

Саркоидоза.

Кроме того, тесты могут помочь контролировать изменения в функции легких или влияние лекарств, особенно для людей, которые страдают от респираторных заболеваний.

Типы тестов

Существует несколько различных типов тестов на легочную функцию, которые могут использоваться для предоставления информации об определенных состояниях дыхания:

Спирометрия - это тест, который включает в себя как можно более сильное дыхание пациента в трубку, соединенную с машиной, измеряющей объем и расход воздуха.

Плетизмография тела - это тест, который измеряет объем воздуха в легких, когда человек глубоко вдыхает, и после выдоха.

Диффузионная способность легких - это тест, который измеряет эффективность переноса кислорода из легких в кровоток.

Кислородные анализы крови, такие как пульсоксиметрия и анализ газов артериальной крови, используются для измерения концентрации кислорода в крови.

Тест на нагрузку при физической активности используется для измерения функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем в ответ на контролируемые упражнения.

Измерения результатов тестирования

Результаты, полученные в ходе тестирования функции легких, важны при исследовании работы органов и вовлечении определенных состояний. Значения, которые могут быть получены из испытаний, включают в себя:

Пик выдоха.

Объем форсированного выдоха.

Принудительную жизненную емкость.

Остаточный объем.

Резервный объем выдоха.

Медленную жизненную емкость.

Общую емкость легких.

Нормальные значения различаются в зависимости от конкретных характеристик человека, таких как возраст, рост, вес, пол и этническая принадлежность. Как правило, значения на 80% ниже, чем обычно, требуют дальнейшего изучения и возможного лечения.

Фото: alejakobiet.pl

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